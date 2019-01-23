Лучшая сделка зимы в Примере. Этот парень уже забил «Барсе» и «Реалу»

Зимнее трансферное окно проходит мимо Примеры. Топ-клубы чемпионата продолжают кормить слухами о покупках Мораты, Де Йонга, Азара и практически не меняют свои составы – на «Реал», «Барселону» и «Атлетико» приходятся всего три новичка, никто из них не претендует на место в старте. По-настоящему усиливаются либо команды поскромнее, забравшиеся слишком высоко, либо аутсайдеры лиги. Так, «Севилья» подписала Вебера и Мунира, «Бетис» провернул самый дорогой испанский трансфер зимы после Браима Диаса, а «Уэска» доверила спасение команды от вылета лучшему бомбардиру Сегунды и бывшему каменщику Энрику Гальего.

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Активнее всех на рынке поработал «Леганес», усилившись сразу тремя игроками. Один из них, арендованный Мартин Брайтвайт, уже оправдал свой переезд в Испанию, в первых же играх за новую команду забив и «Реалу», и «Барселоне» — в этом сезоне до Мартина подобное достижение удалось только двум игрокам во всей лиге.

Почему он стал не нужен «Мидлсбро»

На бумаге аренда Брайтвайта в Испанию выглядит не самой логичной. Мартин не какой-нибудь ноунейм, не тянущий уровень «Мидлсбро». При всём этом Брайтвайт объект постоянного недовольства со стороны болельщиков «Боро», а его уход многими болельщиками команды воспринялся с облегчением.



Всё дело в отношениях Брайтвайта с тренером «Мидлсбро». Летом 2017 года датчанин после нескольких успешных сезонов в Лиге 1 был выкуплен из «Тулузы». Изначально покупка Брайтвайта – протекция Гарри Монка, приглашённого в команду в межсезонье. Именно под руководством нового тренера «Мидлсбро» Мартин начал свою карьеру в Англии, однако после первого круга Монк был уволен, а на его место пришёл Тони Пьюлис. Пьюлис наиболее известен по своей работе в «Сток Сити». Его «Сток» по-особенному трактовал контроль мяча, добровольно отказываясь от владения в процессе игры и ставя на стандартные положения. Легендарные ауты Рори Делапа оттуда.

Мощный вброс. Зря вы думаете, что с аутов не забивают голы Рори Делап одобряет этот текст.

В Англии Пьюлис считается спокойным тренером, умеющим расположить к себе игроков и придать им уверенность в своих силах – ещё бы, без полного погружения в дела команды его нищий по меркам Англии «Сток» не задержался бы так долго в АПЛ. При этом Тони – прагматик, ставящий результат превыше всего. Последние годы команды Пьюлиса редко прибегают к модулю с двумя нападающими, чередуя схемы 4-2-3-1 и 4-1-4-1. В них тренер «Мидлсбро» видел чистую «девятку» Брайтвайта левым полузащитником и начал постоянно ставить датчанина на неродную для него позицию. Именно с этого тренерского решения возник конфликт Пьюлиса с игроком. Брайтвайт сразу и в открытую высказал своё недовольство сменой амплуа, а в зимнее трансферное окно выпросил аренду в «Бордо», мотивируя переезд во Францию подготовкой к чемпионату мира.



После аренды в «Бордо» нападающий ударно начал новый сезон, в первых пяти турах Чемпионшипа поучаствовав в пяти голевых атаках, но снова начал скандалить и искать новый клуб – Пьюлис продолжал ставить датчанина слева в атаке и критиковать за нежелание играть за «Мидлсбро». В последние дни лета 2018 года Мартина связывали с «Жироной» и «Леганесом», но переход сорвался и нападающий остался в Англии ещё на четыре месяца. С первыми днями осени Пьюлис и Брайтвайт попытались показать прессе, что всем довольны. Тони отметил класс игрока, а Мартин пообещал сконцентрироваться только на футболе. В декабря история повторилась. Брайтвайт вернулся к разговорам о неудобной для себя позиции, а Пьюлис снова начал возмущаться, что его игрок не отдаёт всего себя «Боро», и перестал включать футболиста в заявки на матчи. «Леганес» среагировал на ситуацию очень быстро.

