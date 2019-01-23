«Балтика» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Давыдова
— Опа, хоть на какого-нибудь Месси посмотрю))
Смертин: на асфальте можно воспитать Смертина, но не Аршавина или Головина
emperorpalpatin:
— В бане можно воспитать Глушакова, в лазарете Дзагоева, в тюрьме Кокорина.
Дзюба — Гилерме: передай Михалику, что я не бургер
modzhahed:
— Смолов: передайте народу — я не Федя-Кэшбэк.
«Лидс» предложил «Спартаку» € 12 млн за Зе Луиша
kokoshamamaevna:
— Можно Рошу загримировать и отправить.
«Манчестер Юнайтед», «Интер» и ЦСКА интересуются форвардом ПСВ
realcska03:
— ЦСКА: мы просто посмотреть зашли!
Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды
3axaaap:
— Ох, и война за него начнется между «Виссел Кобе» и «Гуанчжоу Эвергранд»…
Vladtheimpaler:
— Куда ставить-то?
— Да подожди ты!
Глушаков принёс победу «Спартаку» в матче Кубка Матч Премьер с «Ростовом»
unknownfromrus:
— Из-за Глушенкова болельщик не понял, к кому бежать.
Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду
gamadreel:
— В отдел кадров его!
«Спартак» призвал тренеров и футболистов не попадаться в руки мошенников
mupymup:
— «Еще никогда Нобель не был так близок к провалу».
Ротенберг: история Ротенберга на футбольном поле ещё не закончилась
monte1cristo:
— Ротенберг: история Ротенберга на футбольном поле Ротенберга в команде Ротенберга еще не Ротенберг.
Бекао: мне действительно 23, но я не против шуток насчёт возраста
creeper:
— 25 летний сын Бекао: да-да, папе действительно 23, правда-правда.
«Шахтёр» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому
modzhahed:
— В таком случае «Шахтёр» должен предложить улучшенную версию Ракицкого.
Ребров: «Спартак», скоро буду
poison:
— Звучит как угроза.
Моуринью: если я плохо веду себя у бровки — удаляют, если Клопп — это страсть
bitu:
— У Клоппа справка есть.
Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья в раздевалке «Челси»
nottinghamf:
— Черчесов рассказал, как прятался в душе…
Игрок «Фулхэма» получил травму, когда переобувался
masturbinho:
— Лайфхак для Дзагоева.