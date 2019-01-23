«Я тратил огромные суммы на тачки, клубы и девушек. Пытался купить счастье»

В детстве он просил называть его Bad Boy Boateng

Кевин-Принс родился и вырос в самом бедном и криминальном районе Берлина Веддинге. Отец ушёл из семьи, когда Кевин был совсем маленьким, а старший брат Джордж загремел в тюрьму, поэтому воспитание младшего сына оказалось полностью на матери. Она много работала, поэтому в основном Боатенг был предоставлен сам себе. Плохо учился, хулиганил, просил называть его Bad Boy Boateng. Но при этом любил футбол и часто в него играл. «Люди, с которыми я общался, были цыгане, арабы, русские, хорваты, румыны, албанцы. Часто дрались, конфликтовали. У меня было два варианта: или стать преступником, или попробовать быть футболистом. Я выбрал второй вариант, и у меня получилось», — рассказывал он.



Кевин играл во дворе против разных команд, которые собирались с соседних районов. Иногда – вместе со сводным братом Джеромом. В семь лет Принс-младший обыграл во дворе очередного соперника, и тот рассказал о нём своему отцу, который оказался тренером детской команды «Герты». Так он оказался в академии. Всё складывалось очень хорошо: в 17 лет Кевин стал игроком дубля, а ещё через два года – основной команды.

У «Барселоны» ужасные трансферы. Но сейчас всё сделали правильно Не смейтесь над трансфером Боатенга. Он нужен «Барселоне».

Тратил деньги на вечеринки, дорогие машины и девушек

Из «Герты» Боатенг попал в «Тоттенхэм», но через месяц главный тренер Мартин Йол сказал, что он ему не нужен. У Кевина после такого снесло крышу. «Вы не хотите меня? Окей, я буду наслаждаться жизнью», — рассказывал он в интервью The Guardian много лет спустя. Каждую ночь он зависал в ночных клубах до шести утра, пил, ел всякую дрянь и постоянно тусил с какими-то девушками, хотя на тот момент у него уже были жена и ребенок. Позже он признался: «Я тратил серьёзные суммы: ночные клубы, одежда, машины. Таким образом ты пытаешься купить счастье. Я не мог играть в футбол, поэтому я покупал Lamborghini. Вау! Следующую неделю ты счастлив, а потом даже не садишься за руль этой машины. У меня сохранилась фотография: три машины, большой дом, я стою там, как будто я репер 50 cent. Я иногда смотрю на это и думаю: «Посмотри, как ты был глуп».

Спустя год разгульной жизни Боатенга осенило: «Я поправился до 95 кг, постоянно был опухшим от выпивки и плохой еды. Посмотрев на себя в зеркало, я сказал: «Нет, это не я. Не хочу быть этим парнем! Я футболист». Мне было всего 20, а выглядел я ужасно старым. В такие моменты рядом нужны те, кто скажет: «Остановись. Иди тренируйся». А вместо этого меня звали тусить.



Он позвонил своим настоящим друзьям и попросил их приехать – в тот же день они выкинули весь алкоголь и вредную еду из его холодильника.

Должен был играть за сборную Германии

Мать Боатенга – немка, отец – ганец. Но так как он родился в Германии, при выборе сборной для него не существовало других вариантов. Тем более, что у него даже не было ганского паспорта. «У меня ганские корни по линии отца, но я всегда считал себя немцем. Я вырос в Берлине, у меня всегда был немецкий паспорт», — рассказывал он.



В юношеской сборной у Принса-младшего начались проблемы с дисциплиной: он опаздывал на тренировки, не соблюдал режим. Но ему эти огрехи прощали – из-за большого таланта. Не простили, когда накануне чемпионата мира-U21 в 2009 Боатенг сбежал со сборов в ночной клуб и вернулся под утро. Маленькое путешествие было раскрыто, с утра разгорелся скандал, а вместо извинений Кевин раздраженно отвечал тренерскому штабу. После этого о сборной Германии ему пришлось забыть.

В 2009 году он получил ганское гражданство – как раз за год до чемпионата мира в ЮАР. «Я сделал несколько ошибок, которые мне, скорее всего, не простили бы и не пригласили бы в национальную команду. Я мог бы играть за Гану ещё в 2006 году или на нынешнем Кубке Африки, но я ждал вызова в Германию, хотел сыграть вместе с братом Джеромом. Но сейчас я принял рациональное решение, причём головой, а не сердцем», — рассказывал он о своём выборе.

