Самолёт с новичком «Кардиффа» пропал с радаров. Есть вероятность, что он погиб

Рано утром во вторник, 22 января, службы экстренной помощи Нормандских островов сообщили, что небольшой самолёт, летевший из Нанта в Кардифф, пропал без вести возле острова Олдерни. PA 46 Malibu, на борту которого было два человека, исчез с радаров около маяка Каскетс в понедельник, в 20:23.

В СМИ появились опасения, что одним из пассажиров пропавшего самолёта является нападающий Эмилиано Сала, который 19 января подписал контракт с «Кардиффом». Чуть позже французские власти подтвердили, что футболист действительно находился на борту. В клубе ждут официальной информации. «Мы очень обеспокоены последними новостями о том, что в районе Ла-Манша пропал самолёт. Мы ждём официального подтверждения, чтобы дать свой комментарий. Беспокоимся за жизнь Эмилиано Салы», — заявил президент «Кардиффа».

Эмилиано Сала Фото: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images

Несмотря на то что самолёт пропал с радаров не в той зоне, которая подконтрольна Береговой охране Ее Величества, Великобритания отправила в предположительную зону крушения два вертолёта. Поиски длились до 2 часов ночи, но из-за усиления ветра, ухудшения видимости и состояния моря операцию пришлось прервать. За это время следы воздушного судна найти не удалось. Сегодня полиция Гернси (остров у побережья Нормандии) сообщила, что поиски пропавшего самолёта были возобновлены в 8 утра. Пока новостей никаких нет.

После подписания контракта Сала улетел обратно в Нант, чтобы попрощаться с одноклубниками. «Последнее прощание», — так он подписал фотографию с бывшими партнёрами.

Аргентинец стал самым дорогим приобретением «Кардиффа» в истории: по данным transfermarkt, он обошёлся клубу в 17 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.