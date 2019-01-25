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«Реал» — «Жирона» 3:2, Кубок Испании, первый матч, 24 января 2018

«Реал» — «Жирона» 3:2, Кубок Испании
«Чемпионат»
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Рамос снова тащит «Реал». Он сделал дубль в кубковом матче
Капитан «Реала» не перестаёт удивлять.
Футбол / Испания
Кубок Испании. 1/4 финала. 1-й матч
24 января 2019, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
4:2
Жирона
Жирона
0:1 – Лосано – 7, 1:1 – Васкес – 18, 2:1 – Рамос – 42 (пен), 2:2 – Гранель – 66 (пен), 3:2 – Рамос – 77, 4:2 – Бензема – 80

Казалось бы, «Реал» исправляет потихоньку ситуацию после провального старта сезона. В чемпионате команда третья и отставание от «Барселоне» не самое страшное — 10 очков. Но периодически мадридцы устраивают шоу на ровном месте.

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Так «Реал» должен был играть при Лопетеги.

Вот и в Кубковом матче против «Жироны» «Реал» чуть не удивил. Впрочем, соперник у мадридцев был непростой, именно эта команда на предыдущей стадии выбила из турнира «Атлетико», а решающий мяч забил Сейду Думбия. Ивуариец в этом матче вышел в основе.

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Это всего второй гол Думбия в сезоне.

Уже на 7-й минуте гости вышли вперёд. Лосано легко освободился на подачу Рауля Гарсии и вколотил мяч в ворота. На 18-й Бензема одним пасом разрезал оборону, Одриосола отыграл на свободного перед воротами Васкеса, а Лукас из убойной позиции не промазал. На 41-й Лосано сфолил на Винисиусе, а Серхио Рамос издевательски реализовал пенальти, ударив в стиле Паненки.

На 66-й минуте Льоренте сыграл рукой в своей штрафной, а Алекс Гранель чётко реализовал пенальти. 2:2!

На 77-й минуте Рамос оформил дубль, капитан «Реала» подключился к атаке и здорово выскочил на подачу Марсело, расстреляв ворота ударом головой. Чуть позже Бензема сделал счёт 4:2, что позволит мадридцам в ответном матче чувствовать себя уверенно.

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