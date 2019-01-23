Интерес к Зе Луишу, Боатенг в «Барселоне», возраст Бекао, трансферы «Зенита» — в лучших комментариях читателей.

«Из-за Глушенкова болельщик не понял, к кому бежать»

«Балтика» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Давыдова

— Опа, хоть на какого-нибудь Месси посмотрю))

Смертин: на асфальте можно воспитать Смертина, но не Аршавина или Головина

emperorpalpatin:

— В бане можно воспитать Глушакова, в лазарете Дзагоева, в тюрьме Кокорина.

Дзюба — Гилерме: передай Михалику, что я не бургер

modzhahed:

— Смолов: передайте народу — я не Федя-Кэшбэк.

«Лидс» предложил «Спартаку» € 12 млн за Зе Луиша

kokoshamamaevna:

— Можно Рошу загримировать и отправить.

«Манчестер Юнайтед», «Интер» и ЦСКА интересуются форвардом ПСВ

realcska03:

— ЦСКА: мы просто посмотреть зашли!

Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды

3axaaap:

— Ох, и война за него начнется между «Виссел Кобе» и «Гуанчжоу Эвергранд»…

Vladtheimpaler:

— Куда ставить-то?

— Да подожди ты!

Глушаков принёс победу «Спартаку» в матче Кубка Матч Премьер с «Ростовом»

unknownfromrus:

— Из-за Глушенкова болельщик не понял, к кому бежать.

Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду

gamadreel:

— В отдел кадров его!

«Спартак» призвал тренеров и футболистов не попадаться в руки мошенников

mupymup:

— «Еще никогда Нобель не был так близок к провалу».

Ротенберг: история Ротенберга на футбольном поле ещё не закончилась

monte1cristo:

— Ротенберг: история Ротенберга на футбольном поле Ротенберга в команде Ротенберга еще не Ротенберг.

Бекао: мне действительно 23, но я не против шуток насчёт возраста

creeper:

— 25 летний сын Бекао: да-да, папе действительно 23, правда-правда.

«Шахтёр» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому

modzhahed:

— В таком случае «Шахтёр» должен предложить улучшенную версию Ракицкого.

Ребров: «Спартак», скоро буду

poison:

— Звучит как угроза.

Моуринью: если я плохо веду себя у бровки — удаляют, если Клопп — это страсть

bitu:

— У Клоппа справка есть.

Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья в раздевалке «Челси»

nottinghamf:

— Черчесов рассказал, как прятался в душе…

Игрок «Фулхэма» получил травму, когда переобувался

masturbinho:

— Лайфхак для Дзагоева.