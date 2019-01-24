Названы самые доходные клубы Европы. «МЮ» потерял лидерство

Известная консалтинговая компания «Делойт» опубликовала отчёт по доходности клубов Европы в сезоне-2017/18. В расчёт брали три показателя: матчдэй и всё, что с ним связано; коммерческие доходы (спонсоры, мерчандайзинг и пр.) и доходы с трансляций.

Доходы топ-клубов растут каждый год — за последние 20 лет они выросли в среднем примерно в семь раз. В сезоне-1996/97, например, доходы 20 самых прибыльных клубов Европы едва превышали миллиард евро. Теперь лидеры рейтинга близки к тому, чтобы срывать такой куш в одиночку.

Клубы первой двадцатки за прошлый сезон вместе заработали более 8 млрд евро. Большую часть составляют продажи тв-трансляций — 43%. Тут, правда, статистика во многом завязана на жирном контракте SKY c АПЛ. В Англии с экономикой футбола всё настолько образцово, что среди самых доходных клубов Европы — «Эвертон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

В топ-20 сменился лидер. Вместо «МЮ», у которого в 2018-м с титулами хуже, чем с инвестициями от спонсоров, на первое место ворвался «Реал» (рекордные 750,9 млн евро). До этого ни один клуб не достигал отметки даже в 700 млн. Но вряд ли это надолго — в нынешнем состоянии Мадрид рискует провалить сезон.

«Реал» признан самым доходным клубом Европы прошлого сезона, «Зенит» — 25-й

«Юнайтед» отполз на третью позицию рейтинга и теперь конкурирует с «Барсой», идущей в этом списке второй. Разрыв между показателями доходов — менее 30 млн. Отдельно отметим «Тоттенхэм», который попал в первую десятку впервые с сезона-2006/07. Английские клубы тоже ставят рекорд — шесть из десяти клубов в первой десятке мажоров. Правда, негативная динамика «Арсенала» говорит о том, что лондонский клуб может покинуть топ: сейчас «канониры» девятые, и это самое низкое место с сезона-2004/05.

В третий десяток пробилась команда из России. Нет, несмотря на крупный трансфер Головина, это не ЦСКА. На 25-м месте оказался «Зенит» с доходом 167,8 млн евро. У российского клуба коммерция составляет около 90% — почувствуйте разницу с показателями первой двадцатки клубов. Справедливости ради, авторы доклада отмечают строительство стадиона и высокую посещаемость в Петербурге (43 963 зрителя).

Третья десятка — ещё один показатель того, насколько же в порядке АПЛ. По соседству с «Зенитом» — «Лестер», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и даже (да-да) «Брайтон энд Хоув Альбион». Сколько бы титулов ни выиграли испанские клубы, кое-что не меняется никогда.