На «Авито» продают мяч с автографами за 100 млн рублей. И это серьёзно

На «Авито» появилось занимательное объявление: некто Александр продает мяч с автографами игроков «Динамо» 1960-х годов, среди которых есть и подпись Льва Яшина, за 100 млн рублей.
Мы подумали, что здесь какая-то ошибка, поэтому позвонили продавцу.
— Мяч точно стоит 100 миллионов?
— Да, цена правильная.
— Вы серьёзно? Не 100 тысяч?
— В плане денег я никогда не ошибаюсь.
— За 100 миллионов рублей можно купить квартиру с видом на Кремль. Или особняк на Рублёвке. Кто купит мяч?
— Мне периодически звонят. Один человек сейчас в раздумьях. Те, кто там расписывался, уже давно умер, поэтому второй такой мяч вы вряд ли найдёте. Мяч настоящий, он от зятя Адамаса Голодца. Ко мне он попал через общих знакомых.
— А как проверить, что настоящий?
— Если нужна будет экспертиза, то есть организации, которые этим занимаются.
— И вот 100 миллионов – это прямо ваша окончательная цена?
— Торг возможен – в разумных пределах. Эта сумма изначальная. Вы предложите свою цену, будем общаться.
— Допустим, 50 тысяч.
— Нет, на такое я не соглашусь, это не те деньги. А вообще, хотите обсуждать цену – пишите в сообщениях.
Добавим, что объявление было размещено 3 января и у него около 4 тысяч просмотров. В нём написано, что мяч был подарен тренеру «Динамо» Адамасу Голодцу на день рождения футбольной командой «Динамо» с подписями всех основных игроков того времени.