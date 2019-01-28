«Зенит» подписал украинца Ракицкого. Что об этом нужно знать

Футбольные клубы «Зенит» и «Шахтёр» достигли соглашения о переходе центрального защитника в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года. Сумма трансфера, по некоторым данным, — 10 миллионов евро. Получать футболист будет 2,5 миллиона евро в год.

Зачем он «Зениту»?

Всё очень просто: сейчас в распоряжении Сергея Семака четыре центральных защитника, но Иванович иногда используется на правом фланге, а уровень Мевли тренерский штаб, видимо, не устраивает. Разговоры о необходимости усиления этой зоны велись ещё с конца ноября.

Ракицкий – очень опытный исполнитель. Он выступает за основной состав «Шахтёра» с 2009 года, провёл за него свыше 200 матчей, шесть раз становился чемпионом, постоянно играл в еврокубках, имеет за спиной 54 матча за сборную Украины. При этом по меркам центрального защитника достаточно молод: 30 лет ему исполнится только в следующем августе.



У потенциального новичка «Зенита» отменные атакующие характеристики: классный первый пас (точность длинных передач – 65,3%, по данным WyScout), мощный дальний удар. Он любит и умеет подключаться к атаке, достаточно агрессивный, хорошо работает в прессинге. Важно, что сильная нога у него – левая, поэтому он обычно играет на позиции левого центрального защитника. У «Зенита» сейчас все исполнители в центре обороны – правоногие, и это обедняет выход из обороны.



Кстати, при необходимости Ракицкий тоже может использоваться на фланге. На пике он стоил 12 млн евро по версии transfermarkt (в 2012-м). Сейчас – 7,5 млн.

Почему от него отказывается «Шахтёр»?

После 10 лет в составе «горняков» Ракицкий, кажется, немного устал от клуба. А клуб – от него. Именно такая версия чаще всего звучит при объяснении регресса футболиста. Регресс этот действительно есть, и осенью он был особенно заметен. Ярослав теряет концентрацию, упускает позицию, не успевает вернуться назад после подключений, не всегда удачно играет при стандартах.



В новом сезоне он время от времени садился на скамейку в украинской Премьер-лиге (на сегодня – 11 матчей из 18), а в Лиге чемпионов вышел на поле лишь в четырёх играх из шести. Последней было поражение 0:6 от «Сити». Всего с Ракицким в составе «Шахтёр» пропустил в этих четырёх матчах 13 мячей. В решающих сражениях с «Хоффенхаймом» и «Лионом» уже не участвовал.



Самое популярное мнение в украинском футболе: Ракицкому срочно нужно сменить обстановку, чтобы спасти карьеру. Ходили слухи об аренде в «Бешикташ» с правом выкупа, но мало кто мог представить, что ближе всех окажется вариант с «Зенитом».

А как же сборная Украины?

Мы прекрасно знаем, что будет значить этот трансфер и к каким бурным дискуссиям на родине игрока приведёт. Трудно представить, что Ракицкому, если он всё-таки решится на переезд в Россию, светит спокойное и безоблачное продолжение карьеры в сборной Украины. Политика местной федерации футбола не подразумевает вызов игроков из Российской Премьер-Лиги (хотя каждый раз там говорили про спортивные характеристики, но верить или нет – дело каждого).



Но сам Ярослав к возможным санкциям, вероятно, внутри себя готов. Посмотрите на его страницу в «Инстаграме»: там нет ни одной фотографии в форме сборной Украины или с символикой страны. Только Донбасс, «Шахтёр» и признания в любви к родному клубу и региону.

Также Ракицкому постоянно припоминали то, что он не поёт перед матчами национальной команды гимн родной страны. Этому «саботажу» посвящали специальные сюжеты и расследования местные СМИ.

Сам Ярослав даже не собирался менять свою позицию и упирался: «Знаю слова, но настраиваюсь на игру. Я людям всё показываю на поле. Главный тренер Фоменко тоже не пел – и что дальше?»



Словом, репутация среди украинских болельщиков у Ракицкого и без того была неоднозначной. А после появления информации о переходе в «Зенит» тут же пошли язвительные комментарии: «Главный каминг-аут года», «Сбылась мечта идиота», «Красиво парень решил карьеру в сборной завершить», «Он ещё российское гражданство сейчас примет».

Какие звёздные украинцы приезжали в российский футбол в последние годы?

После известной истории 2014-го их стало не так много. Из более-менее звёздных: совсем молодой Зинченко в 2015-2016 годах играл за «Уфу» (уехал на повышение в «Сити»), Артём Милевский в сезоне-2016/17 пытался реанимировать карьеру в «Тосно» (ничего не получилось), а Евгения Селезнёва на полгода занесло в «Кубань» в 2016-м (быстро сбежал и впоследствии очень жалел, а на Евро-2016 поехал уже в статусе футболиста другого клуба).

Как он забивал за «Шахтёр»

На прощание «Шахтёр» выкатил ностальжи-видео со всеми голами Ракицкого за клуб.