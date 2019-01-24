Анри отстранил игроков, затем был отстранён сам. Это должно было случиться

Как дела у «Монако»

Особо акцентировать на этом внимание нет смысла. Всем известно, что «Монако» предпоследний в чемпионате, проиграв в последнем туре дома «Страсбургу» 1:5. Ещё три дня спустя клуб вылетел из Кубка, уступив опять дома «Мецу» из второй лиги 1:3.

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Начало конфликта

Сегодня главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что принял решение отстранить от первой команды нескольких футболистов.

По словам специалиста, «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Анри отметил, что от первой команды были отстранены те футболисты, которые «думают только о своём будущем».

Как ранее стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Монако» Александр Головин не находится в числе тех игроков, кого Анри отправил в дубль.

Конец конфликта

Руководство сработало оперативно. Уже через два часа сам Анри был отстранён от работы с первой командой.



«Монако» объявляет о решении отстранить тренера первой команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Франк Пасси проведёт тренировку с первой командой в пятницу», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

Что дальше?

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может вновь возглавить команду.

Напомним, что 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября прошлого года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.



13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нём клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.

Вот это поворот!