Семак недоволен отсутствием переходов. Он уже этого не скрывает

Накануне после поражения от «Локо» Семак снова заговорил о селекции. «Почему команду покинул Чернов? Прежде чем расставаться с ним, я просил, чтобы взяли на эту позицию другого игрока. Но пока у нас никого нет».

Цитата с того же выступления: «Не знаю, что случилось и почему в команду вернулся Ригони. Такое лучше спросить у руководства». Сергея можно понять: он и раньше не раз давал понять, что ждёт усиление. На фоне всех предыдущих тренеров такая «активность» на рынке должна обескураживать.

С Ракицким пока не вяжется. Вчера мы пытались его выловить в Турции на игре «Шахтёра» против «Хайдука», но защитника оставили в отеле — в игре он участия не принял. Якобы восстанавливается, но работник пресс-службы между делом сказал, что ясность с переходом может наступить в ближайшие пару дней. А может и не наступить.

Уход Паредеса тоже поставлен на паузу — он, кстати, не сыграл ни минуты в игре с «Локомотивом». Семак объяснил это тем, что «есть много причин». По Акунье ничего не решено. Если не получится его подписать, «Зенит» сконцентрируется на Кудряшове, который 26 января станет свободным агентом. Главным конкурентом за Фёдора в этом случае станет «Краснодар», который ведёт его уже пару недель.

Новосельцев в открытую играет за «Ростов» на товарищеском турнире в Катаре, несмотря на отсутствие контракта. Ингасон тем временем может перейти в ПАОК. Клубы ведут переговоры, но до соглашения пока далеко. Хотя, после серьёзной травмы Вилюша, на этот переход могут наложить вето.

Как мы и обещали, карьеру футболиста продолжит Ротенберг — с таким заявлением наконец-то выступил сам Борис. Некоторые СМИ до последнего утверждали, что он закончит карьеру и войдёт в спортивный департамент «Локомотива», но этого не случилось — Ротенберг намерен вернуться после травмы «крестов».

Тульский «Арсенал» ищет центрального защитника. Команда многовато пропускала осенью, поэтому руководство и главный тренер решили, что ещё один футболист в этой зоне повысит конкуренцию, а с ней и качество обороны. Точных имён пока нет, но есть несколько вариантов за рубежом — Швейцария, Франция и Турция.

Защитника «Ахмата» Милана Мохаммади, интерес к которому приписывают «Ньюкаслу», в АПЛ отправлять рано. Российский клуб не получал по нему ни единого предложения. Появились подробности по уходу Идриссу Думбия в «Спортинг». Этот переход пока является самой крупной продажей этого межсезонья, и, помимо 2,5 млн евро, «Ахмат» получит 25% с его последующей продажи. Отличный трансфер — ещё полгода назад Думбия приезжал в Грозный примерно за миллион.

Несколько интересных новостей было на днях по «Спартаку». «Чемпионат» уже сообщал, что клуб будет не против расстаться с Луисом Адриано, если появится хорошее предложение. Является ли таким 6 млн евро от «Галатасарая» сказать сложно, но пока москвичи просят 10. Зато Зе Луиша «Спартак» не готов отдать и за 12 — такое предложение прилетело от английского «Лидса».