Джером перестал с ним общаться из-за травмы Баллака

Всему виной финал Кубка Англии 2010. «Челси» играл с «Портсмутом», за который тогда выступал Кевин. Он со всего размаху наступил на ногу Михаэлю Баллаку, из-за чего немец получил травму голеностопа и пропустил чемпионат мира. Были мнения, что Кевин сделал это специально, чтобы таким образом выместить злость на сборной Германии. Также думал и Джером, из-за чего и прекратил всякое общение с братом: «Я не скучаю по нему. Это даже странно, но мне не хочется контактировать с ним».

Позже Принс-младший признался, что сделал это не специально: «Очень сожалею, что так всё сложилось. Я даже не думал о том, чтобы сломать его. Я просто поздно пошёл в подкат, ничего более».

Виделся с Нельсоном Манделой

На чемпионате мира он был одним из главных звезд Африки. В интервью The Guardian он рассказывал, что люди сходили от него с ума: «Я был звездой. Меня называли Дэвидом Блэкхемом (чёрный Бэкхем – прим. «Чемпионата»)». Там же ему удалось встретиться с Нельсоном Манделой. По его словам, он всегда мечтал встретиться с тремя людьми: Майклом Джексоном, Мохаммедом Али и Нельсоном Манделой. «Я встретился только с одним из них, но эту встречу трудно описать словами. Я был невероятно счастлив. Мандела провёл в тюрьме 27 лет только потому, что отстаивал свои права. Он должен быть зол на весь мир, но в нём нет ни капли этого! Он сиял. Это всё равно, что увидеть ангела». Мандела сказал Боатенгу, что его дочь хочет на нём жениться. А когда услышал, что у Кевина уже есть девушка, посмеялся: «Ничего, у меня есть другие, более красивые».

Выполнял лунную походку не хуже Джексона

Танцевальные способности Боатенга раскрылись в «Милане» — там он задорно исполнял лунную походку в раздевалке после матчей. Журналисты об этом узнали и взяли с него обещание: если «Милан» станет чемпионом, то он станцует на праздновании. Боатенг согласился, а «Милан» в итоге стал чемпионом в сезоне 2010/11.

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«Майкл Джексон всегда был моим кумиром, я до сих пор слушаю его каждый день. Он лучший певец, композитор и танцор – все артисты в какой-то степени его копируют. Его песни помогали мне в тяжёлые времена», – рассказывал он. Летом 2009-го Кевин купил билет на концерт любимого артиста, но так на него и не попал – Джексон умер через несколько дней.

Жена говорила, что его травмы из-за секса

В 2012 году девушка Боатенга Мелисса Сатта (они поженились в 2016) раскрыла секрет повышенной травматичности своего возлюбленного: «Он постоянно травмируется из-за того, что мы занимаемся сексом от семи до десяти раз в неделю. Боюсь, что его мышцы просто не выдерживают такой нагрузки!». Правда потом призналась, что пошутила.

Выпустил собственный клип

«Я живу, как король, живу без давления; Тусуюсь, потому что не знаю ничего лучше», — так начинается песня «Король», которую Боатенг записал прошлым летом. В клипе все под стать словам – брюлики, дорогие тачки и брендовые шмотки. Ролик, к слову, собрал почти 2 млн просмотров.

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Хочет помогать молодым игрокам

В 2017 году в интервью все тому же The Guardian он сказал: «В 18 лет ты ничего не знаешь о мире, а в этом возрасте ты уже получаешь пять миллионов евро в год. Вы покупаете мир. Это именно то, что вы думаете: «Я. Могу. Купить. Мир. Купить друзей, девушек, автомобили – всё. Купить любовь, счастье. Это то, что ты думаешь, получая такие деньги в 18. В этом возрасте тебя не волнует, что говорят твои родители, поэтому тебе нужен человек, который будет тебя направлять. У меня его не было. Я не хочу, чтобы они теряли свой талант. Я дам им примеры того, что я сделал неправильно, а в своей жизни я совершил немало ошибок. Теперь у меня всё в порядке, но я не хочу, чтобы они совершали те же глупости, после которых человека называют: «плохим мальчиком», «пьяницей» и «тусовщиком». Это плохой след».