У «Барселоны» ужасные трансферы. Но сейчас всё сделали правильно

Трансферная политика «Барселоны» последних нескольких лет колеблется в диапазоне между «вызывает вопросы» и «просто ужас». Летняя оптовая продажа в «Эвертон» игроков, которые не так давно были куплены (Динь, Гомеш и Мина), неплохо характеризует странности этой политики. Эта продажа как подпись руководства на объяснительной с признанием своей вины. Но проблема не только в покупке игроков, не соответствующих амбициям клуба.

Лет семь назад Хави надоедал постоянными разговорами о ДНК «Барселоны» и клубной философии. Через несколько лет можно сказать, что сейчас каталонцам очень не хватает в руководстве кого-то вроде Хави. Команда, которая достигла исторических успехов и доминировала в Европе благодаря костяку из собственных воспитанников и узнаваемой игровой модели, со временем стала слишком легко жертвовать идентичностью и сейчас напоминает любой другой богатый клуб. Нехватка ДНК заметна с одного взгляда на состав. Состав перегружен иностранцами, чуждыми игровой философии «Барселоны». Это не катастрофа – был бы результат. Перейдём к результату.

С лета 2016 года «Барселона» потратила на трансферы 610 млн евро. Цифра впечатляет даже с учётом того, что продажи за тот же период составили 390 млн евро. На фоне этих трат каталонцы выиграли один чемпионат Испании из двух и дважды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Пока результат такой. Другая проблема, которую, в теории, должны были решить дорогие трансферы, – опасная степень зависимости от Месси. Не поймите неправильно, зависимость от такого игрока – это нормально. Но без Месси «Барселона» испытывает проблемы даже с аутсайдерами.

И вот в качестве усиления клуб подписывает Кевина-Принса Боатенга из «Сассуоло». 31-летний футболист за два года после ухода из «Милана» успел поиграть в «Лас-Пальмасе» и «Айнтрахте», до этого были «Шальке» и ещё раз «Милан». На первый взгляд, это пик абсурдной трансферной политики. Или такой #10YearsChallenge, трансфер игрока, который лет 10 назад забил «Барсе» классный гол. Провал. На самом деле нет.

Боатенг – это не переход с прицелом на будущее, не маркетинговая инвестиция и вообще не стиль топ-клуба. Но это тактическое решение клуба, оказавшегося в сложной кадровой ситуации. Как минимум интересное, если сравнить стиль игрока и стиль «Барселоны». Начнём с игрока.

Как играет Боатенг

Когда-то он был звездой в «Милане» Массимилиано Аллегри. Тренер ставил его на позицию десятки (это после Кака), и атлетичный игрок, который делает ставку на борьбу больше, чем на культуру паса, вызывал противоречивые эмоции. Но с тех пор Боатенг очень изменился. Во-первых, он изменил позицию. Тяжеловатый атакующий полузащитник исчез после ухода из «Милана». В «Сассуоло» у него была особенная роль, и если вы хоть немного следите за Серией А, то знаете, что «Сассуоло» — особенная команда.

Тренер Роберто Де Дзерби сохранил принципы Эусебио Ди Франческо: у «Сассуоло» выстроенная структура позиционных атак, команда дорожит мячом, а атакующие игроки устойчивы к прессингу. Но главное – управление пространством. Для этой цели, в частности, клуб купил Боатенга. Номинально он играл центрального нападающего, но если посмотреть на карту касаний и карту пасов, то всё несколько усложняется. Кевин-Принс, скорее, был ложной девяткой. Он играл широко, постоянно смещался на фланги, но и в глубину, между линиями. Это создавало проблему обороняющейся команде при передаче опеки. Боатенг – далеко не лидер «Сассуоло» по касаниям и количеству пасов, но от него это и не требовалось: его движение создавало пространство для партнёров по команде.

Принц из трущоб. Две жизни Кевина-Принса Боатенга Летом он оказался не нужен никому, кроме «Лас-Пальмаса». Напоминаем, как Боатенг потерял всё, что сейчас пытается вернуть.

Идеальный пример этого – эпизод из матча с «Эмполи», который закончился голом самого Боатенга. Во время позиционной атаки он сделал рывок в штрафную «Эмполи», но при этом всё время показывал партнёру, что пас нужен внедодачу, на линию штрафной. Атака затянулась, Кевин-Принс двигался между центральными защитниками, а потом сделал рывок из штрафной. Его игрок побежал за ним, в образовавшееся пространство ворвался Федерико Ди Франческо, получил мяч на углу вратарской, развернулся и отдал пас на Боатенга, который уже бежал обратно. Видео можно посмотреть по ссылке: смотреть с 1.03.

