«И зачем 22 камеры на «Камп Ноу»? Испанская пресса атакует VAR

20 января «Барселона» обыграла «Леганес» (3:1), один из голов забил Луис Суарес. На 71-й минуте Месси ударил по воротам из-за штрафной, вратарь гостей Иван Куэльяр мяч отбил, но уругваец все же добил его в ворота. Вратарь «Леганеса» дал понять, что во время удара Суарес попал ему по лицу, после чего судья обратился к VAR. В итоге гол засчитали, а сам арбитр даже не побежал пересматривать повтор к монитору. Этот момент всколыхнул испанскую прессу – коллеги в очередной раз сомневаются в прозрачности VAR.

Marca: «Карлос Веласко Карбальо, президент Технического комитета арбитров, и Карлом Клос Гомес, директор проекта VAR, пообщаются со СМИ во вторник. Будет много вопросов и предложений, связанных с усовершенствованием системы, которая, по их мнению, должна стать лучше. Вот некоторые из них.

1) Почему судья не смотрит момент сам? Мы постоянно видим подобное в нашей лиге. Рефери сигнализирует о фоле, офсайде, пенальти…но отменяет это после разговора с судьями VAR. Раньше он сам смотрел момент на экране.

2) Почему судья вместо того, чтобы следовать духу игры, ее ломает, слишком полагаясь на помощь VAR?

3) Почему VAR не просит судью пересмотреть момент, нуждающийся в его интерпретации?

4) Почему зрители не видят то же видео, что и судья, когда консультируется с VAR?

5) Почему вы не публикуете разговор судьи с арбитром VAR?»

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«Леганес» почувствовал себя обманутым после того, что произошло на «Камп Ноу». То, как был использован VAR после гола Луиса Суареса, вызывает у болельщиков негодование. Более того, им стыдно за решения Де Бургоса Бенгоэтсеа и Иглесиаса Вильянуэва. Клуб также не понимает, почему судья даже не пересмотрел момент, а принял решение сразу после того, как поступил ответ от арбитра VAR. Президент «Леганеса» Виктория Павон осталась очень недовольна сложившейся ситуацией: «Я не злюсь. Не люблю полемику, но мы хотим играть в футбол. Нам было больно после того, что произошло. Этот спектакль видела вся Испания».

AS: «На скриншоте с моментом столкновения Луиса Суареса с Иваном Куэльяром отчетливо видно, что уругваец сфолил. Но гол был засчитан, что ставит под сомнение честность и беспристрастность, обещанную VAR. Изображение, на котором виден фол, не было показано ни по ТВ, ни приложено к отчетам. Утром его опубликовали в нескольких испаноязычных аккаунтах в «Твиттере», и только потом оно попало в новости спортивных каналов. У арбитра VAR были в распоряжении все изображения, которые поступают к нему с камер, расположенных по всему периметру стадиона. Для того, чтобы гарантированно увидеть момент со всех ракурсов, достаточно 12 камер. На «Камп Ноу» их 22, но ему их, видимо, не хватило».

Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы» Лео по-прежнему незаменим.

«Mundo Deportivo»: «Если в течение двух предыдущих недель VAR активно критиковал «Реал», то на данный момент системой недовольны «Вальядолид», «Леганес», «Атлетик» и «Эспаньол». Вот так могла бы выглядеть таблица, если бы не спорные решения, которые принимали судьи совместно с VAR».