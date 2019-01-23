При подготовке к ЧМ-2018 украли 752 миллиона. Это только в одном городе

«Локомотив» победил «Зенит» в матче Кубка Матч Премьер

В матче 1-го тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» «Локомотив» победил «Зенит» со счётом 3:1. Встреча состоялась в столице Катара — Дохе, на стадионе «Аспир-Центр». Матч обслуживал арбитр Виталий Мешков.



Счёт на 35-й минуте открыл Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. Через минуту преимущество «железнодорожников» увеличил Антон Миранчук с передачи Смолова. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Алексей Миронов, которому голевой пас отдал Роман Тугарев. В конце встречи «Зениту» удалось сократить разрыв в счёте, отличился Эмилиано Ригони с паса Игоря Смольникова.

Во втором туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» встретится с «Ростовом». Оба матча состоятся 25 января.

«Локомотив» начинает год с гола Смолова. И победы над «Зенитом» В Катаре продолжается товарищеский турнир.

Поиски самолёта с Салой приостановлены

Полиция острова Гернси сообщила о приостановке поисковых работ пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.



«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план — возобновить поиски завтра на рассвете», — говорится в «твиттере» полиции Гернси.



Полиция приводит также отчёт о сегодняшнем дне поисков.



«В ходе 15-часового поиска, в котором использовались многочисленные воздушные и морские активы Нормандских островов, Великобритании и Франции, в воде было обнаружено несколько плавучих объектов. Мы не смогли подтвердить, относятся ли какие-либо из них к пропавшему самолёту.



Мы не нашли никаких признаков самолёта. Если они действительно приземлились на воде, шансы на выживание на этом этапе, к сожалению, невелики».

Самолёт с новичком «Кардиффа» пропал с радаров. Есть вероятность, что он погиб Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф.

«Милан» согласовал с «Дженоа» условия трансфера Пёнтека

«Милан» согласовал с «Дженоа» условия трансфера польского нападающего Кшиштофа Пёнтека, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо на странице в «Твиттере».



По информации источника, контракт Пёнтека с «Миланом» будет рассчитан на пять лет. По условиям соглашения, «Дженоа» получит € 35 млн за 23-летнего польского футболиста. Отмечается, что в сделку не стали включать других игроков.



Ранее сообщалось, что «Милан» арендует Пёнтека с последующим обязательным выкупом прав на футболиста за € 40 млн. В услугах польского нападающего были заинтересованы также «Реал», дортмундская «Боруссия» и «Атлетико».



В нынешнем сезоне Пёнтек забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ

Сегодня, 22 января, было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении и.о. директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.



Кушхов и Трибунский обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО «Группа «Сумма», созданного братьями Магомедовыми, с целью совершить хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по подготовке стадиона чемпионата мира—2018 в Калининграде. В результате махинации участники сговора похитили 752 млн рублей.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов дела ведётся расследование.

«Лидс» предложил «Спартаку» € 12 млн за Зе Луиша

Как стало известно «Чемпионату», «Лидс» вышел на «Спартак» с предложением в € 12 млн по нападающему красно-белых Зе Луишу. Московский клуб не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.



Зе Луиш перешёл в стан столичного клуба летом 2015 года. Спустя два года форвард заключил со «Спартаком» новое соглашение до лета 2021 года. В составе своего клуба футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и получил три жёлтые карточки. «Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртое место.

«Галатасарай» предложил за Адриано € 6 млн, «Спартак» хочет выручить € 10 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Галатасарай» сделал московскому «Спартаку» предложение о приобретении нападающего Луиса Адриано в размере € 6 млн.



Красно-белые не торопятся расставаться с бразильским футболистом и планируют выручить за него € 10 млн. Интерес к форварду также проявляет ещё один турецкий клуб – «Бешикташ».



Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Милана». В составе московской команды 31-летний форвард завоевал титул чемпиона России по итогам кампании-2016/17, а летом 2017 года стал обладателем Суперкубка страны после победы в решающем матче с «Локомотивом». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, стал автором 4 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи.

У «Спартака» есть предложения по Зе Луишу и Адриано. Подробности Интерес из Турции и Англии.

Кокорин объяснил происхождение письма про стадо баранов

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о реакции нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка», на опубликованное в прессе письмо, в котором он назвал людей стадом баранов.



«Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно всё отрицает. Именно так он это объяснил.



Народ теперь против него? Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось», — цитирует Потяеву «Спорт-экспресс».



Кокорин в настоящий момент находится под стражей вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким. Арест молодых людей продлится до 8 февраля, он связан с двумя драками в центре Москвы 8 октября, в которых пострадали три человека.

«Людям, которые выложили переписку Кокорина, должно быть стыдно». Семак негодует О чём после матча «Зенит» — «Локомотив» (1:3) говорили Сергей Семак, Юрий Жирков, Антон Заболотный и Гильерме.

Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф около € 19 млн

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях, совершённых в период с 2011 по 2014 год.



Как сообщает Football Italia, португальский футболист согласился на 23-месячный тюремный срок. Однако по испанскому законодательству Роналду не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает два года. Форвард заплатит штраф в размере € 18,8 млн.



По версии следствия, Роналду, находясь в Испании и выступая за «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. Общий ущерб государству составил € 14,7 млн.



В прошлом сезоне Роналду провёл за «Реал» 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал 8 результативных передач, а летом 2018 года перешёл в «Ювентус».

Роналду оштрафован на 18,8 млн евро и получил условный срок. Как это было По дороге в суд Криштиану улыбался.

Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Лучший бомбардир нынешнего сезона Российской Премьер-Лии Фёдор Чалов и ЦСКА поставили подписи под новым соглашением. Теперь контракт нападающего с красно-синими рассчитан до окончания сезона-2021/22. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.



Чалов — воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл уже 73 матча, в которых забил 24 гола. Форвард является обладателем Суперкубка России и звания лучшего бомбардира ЦСКА в 2018 году.



11 мая 2018 года был включён в расширенный список футболистов для подготовки к чемпионату мира—2018, но в окончательную заявку не попал. 5 ноября Чалов был включён в заявку на товарищеский матч сборной России со командой Германии и заключительный матч в Лиге наций со Швецией, но на поле так и не вышел.