Как играет «Барселона»

При Эрнесто Вальверде «Барселона» казалась дальше от гвардиоловской концепции позиционной игры, чем когда-либо с лета 2012 года, когда ушёл Пеп. Да, каталонцы по-прежнему владеют мячом больше всех в Испании, но это не должно сбивать с толку: стиль владения изменился (да и процент владения самый низкий с 2009 года). Чёткая структура расположения игроков по зонам, которая позволяла контролировать всё поле и базировалась на уникальном сочетании полузащитников, ушла в прошлое. Уже при Луисе Энрике «Барселона» перестала быть командой полузащитников и пожертвовала балансом ради атаки. При Вальверде маятник качнулся в обратную сторону. Креативные и атакующие футболисты (Коутиньо, Малком, Дембеле) не реализуют полностью свой потенциал, а созидательная игра «Барселоны» часто сводится к тому, чтобы дать мяч Месси и смотреть, как он делает результат.

Луис Суарес прекрасно подстраивается под перемещения Месси, но другим игрокам «Барсы» не хватает этого навыка. Отсюда некоторые трансферы, которые казались странными. Например, трансфер Паулиньо. Как показали первые полгода в Каталонии, бразильца брали для реализации конкретной тактической идеи. Он должен был перемещаться между линиями, в опорной зоне соперника, быть дополнительным игроком, успевая и в полузащите, и в атаке. Его движение без мяча к воротам соперника, в сочетании с регулярным возвращением Месси в центр поля, путало соперников и создавало свободу обоим: и ему, и Месси. Трансфер выглядел странным, но он должен был реализовать конкретную тактическую идею – и реализовал.

Вернёмся к взаимодействию Месси с центральным нападающим. Суарес — форвард, который в любом другом клубе, кроме «Барсы», и сам мог бы потянуть роль десятки – самого креативного игрока без привязки к позиции. Это делает его фактически незаменимым в «Барселоне». Его дублёр последнего времени, Пако Алькасер, раскрылся в «Боруссии» как голеадор, но в Каталонии у него были другие задачи. Взаимодействовать с Месси и создавать аргентинцу пространство, растягивать защиту, а не искать касание в штрафной. Хороший форвард, но не то, что нужно «Барселон». Да, трансферная политика руководства в последние годы действительно вызывает вопросы.

Боатенг – это ответ, хотя и временный. Во-первых, необходимость ещё одного игрока после травмы Усмана Дембеле бросается в глаза. Мунира отпустили, Рафинья вылетел до конца сезона. Играть могут Месси, Суарес, Малком и Коутиньо. Даже с Дембеле этого не слишком много, учитывая, что Малком – игрок глубокого запаса (зачем брали?). Во-вторых, Суарес – топ-форвард с редкими характеристиками, которому нельзя подобрать дублёра по типичным для форвардов показателям, вроде забитых голов и количества ударов. То, что клуб выбрал не очередного молодого техничного вингера, а именно Боатенга, говорит о понимании этой проблемы.

Малком в «Барселоне» уже полгода. Ну и зачем? Неужели кому-то просто нужно было срочно избавиться от 40 млн?

Почему Боатенг – хороший трансфер

«Барселона» не рискует. Плата за аренду и зарплату игроку за полсезона – копейки для клуба, который летом потратил 41 млн евро на украшение скамейки запасных. Мотивация игрока вопросов не вызывает. Итальянские сайты цитируют, что он сказал партнёрам по «Сассуоло» на последней тренировке: «Мне жаль, знаю, что вам не может понравиться мой уход посреди сезона, но мне выпал шанс всей жизни. Я должен это сделать».

«Барселона» взяла игрока, от которого не потребуется тащить и давать результат. Вероятно, его основная роль в клубе – подменять Суареса, который, повторюсь, сейчас незаменим из-за его взаимодействия с Месси, а не из-за того, что он топ-форвард, который и сам может забивать по 30 голов за сезон.

«Барселона» взяла игрока, который умеет играть на позиции ложной девятки (не только по опыту в Италии, в «Лас-Пальмасе» тоже) и специализируется на создании пространства в атаке. То есть тактически отвечает потребностям каталонцев, которые больше, чем когда-либо, зависят от индивидуальных действий Месси.

Это не великий трансфер, но разумный, отвечающий потребностям команды в ближайшие месяцы и не ставящий под угрозу финансовое состояние клуба. Нормальный трансфер. Точно не самый странный в «Барселоне» в последние годы.

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