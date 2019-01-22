10 фактов про питание футболистов, которые пригодятся и вам

Можно ли есть майонез, сколько воды нужно пить каждый день и почему зря Слуцкий любит «Макдоналдс».

У тульского «Арсенала» классный врач. И хоть, как он сам говорил, «медицина — вторая по точности наука после философии», он с такой страстью рассказывает о своём деле, что не верить во всё это просто невозможно. Читайте советы Александра Резепова, который в разное время следил за питанием футболистов «Динамо» и ЦСКА. Кое-что точно пригодится.

Александр Резепов Фото: «Чемпионат»

1. В дешёвых фаст-фудах вредно всё. Вообще всё

«Для профессионального спортсмена фастфуд — это яд. Много калорий, полезных свойств минимум, полно консервантов. За счёт этой еды организм не получает необходимых питательных веществ, а большое количество энергии откладывается в жиры. Я имею в виду не домашние сэндвичи, а брендированные фаст-фуды эконом-класса, которые все мы знаем. Картофель-фри, например, после приготовления может не портиться долгое время (консерванты, ГМО, усилители вкуса, добавки).

Часто при приготовлении используется масло, которое необходимо менять куда чаще, чем это происходит. Значит в кишечнике такая еда усвоится с трудом, и полезный эффект от неё нулевой. Я работал в ЦСКА, и Леонид Слуцкий мог позволить себе заглянуть в фаст-фуд. Но он хотя бы тренер, а вот когда туда идёт действующий футболист — это плохо».

2. Ужинайте не менее чем за четыре часа до сна

«А то и за пять. Иначе организм вместо сна и восстановления клеток будет бросать кровь на переваривание пищи. К сожалению, у футболистов на сборах тренировка закачивается вечером, поэтому на ужин они зачастую идут только около 20 часов. Здесь есть выход: можно съесть рыбу с овощами и салат, которые переваривается около трёх часов. К тому же у футболистов энергообмен выше, поэтому переваривание происходит быстрее, чем обычно. Но всё равно желательно ужинать до 20 часов».

Пока общаемся с доком, решаю выяснить, чем сегодня питаются футболисты. Пишу несколько смс. Первым отвечает Беляев: «Риску съел с рыбкой, немного овощей, залитых оливковым маслом. На десерт дынька, клубника и мандаринчик». Аппетитно.

Максим Беляев Фото: «Чемпионат»

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3. Ежедневный стул — обязателен!

«Понимаю, что об этом не принято говорить, но уверен: чтобы достигать больших результатов в спорте, надо иметь регулярный стул — желательно каждое утро. Таким образом кишечник опорожняется и ты не копишь в себе токсины. Понятно, что в частом стуле тоже нет ничего хорошего, но, если у человека запоры, происходит обратное всасывание токсинов организмом из накопившихся каловых масс. В итоге интоксикация, снижение работоспособности, травмы. Что способствует запору? Сухие продукты, мало жидкостей и супов, отсутствие клетчатки, которая есть во многих овощах».

4. Снеки как психологический ход

«На этаже футболистов часто стоит стол с орешками, соками и сухофруктами. Я сторонник того, чтобы заканчивать с едой после ужина. Кисломолочку можно выпить — кефир, айран, поесть творога. Два-три сухого чернослива тоже на ночь можно съесть. К тому же мы ставим им этот стол, чтобы футболисты могли в любой момент поднять себе настроение — у них полно стрессов. Как известно, любой приём пищи, если она желанна, — это быстрый путь к всплеску эндорфина (гормона радости). Порой это необходимо».

Фото: «Чемпионат»

5. При физических нагрузках сладости лучше есть во второй половине дня

«Я — сторонник того, что сахар вреден, в том количестве, которое потребляет современный человек. Мы можем получать ту же сладость за счёт фруктов, сухофруктов, в которых содержится фруктоза, или мёда. Сам сахар вызывает резкий подъём инсулина и этим снижает выработку тестостерона. Он может провоцировать сахарный диабет и другие изменения структуры организма. Если футболисты хотят съесть десерт, лучше оставить его на обед. С момента засыпания в организме начинает вырабатываться гормон роста, концентрация которого падает к 12 часам дня. Если в это время подкидывать ему сахар, прерывается процесс восстановления организма. Допустимая порция для спортсмена? Не более 100 грамм один-два раза в неделю».

Второй ответ приходит от Бакаева. «Рис с куриными крылышками, стакан простой воды. Ещё овощи — огурец и помидор».

6. Фрукты подходят не всем

«Во фруктах в основном содержится фруктоза и медленно перевариваемые сахара — они по-другому усваиваются организмом. Фрукты можно есть в любое время суток. Другой вопрос, что некоторые фрукты калорийны. Двумя бананами можно заменить один приём пищи. Поэтому, если стараешься похудеть, это нужно учитывать».

Фото: «Чемпионат»

7. Молоко только до 21 года

«До 21 года коровье молоко пить можно, а вот после — не стоит. С возрастом снижается концентрация фермента расщепляющего лактозу молока, и начинаются проблемы с пищеварением — вздутие и прочие моменты. И даже если с кишечником всё в порядке, я рекомендую, заменить цельное коровье молоко на безлактозное или кисломолочные продукты — кефир, айран, кумыс или пить козье молоко».

8. Алкоголь допустим

«Я не приветствую алкоголь в профессиональном спорте. Во-первых, он высококалориен: в 1 грамме алкоголя 7 единиц калорий. Вместо того чтобы организм переваривал белки и восстанавливал мышечную структуру, он ориентируется на переваривание алкоголя и извлечение из него энергии. Во-вторых, мочегонное действие: он выводит многие нужные футболисту вещества. Я уж не говорю про снижение тестостерона.

Другое дело, что, если это бокал хорошего пива или сухого вина, он может стать хорошим средством для снятия психоэмоционального напряжения. Есть команды в которых это разрешено, после игры или тяжёлых тренировок. Здесь нужно говорить не о «питательных веществах», содержащихся в пиве или вине, а о психологических эффектах алкоголя на организм: идёт расширение сосудов, торможение коры головного мозга, которая сильно возбуждена».

Наконец, последний ответ от Миши Левашова. «Морковный сок решает!». В подтверждение прилетает фото. Ну ок-ок.

Фото: «Чемпионат»

9. Вода? 2 литра в день

«Воду нужно пить по потребности, но не менее полутора-двух литров в день. Это если нет больших потерь жидкостей из-за жары или сильных физических нагрузок. Если футболист не выпивает норму, это чревато интоксикацией и риском мышечной травмы. За одну тренировку команда выпивает около 30 литров воды. Чуть более литра на человека. Причём некоторые любят холодную воду, а другие тёплую, приходится делать отдельные контейнеры».

10. Соусы можно!

«Майонез я бы не рекомендовал, а соусы — пожалуйста! Например, свежеприготовленный йогуртовый соус. Мы всегда просим готовить болоньезе, песто. Майонез плох тем, что там есть сухое молоко и растительные жиры, пальмовое масло, консерванты. Всё, что может храниться годами, полезным для спортсмена быть не может. Кетчупа это тоже касается, лучше его заменить томатным соусом. Хотя Игорь Семшов, например, майонез любит — и даже сейчас ему всегда приносят отдельно пиалочку».