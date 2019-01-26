Ан. Миранчук: Игорь Денисов не такой, как вы думаете

«Даже сейчас остается небольшое недопонимание со Смоловым»

– Какие были ощущения после первой игры сбора, против «Зенита»?

– Нормально вообще, кстати. Играли по тайму все, и как раз примерно на этот отрезок сил и хватило. До игры нас прилично гоняли, были хорошие нагрузки. Я даже думал, что усталость успеет накопиться, и в игре будет тяжело. Но подошли в нормальной форме, по состоянию мышц никаких вопросов не было.



– После матча у вас в инстаграме мелькнул хэштег «Смолончуки», который сочинили создатели жутких фанфиков про футболистов. Как вы про него узнали?

– Ахаха, случайно натыкались на это и мы, и Смолов. В итоге у нас появились уже свои приколы на эту тему. Ну и просто стебемся теперь. Но на самом деле, то, что они пишут, это… не знаю, даже не 18+. Они так заморачиваются с ними, делают фейковые переписки с нами. Иногда мне такое кидают в директ инстаграма, там вижу.



Нельзя сказать, что у нас какая-то группа отдельная в команде со Смоловым и Тарасовым, но много общаемся. Появляются какие-то свои шутки, истории.

– Взаимодействие со Смоловым налаживается?

– Думаю, эти сборы как раз и должны помочь в этом окончательно. Мы же раньше только в сборной России пересекались, а по ходу сезона времени не хватало, чтобы привыкнуть друг к другу. Даже сейчас остаются какие-то недопонимания. Это нормально, впереди еще два сбора. Точно найдем общий язык. Федя – грамотный игрок, отличный парень. Проблем быть не должно.

«Локомотив» начинает год с гола Смолова. И победы над «Зенитом» В Катаре продолжается товарищеский турнир.

– Разговоры о вреде вашей дружбы с Тарасовым как воспринимаете?

– Такой бред вообще! Полнейший! У нас общие интересы, мы бываем у него в гостях: играем в футбол, плаваем в бассейне. Просто всегда вместе. Если с человеком приятно общаться, если это общение дает позитивные эмоции, почему нет?



Были моменты, когда он на правах старшего давал советы: что лучше сделать, а что – нет. Не знаю, откуда люди взяли, что он влияет на меня и брата плохо. Его прошлое осталось в прошлом. Откуда берется негативная часть, понятия не имею.

– Вы крестили его дочь – ощущаете дополнительную ответственность?

– Он после тренировки подошел ко мне, предложил стать крестным Миланы. Сказал, что, если я готов, то ему это будет приятно. Я обсудил с мамой эту ситуацию. Она объяснила, что это серьезный поступок, что надо с ребенком идти по жизни до конца. Но я готов, для меня это не проблема. Хочу делиться своей энергетикой, духовным восприятием. Уверен, что все мы прекрасно воспитаем ее.



Вообще у меня с детьми прекрасно складываются отношения. Видимо, сказывается то, что мама всю жизнь с ними. Передалась от нее способность общаться с детьми.



– Что за история случилась перед чемпионатом мира, где фигурировали вы, Тарасов, болельщик «Спартака» и кальян?

– Мы смотрели футбол, Лигу чемпионов. Пили колу. А он написал, что там и кальян, и виски. Очень странная история. Не знаю, какая была у человека мотивация. Почему ему не жилось спокойно. Наверное, были какие-то свои мотивы.



– Читая комментарии в инстаграме, часто боретесь с желанием ответить?

– Иногда очень хочется. Но получится, что его взяла. До такого опускаться нельзя.

«В конце сбором настроения нет – даже на завтрак идешь молча»

– Ваши закатанные шорты возбудили половину всех подписчиц в инстаграме. Отсылка к Роналду?

– Да никакой отсылки, просто сборы – тепло. Плюс я в отпуске загорел, сейчас продолжаю. Совмещаю приятное с полезным. Не знаю, что в этом такого, почему такой резонанс.

– В целом как впечатления от нахождения в Катаре? Не мерзнете?

– Брат рассказывал, что он был на сборах в Абу-Даби, и там была бешеная жара – тяжело прям. А здесь, в принципе, условия отличные. Вечером, да, в кофте выходим. Но достаточно комфортно себя чувствую.



– Есть момент, в котором окончательно перестаешь получать удовольствие от сборов и только терпишь, пока они кончатся?

– Не знаю, мне 23 всего. Если спрашивать ребят, которым лет по 30, они этим всем, наверное, уже по горло наелись. Но при этом они уже знают детали подготовки идеально, знают, что и как лучше делать. А молодые больше на энтузиазме работают.



