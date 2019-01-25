«Жена-бомжиха». Новый сезон Глушаковых

Пропустив новогодние праздники, телеграм-канал «Mash» возобновил сериал о разводе капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Схема выхода нового эпизода получилась традиционной.

1. Информация появляется в день важного матча (сегодня — с «Зенитом).

«Настрой перед «Зенитом» только на победу. Это в любом случае битва двух столиц» Зе Луишу снова отвешивают пинки, а Гулиев обещает стать сдержаннее. Как «Спартак» тренируется в Катаре.

2. Компромат направлен на мужа.

3. Данные мгновенно расходятся по СМИ.

Так информация о страданиях бедной Дарьи передается по стране, и на этот раз Россия увидит в ней… бомжиху.

Цитируем:

«Война Глушакова с женой продолжается. На этот раз футболист продаёт их общий дом.

Тюремный срок, убийство, серьёзные чечены — к прежним угрозам добавилась вполне реальная. Жена Даша может остаться без жилья: общий двухэтажный особняк Глушаков переписал на мать и выставил на продажу. Коттедж с тремя спальнями, бассейном и бильярдной находится в Истре. Футболист жил в нём с женой и детьми. 550 квадратов Глушаков продаёт ни много ни мало за 300 миллионов рублей (!).

Напомним, ещё 300 миллионов он просто снял со счёта жены.

Униженные и оскорблённые: версия российского футбола».

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Нужно сразу сказать, что мы все живём в эпоху «Mash». Это самое актуальное, современное и наглядное медиа в России. Правда, существование в телеграм-среде избавляет его от необходимости быть объективным не в репортёрских, а в партнёрских темах. В деле Глушакова, например, очевиден перекос в пользу одной из сторон конфликта.

Примеры подмены фактов, закрепившихся в сознании общества, приводились не раз. Это и видео из бани, где «парилка перед матчем» на самом деле случилась не перед матчем, «проститутка» оказалась не проституткой, а «измена» — не изменой, потому что заявление на развод (судя по словам той же Дарьи) уже было подано.

Это и аудиозаписи, где мы слышим только голос Дениса без ответа от жены.

Это и акцент на том, что Глушаков бьёт жену и лишает детей денег, хотя, если верить суду, криминала нет, а алименты перечисляются в срок.

Почему всё это происходит? Могу лишь предположить, что Глушакову пока просто показывают, как легко и без особых доказательств можно уничтожить карьеру и репутацию, а также ждут, когда футболист выкупит свой покой.

Сам же Денис в каких-то вопросах идёт на принцип (объясняя его не жадностью, а изменой жены, конечно) и также пользуется спорными методами – например заходя к Андрею Малахову.

«Дарья — игрушка, ей управляют, как джойстиком. А потом отберут все деньги» Денис Глушаков наконец-то заговорил. Много огня. Про скандальный развод, аудиозаписи, «Спартак» и болельщиков.

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Теперь вернёмся к дому и «бомжихе».

1. Я был в истринском «особняке» Глушаковых. В мае 2017-го я записал интервью после чемпионства, выпил бокал вина и даже помыл руки в позолоченной («вряд ли золотой» — подумал я тогда) раковине. Уже тогда пара задумывалась о продаже. Место оказалось не таким модным, база «Спартака» находилась на другом конце области, а Денис и Дарья больше хотели жить в Москве.

2. Ещё в позапрошлом году супруги вернулись в квартиру на Кутузовском проспекте. Во всяком случае именно об этом Денис говорил мне при подготовке нового интервью, да и Дарья обмолвилась о переезде у VIP-входа «Открытия Арены». Кстати, именно на Кутузе Глушакова с детьми сейчас и живёт.

3. На продажу дом был также выставлен довольно давно. Во всяком случае, ещё летом один мой знакомый, живущий на Новой Риге, смеялся над Глушаковыми и говорил, что за 300 миллионов «вот это вот» никто не купит, и красная цена участку в условиях кризиса – 50-60 млн.

В общем, версия с женой и детьми, выгнанными на улицу, – полный бред. Про неожиданно выставленный на продажу дом – из той же серии.

Хотя сделать из Даши заслуживающую сожаления бомжиху в норковой шубе, а из Глушакова уродливого тирана у авторов кампании всё равно получится. Почему? Ответ знает Александр Кокорин.

P.S. Учитывая, что по центральным каналам уже прошёл анонс передачи о Глушакове, новый сезон будет не менее интереснее предыдущих. Остаётся лишь одно неприятное сомнение: а не из алиментов ли все эти разрушающие детские судьбы шоу и сериалы оплачиваются?