Зачем он «Леганесу»

Брайтвайт перебрался из одной из самых незабивающих команд Чемпионшипа в такую же команду Примеры. «Леганес» плетётся в последней пятёрке команд по забитым голам, и только качественная игра в обороне, отлаженная ещё с прошлого сезона, позволяет клубу держаться вне зоны вылета.



При Пеллегрино «Леганес» чаще всего играет по схеме 5-3-2, в которой в первом круге пару нападающих составляли Эн-Несери и арендованный у «Саутгемптона» Гидо Каррильо. При этом качественной замены этим двум игрокам у «Леганеса» не было. Полторы недели назад Каррильо получил травму лодыжки в матче с «Уэской» и на какое-то время выбыл из строя. Потеря более чем серьёзная – на счету аргентинца почти треть забитых голов команды и столько же заработанного xG. По классу Эн-Несери уступает и Каррильо, и только присоединившемуся к команде Брайтвайту, поэтому после возвращения Гидо марокканец наверняка присядет на скамейку запасных, а у Пеллегрино наконец-то появится хоть какая-то глубина в атаке.



Брайтвайт – универсальный игрок финальной трети. Датчанин одинаково эффективно выполняет задачи чистой «девятки», открываясь по последней линии защиты соперника, и оттянутого форварда. Оба гола в ворота грандов испанского футбола раскрывают возможности футболиста. В забитом «Реалу» мяче Брайтвайт сначала открылся в полуфланге между линиями, отыгрался во фланг и побежал в штрафную бороться за верховой мяч, а в голе «Барсе» Мартин отвозил Пике на резкой смене траектории движения – у Брайтвайта отличная рывковая скорость. Кстати, ещё один плюс работе нападающего в том, что он не зациклен на одно отработанное движение – на скорости Мартин успевает оценить свое положение относительно ворот и принять решение, куда делать ложное движение для защитника, а куда открываться под замыкание прострела.

Дополнительный бонусом к достоинствам Брайтвайта – правильная оценка положения партнеров и соперников вокруг себя, помогающая ему в движении без мяча. В паре с Каррильо Мартин наверняка ещё чаще будет смещаться в глубину поля, а в обороне и вовсе занимать промежуточное положение одного из фланговых полузащитников в 5-4-1 (да-да, прошлое левого вингера продолжает преследовать Мартина), но уже в первых матчах за «Леганес» игрок успел показать, как, скорее всего, будет выглядеть взаимодействие датчанина и аргентинца. На скриншоте пример. Ложным движением Брайтвайт уводит одного из центральных защитников соперника в неактивную полуфланговую зону, тем самым формируя ситуацию 1-в-1 в зоне перед чужой штрафной, и сразу же после передачи открывается в созданном самим же свободном пространстве под отыгрыш – будь заброс на Мерино чуть ниже, Брайтвайт выходил бы на ударную позицию.

По общему влиянию на команду «Леганес» провёл лучшую сделку зимнего трансферного окна в Примере. По своим характеристикам Каррильо и Брайтвайт отлично дополняют друг друга и потенциально, играя в паре, могут очень неплохо пошуметь во втором круге Примеры. Каррильо, как правило, исполняет чистого столба – круто цепляется за мячи и хорош в подыгрыше. У Брайтвайта более широкий функционал, позволяющий ему выполнять сразу несколько ролей на поле, — то, чего Мартин был лишен на левом фланге атаки в «Мидлсбро». Для команды Пеллегрино такое усиление атаки – практически гарантия места в середине таблице по итогам сезона.



В материале использованы данные InStat.