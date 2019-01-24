7 футболистов, которые могли бы заменить Паредеса в «Зените»

Самая обсуждаемая история в РПЛ этой зимы – мыльная опера об уходе Паредеса из «Зенита». На полузащитника претендуют «ПСЖ» и «Челси». Питерский клуб планирует выручить от продажи 40-45 млн евро. Мы подобрали нескольких кандидатов на место, которое не сегодня-завтра может освободиться.

1. Люка Тузар, «Лион» (21 год)

Стоимость на Transfermarkt: 20 млн евро.

Выступал за юношеские сборные Франции. Тузар чуть более оборонительный футболист, чем Паредес, но с возвращением Нобоа в центре поля у «Зенита» может получиться сбалансированная связка. По информации L’Equipe, петербургский клуб уже выходил на «Лион», но пока не смог заинтересовать французов.

2. Эктор Эррера, «Порту» (28 лет)

Стоимость на Transfermarkt: 22 млн евро.

Отличный вариант для «Зенита». У него большой опыт выступлений в Лиги чемпионов. Кроме того, летом 2019-го у него заканчивается контракт с «Порту», и футболиста можно купить за значительно меньшие деньги, чем он реально стоит. Кроме того, мексиканец говорит по-испански, и ему было бы не так сложно адаптироваться в команде, где многим этот язык близок.

3. Мартен де Рон, «Аталанта» (27 лет)

Стоимость на Transfermarkt: 17 млн евро.

Цепкий и агрессивный хавбек. Как и Паредес, обладает отличным пасом. При этом хорошо двигается и без мяча. Выступления Мартена де Рона сильно зависят от его физической формы. Поклонники «Манчестер Сити» наверняка помнят этого голландца.

Стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро.

По версии Transfermarkt, Джан схож по характеристикам с Паредесом. Это подтверждает и досье Эмре от Instat, где сказано: «Обладает хорошим длинным пасом, регулярно обостряет игру из глубины. Выполняет большой объём беговой работы без мяча, часто ускоряется в свободную зону при атаках вторым темпом». Даже учитывая трансфер Маркизио, этот вариант кажется наименее вероятным из упомянутых в подборке, поскольку «Ювентус» и сам заинтересован в футболисте.

5. Никола Моро, «Динамо» Загреб (20 лет)

Стоимость на Transfermarkt: 2,5 млн евро.

Самый молодой и дешёвый кандидат для «Зенита». Его основанная позиция – опорник, но может сыграть центральным или атакующим полузащитником. Отыграл 54 матча за разные юношеские сборные Хорватии (от U14 до U21), был капитаном. Является основным футболистом загребского «Динамо», которое выиграло в прошлом году чемпионат и кубок Хорватии.

6. Марк Рока, «Эспаньол» (21 год)

Стоимость на Transfermarkt: 12 млн евро.

Воспитанник «Эспаньола», выступает за этот клуб с августа 2016 года. Точность передач – 90%. Левша, что является редкостью для футболистов его позиции. Испанские СМИ сообщают об интересе «Реала» к Роке. Его кандидатура обсуждалась на совместном ужине руководства двух клубов после сентябрьского матча в Примере. В контракте хавбека указана сумма отступных в размере 40 млн евро.

Стоимость на Transfermarkt: 3 млн евро.

Из молодых россиян именно Коновалов по манере игры больше всего похож на Паредеса – нацелен на обостряющие пасы. Правда, тут необходимо сделать скидку на уровень. Об интересе к Коновалову со стороны «Зенита» уже не раз сообщалось. Да и самого футболиста в интервью спрашивают о схожести с Паредесом.