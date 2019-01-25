Азмун тащит Иран в финал Кубка Азии

Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса за € 47 млн



Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает L’Équipe.



Руководство парижан уже договорилось о трансфере с клубом из Санкт-Петербурга. За 24-летнего игрока действующие чемпионы Франции заплатят € 47 млн.



В ближайшее время Паредес пройдёт медобследование, после чего заключит с «ПСЖ» контракт на 4,5 года — до конца сезона-2022/23.



Леандро выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.



«ПСЖ», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В матче 22-го тура команда Томаса Тухеля сыграет с «Ренном». Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 27 января.

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Полиция объявила, что прекратила активные поиски пропавшего самолёта с Салой



Полиция Гернси в «Твиттере» опубликовала официальное заявление, в котором сообщается, что им так и не удалось найти никаких следов пропавшего с радаров самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. При этом отмечается, что активные поиски пропавшего самолёта теперь прекращены.



Полиция опубликовала заявление одного из руководителей поисковой операции Дэвида Баркера:



«Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тыс. милей, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолёта, пилота или пассажира.



Мы проанализировали всю информацию, которая была доступна, и приняли непростое решение о прекращении поисковой операции. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира.



Несмотря на то, что активный поиск был прекращён, дело остаётся открытым. Мы будем сообщать всем суднам, которые будут оказываться в этой зоне, присматриваться к возможным следам пропавшего самолёта».



21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего начались его поиски. Сегодня, 24 января, были предприняты последние усилия в активном поиске пропавшего самолёта.

Президент Португалии не исключает, что Роналду могут лишить госнаграды



Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза подтвердил информацию, согласно которой нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) из-за решение испанского суда, который приговорил футболиста к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере € 18,8 млн.



Роналду получил одну из самых престижных в Португалии наград в январе 2014 года.



«Закон очень простой: министрам решать, может ли произошедшее привести к потере награды. Нам нужно предоставить возможность принять соответствующее решение тем, кто обладает на то законными полномочиями», — цитирует президента Португалии AFP.



Футболист отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере € 14,7 млн.

Роналду оштрафован на 18,8 млн евро и получил условный срок. Как это было По дороге в суд Криштиану улыбался.

«Монако» объявил об отстранении Анри от работы с первой командой



Главный тренер «Монако» Тьерри Анри был отстранён от работы с первой командой, сообщает официальный сайт клуба.



«Монако» объявляет о решении отстранить тренера первой команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Франк Пасси проведёт тренировку с первой командой в пятницу», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».



Сегодня, 24 января, Анри сообщил, что отстранил сразу нескольких футболистов от первой команды. Специалист заявил, что «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Он также отметил, что были отстранены футболисты, которые «думают только о своём будущем».



Как ранее стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Монако» Александр Головин не находится в числе тех игроков, кого Анри отправил в дубль.

Анри отстранил игроков, затем был отстранён сам. Это должно было случиться «Монако» идёт на 19-месте и вылетел из Кубка.

«Монако» начал переговоры с Жардимом



Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом, сообщает Sky Sports.



Ранее сообщалось, что португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. В этом случае он сменит нынешнего наставника, Тьерри Анри, отстранённого от исполнения обязанностей сегодня, 24 января, до тех пор пока по нему не будет принято окончательное решение.



Напомним, 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.



13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нём клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.

«Лех» арендует нападающего ЦСКА Жамалетдинова с опцией выкупа



Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит карьеру в познаньском «Лехе», если успешно пройдёт медосмотр в клубе, сообщает официальный сайт польской команды.



Отмечается, что 21-летний российский футболист перейдёт в «Лех» на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано на шесть месяцев. При этом после завершения срока действия аренды у польского клуба будет возможность выкупить Жамалетдинова у ЦСКА.



«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка. В своей истории клуб семь раз становился чемпионом Польши, что является пятым результатом в истории страны.



Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В этом сезон он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-лиги (4 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Жамалетдинова с московским клубом действует до лета 2020 года.

Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай



В Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии между национальными командами Ирана и Китая. Победу со счётом 3:0 одержали иранские футболисты.



Автором первого гола стал нападающий катарского клуба «Аль-Гарафа» Мехди Тареми, отличившийся на 18-й минуте после передачи форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна. До перерыва Азмун удвоил преимущество иранской сборной. Третий мяч в ворота Китая забил нападающий «Ноттингем Форест» Карим Ансарифард, голевой пас отдал Тареми.

Видео доступно на странице «Рубина» в «Твиттере».

Иран вышел в полуфинал Кубка Азии, где сыграет с национальной командой Японии. Сборная Китая покинула турнир.



Матч Иран — Япония состоится в Аль-Айне (ОАЭ) на стадионе «Хазза бин Зайед» 28 января. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Хавбек «Наполи» Аллан близок к переходу в «ПСЖ» более чем за € 100 млн



Бразильский полузащитник «Наполи» Аллан близок к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщает итальянский журналист Карло Альвино в своём «твиттере».



По данным источника, переход футболиста состоится в ближайшее время. Французский клуб заплатит за хавбека более € 100 млн.



Ранее Football Italia со ссылкой на Radio CRC сообщал, что «ПСЖ» уже согласовал с бразильцем условия четырёхлетнего контракта на общую сумму в € 32 млн.



28-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. За сборную Бразилии сыграл два матча.

РФС подтвердил, что игрок «Пскова-747» дисквалифицирован на 4 года за допинг



Сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором было подтверждено решение РУСАДА дисквалифицировать на четыре года за применение запрещённых веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ Ивана Ершова, сообщает официальный сайт РФС.



«Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 года № 947. Датой начала дисквалификации считать 24 сентября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в крови Ершова были обнаружены триметазидин и мельдоний.



Ершов начал карьеру в 1997 году в «Днепре-2», после чего успел поиграть во многих клубах, среди которых «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Любителям Российской Премьер-Лиги защитник известен по выступлениям за тульский «Арсенал» в период с 2012 по 2017 год. В 2014 году после выхода «оружейников» в РПЛ отметился первым голом клуба в чемпионате России.