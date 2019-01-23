«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»

Что произошло?

Рано утром во вторник, 22 января, службы экстренной помощи Нормандских островов сообщили, что небольшой самолёт, летевший из Нанта в Кардифф, пропал без вести возле острова Олдерни. PA 46-310P Malibu, на борту которого было два человека, исчез с радаров около маяка Каскетс в понедельник в 20:23.



В СМИ тут же появились опасения, что одним из пассажиров пропавшего судна мог быть нападающий Эмилиано Сала, который 19 января подписал контракт с «Кардиффом». Чуть позже французские власти подтвердили, что футболист действительно находился на борту. Помимо него в самолёте был только пилот.

Как идут поиски?

Несмотря на то что самолёт пропал с радаров не в той зоне, которая подконтрольна Береговой охране Её Величества, Великобритания отправила в предположительное место крушения два вертолёта. Поиски длились до 2 часов ночи вторника, но из-за усиления ветра и ухудшения видимости операцию пришлось прервать. За это время следы пропавшего самолёта найти не удалось. Поиски были возобновлены во вторник в 8 утра и продолжались до заката. В операции участвовали пять самолётов и две спасательные шлюпки, которые обыскали площадь почти в 3 тыс. квадратных километров.



Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд рассказал СМИ, что в воде были найдены обломки: «Поисковый самолёт обнаружил различные обломки, после чего в этот район были направлены спасательная шлюпка и находящаяся поблизости рыбацкая лодка. В записях говорится, что они нашли подушку, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белых предметов в воде, плавающих рядом с куском белого металла, который был немного согнут».

Утром в среду поисковая операция возобновилась. Но, по мнению Фитцджеральда, шансов найти кого-то живым нет: «Если самолёт действительно оказался в воде, то шансов выжить у пассажиров нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов — это очень холодно, человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа. Связь была потеряна, когда самолёт находился в 24 километрах от ближайшего острова, а при их высоте они могли пролететь ещё максимум 3-4 километра, поэтому вряд ли смогли приземлиться на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.



Если они погибли, то тела мы найдём, но не знаю когда – сегодня или через две-три недели. Там сильное течение».

Что известно о крушении?

Самолёт вылетел из аэропорта Нанта в 19:15 и должен был приземлиться в Кардиффе в 20:45. Полёт проходил на высоте 1504 метра, но в районе Гернси борт попросил снижения, а после – аварийную посадку. Самолёт потерял связь, находясь на высоте 700 метров, и пропал с радара в районе маяка Каскетс, известного среди моряков как место множества кораблекрушений. Береговая охрана Гернси в 20:23 получила уведомление от Управления воздушным движением, что примерно в 24 километрах к северу от острова пропал самолёт.



Версий, почему борт разбился, пока не так много. Фитцджеральд считает, что трагедия могла произойти из-за неисправностей: «У самолёта, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолёт».

Издание 20 Minutes также склоняется к этой версии: по их информации, Сала рассказывал другу и защитнику «Нанта», что рейс из Кардиффа получился тяжёлым, и говорил, что беспокоится за обратный перелёт. Диего Ролан, бывший партнёр аргентинца по «Бордо», также был с ним на связи перед полётом: «Эмилиано перед полётом отправил сообщение, в котором сказал, что ему страшно и что если они больше никогда не увидятся, то мы будем знать, что случилось».



В распоряжении аргентинского издания Ole оказались записи аудиосообщений из WhatsApp, которые Сала отправил своим друзьям и родителям в полёте: «Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолёте, который, кажется, вот-вот развалится, в Кардифф. Завтра всё начнётся, днём я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится.



Как дела, братья и сестры, всё в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же страшно».

Видео можно посмотреть на официальном канале The Telegraph в Youtube.

Зачем Сала полетел обратно в Нант?

Сала прилетел в Кардифф в пятницу утром, чтобы пройти медицинское обследование. Всё прошло успешно, но было решено, что тренировки с клубом он начнёт во вторник. Аргентинец в воскресенье полетел обратно в Нант, чтобы разобраться с личными делами и попрощаться с партнёрами по команде. Сала должен был вернуться в Кардифф в понедельник вечером.

Его самолёт – кукурузник?

Это один из самых современных «кукурузников» — PA 46-310P Malibu лёгкий многоцелевой (да, как и Ан-2) самолёт, оснащённый двигателем Continental TSIO-520BE мощностью 310 л.с. У машины маленький расход топлива, большая дальность, она способна на выполнение фигур высшего пилотажа. Malibu может летать даже в самые плохие погодные условия и приземляться на короткие и грунтовые взлётно-посадочные полосы. На нём было установлено несколько скоростных рекордов среди самолётов подобной комплектации.



Интересно, что после ряда случаев с отказом двигателя и различных аварий производство этих самолётов было прекращено: на смену им пришла новая модель — PA-46-350P Malibu Mirage.

Что говорят родственники и знакомые?

Отец Эмилиано, Орасио Сала, рассказал аргентинскому телеканалу C5N, что об ужасной новости узнал от друга: «Я ничего не знал. Не могу в это поверить. Я в отчаянии. Надеюсь, что всё будет хорошо».



Исполнительный директор «Кардиффа» Кен Чу сказал, что клуб продолжает молиться: «Мы были шокированы, узнав, что самолёт пропал без вести. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет вечером понедельника в Кардифф, а во вторник уже начнёт тренироваться с командой. Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и председатель Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией. Во вторник мы приняли решение отменить тренировки, чтобы мысли команды, управленческого персонала и всего клуба были с Эмилиано и пилотом. Мы продолжаем молиться за позитивные новости».



Президент «Нанта» Вальдемар Кита также надеется, что Сала найдётся: «Он вежливый и добрый парень, его все любят. Он всегда относился ко всем с уважением. Сейчас мои мысли с его семьёй и друзьями. Всё ещё надеюсь, что ничто не кончено и он найдётся»

«Нант» перенёс игры с «Антантом» и «Сент-Этьеном». Город погрузился в траур – болельщики сотнями приходят к Королевскому дворцу и складывают жёлтые тюльпаны у фонтана. Вечером во вторник площадь заполнили фанаты, которые распевали имя Салы.

Upd. А вот последняя офиициальная иннформация от полиция Гернси.

«Мы ведём поиски, основываясь на четырех предположениях.



Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь. Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.



Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.



Четвёртое: самолет упал в воду, они оказались в воде.



Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим».