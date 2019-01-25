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На Авито продают мяч с автографами игроков «Динамо» 60-х за 100 млн рублей

«Чемпионат»
На «Авито» продают мяч с автографами за 100 млн рублей. И это серьёзно
Мы позвонили продавцу.
Футбол

На «Авито» появилось занимательное объявление: некто Александр продает мяч с автографами игроков «Динамо» 1960-х годов, среди которых есть и подпись Льва Яшина, за 100 млн рублей.

Мы подумали, что здесь какая-то ошибка, поэтому позвонили продавцу.

— Мяч точно стоит 100 миллионов?
— Да, цена правильная.

— Вы серьёзно? Не 100 тысяч?
— В плане денег я никогда не ошибаюсь.

— За 100 миллионов рублей можно купить квартиру с видом на Кремль. Или особняк на Рублёвке. Кто купит мяч?
— Мне периодически звонят. Один человек сейчас в раздумьях. Те, кто там расписывался, уже давно умер, поэтому второй такой мяч вы вряд ли найдёте. Мяч настоящий, он от зятя Адамаса Голодца. Ко мне он попал через общих знакомых.

— А как проверить, что настоящий?
— Если нужна будет экспертиза, то есть организации, которые этим занимаются.

— И вот 100 миллионов – это прямо ваша окончательная цена?
— Торг возможен – в разумных пределах. Эта сумма изначальная. Вы предложите свою цену, будем общаться.

— Допустим, 50 тысяч.
— Нет, на такое я не соглашусь, это не те деньги. А вообще, хотите обсуждать цену – пишите в сообщениях.

Добавим, что объявление было размещено 3 января и у него около 4 тысяч просмотров. В нём написано, что мяч был подарен тренеру «Динамо» Адамасу Голодцу на день рождения футбольной командой «Динамо» с подписями всех основных игроков того времени.

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