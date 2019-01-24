«Барселона» отдала 75 млн евро за игрока «Аякса». Кто это?

Френки де Йонг доиграет сезон в «Аяксе», но место его дальнейшей карьеры уже известно. «Барселона», «ПСЖ» и «Ман Сити» боролись за 21-летнего полузащитника «Аякса», каталонцы оказались настойчивее всех. Стоимость трансфера без учёта бонусов составляет 75 млн евро, в случае успешной игры полузащитника она может существенно вырасти.

По информации портала Goal, зарплата новичка составит 10 млн евро в год после выплаты налогов, кроме того, в контракте прописаны бонусы в размере до шести млн евро в год. Сам игрок уже сказал, что всегда хотел оказаться в «Барселоне» больше, чем в любом другом клубе. Осенью он говорил, что хотел бы поиграть с Лионелем Месси, а его отец называл «Барселону» — лучшим вариантом для продолжения карьеры сына.

Откуда он?

Де Йонг – воспитанник клуба «Виллем II», но отношения с родным клубом у него не сложились. Тренеры юношеских команд жаловались, что у подростка был трудный характер, он всё делал по-своему и не выполнял установки на матчи. В итоге, он сидел в юношеской команде на скамейке запасных, уже в статусе одного из самых известных талантов в стране.

За ним охотились несколько клубов, но «Аякс» был первым: летом 2015 года юниора купили, даже не в основную команду, а в молодёжную за 300 тыс. евро. На покупке настоял Марк Овермарс. Затем оставили в «Виллеме» на год в аренде – в расчёте, что он получит игровую практику.

Не вышло: де Йонг по-прежнему сидел в запасе, и уже зимой «Аякс» забрал его. В родном клубе Френки так и не сыграл ни одного полного матча в основе. Это не помешало «Виллему» сейчас опубликовать пост в «твиттере» с гордым напоминанием о том, где он начал карьеру.

Полтора года он провёл в молодёжке «Аякса», потом попал в основную команду. И тоже не сразу адаптировался. Проблема решилась только с увольнением Марселя Кайзера, который тренировал де Йонга сначала в молодёжной команде «Аякса», а потом и в главной. Новый главный тренер, Эрик тен Хаг, поверил в 20-летнего полузащитника и выпустил его в старте 16 раз в сезоне. Де Йонг ответил восемью голевыми передачами – прилично для футболиста его позиции. Его главная обязанность не последний пас, а предпоследний. В текущем сезоне он играет постоянно.

Что в нём особенного?

Де Йонг – очень универсальный атакующий полузащитник. С отличным коротким и длинным пасом, с видением поля, при этом и с хорошим дриблингом. Он может протащить мяч в одиночку, а может сделать разрезающий пас на 20 метров между защитниками. Это делает его непредсказуемым. Ещё одна важная особенность – скорость принятия решений. Он быстро работает с мячом и всегда нацелен на обострение.

Первый пас – настолько сильная сторона де Йонга, что в «Аяксе» его иногда ставили в центр обороны. Не из-за оборонительных навыков – а чтобы он начинал атаки. В Голландии его так настойчиво сравнивают с Кройфом, что Френки даже пришлось это комментировать: «Я никогда не стану таким, как Кройф». С другой стороны, его переход одобрил Хави, который назвал де Йонга «Именно таким футболистом, который нужен «Барселоне».

Стоит ли он 75 млн евро?

Если посмотреть на трансферы последнего года: центральный защитник ван Дейк стоил 80 млн евро, атакующий полузащитник Коутиньо стоил 120 млн евро, вингер Тома Лемар стоил 70 млн евро – скорее да. Он очень молод, в таком возрасте существует риск трудной адаптации в топ-клубе, с другой стороны речь об игроке с редкими способностями.

Ситуация в «Барселоне» такова, что Френки точно столкнётся с высокой конкуренцией. В полузащите есть Бускетс и Ракитич, сходу заиграл Артур, да и Коутиньо никуда не делся. И не стоит забывать про Сержи Роберто и Видаля, а также Аленью – выпускника академии, который в этом сезоне начал попадать в основу. При такой конкуренции место в основе придётся выгрызать. С другой стороны, на молодом игроке не будет слишком много ответственности: от него не потребуется стать лидером полузащиты здесь и сейчас, год вполне можно потратить на адаптацию. Тем временем в клубе его представили как «художника».

Уверенности добавляет и то, что в нём не сомневаются не только в «Барселоне», президент которой Жозеп Бартомеу назвал его «Одним из важнейших игроков команды в ближайшем будущем», но и других европейских топ-клубов. Да и в «Аяксе» его потенциал разглядели даже на скамейке запасных.