Мне в целом сборы нравятся, хотя под конец всегда становится тяжело. Больше 12 дней сложно всегда. Настроение портится, на завтрак уже идешь молча, не здороваясь ни с кем.



– Как молодежь переносит сборы с основой?

– Они очень уверенно выглядят, не теряются. Но сейчас в команде создана такая атмосфера, в которой легко адаптироваться. Раньше было сложнее: возрастные футболисты относились к нам жестче. Тот же Чарли сейчас стал намного спокойнее. Раньше мог напихать и сказать что-то жесткое. А сейчас не так. Для молодых важно это, что никто не прессует. Так что ребятам только работать остается.



– Вы были в отпуске совсем рядом, в Дубае – почему не прилетели сразу оттуда на сбор?

– Мы там пробыли до 29 декабря, а потом вернулись в Россию. Встретили Новый год, чтобы отметить со снегом, всей этой суетой, всей семьей. Потом летали к бабушке с дедушкой, давно не видели их. А дальше опять в Дубай, чтобы не мерзнуть в Москве. Но на медосмотр вернулись в Россию.

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«Хотел бы выучить португальский – мне он очень нравится»

– В отпуске берете машины, на которых невозможно ездить в России?

– Бывает, да. Недавно брали Lamborghini Huracán, стало интересно. Прикольно в целом. Я неплохо представлял, чего ждать от спортивной машины – ожидания оправдались. При этом, хоть и есть свое удовольствие, но если постоянно ездить, то устанешь, думаю.



– Сейчас в ютубе много популярных роликов с футбольными челленджами – следите за ними, было ли желание поучаствовать?

– Я подписан на многое, но целенаправленно редко ищу подобные видео. Бывает, что натыкаюсь и смотрю. Но мы с братом участвовали в съемках для популярного футбольного аккаунта в инстаграме «433». Они снимали нас в Москве перед чемпионатом мира. Выкладывали в сториз видео с нами, очень приятно было.



– Часто на тренировках после эффектного действия появляется мысль: «Блин, хоть бы это сняли на видео?».

– На одной из первых тренировок здесь был какой-то подобный момент. Не помню точно, что я сделал: то ли между прокинул, то ли что-то еще. Но рядом стояли репортеры с камерой. Спрашиваю: «Есть видео?». А они: «Ой, не знаем, была ли включена камера или нет». Говорю: «Все понятно, спасибо, что приехали, ребята».



– А про режимы топовых футболистов что-то читаете или смотрите?

– У меня нет стремления обязательно все это изучить, но в моменте такие желания находят. Или если кто-то скидывает ссылки на такие тексты. Много полезного, на самом деле. Мне интересно, например, какие тренировки у Неймара. Я читал, что у него после переезда в «Барселону» был особый режим питания для набора массы. Про режим питания Месси тоже что-то читал.



– Как продвигается изучение иностранных языков?

– Испанский и португальский немного узнаю благодаря партнерам. Португальский вообще нравится очень, хотел бы его выучить. Английский у меня в целом на разговорном уровне. Комфортно чувствую себя, когда нужно пообщаться на нем. Хотя, конечно, бывали и моменты, когда знаний не хватало.



– Английский учится благодаря американскому хип-хопу?

– Да, наибольшее количество знаний оттуда. Все пошло с песни Lil Wayne – Mirror и вообще альбома, на котором она была.

После этого закрутилось, много слушал. Сейчас новый стиль появляется у этой музыки, новые артисты. Future сейчас очень крутой альбом выложил. Не могу сказать, что я прям безумный фанатик жанра, но за многими моментами слежу. Сейчас планируем поездку в США следующей зимой – впервые там побываю.



– С такой любовью к хип-хопу, почему только собираетесь побывать в США впервые?

– Да постоянно некогда и не с кем. Сейчас визу сделали, надеюсь, реализуем. Первым делом хочется или в Майами, или в Лос-Анджелес. В Калифорнию, короче. Еще со времен просмотра фильмов «Biggie and Tupac», про N.W.A. Вся эта кухня очень интересна.



Я обожаю стиль в американской культуре. Особенно у спортсменов, которые добиваются успехов в своей работе, но при этом круто выглядят. Люблю то, что делает дизайнер Джерри Лоренсо, например. Я считаю, что очень важно то, как человек выглядит.



– Много времени тратится на изучение инстаграма в поисках новых идей по стилю, одежде?

– Вообще, конечно, да. Частенько залипаю, изучаю разные варианты. Что-то друзья скидывают, что-то сам нахожу.



– Сериалы какие-то американские смотрите?

– Только один – Ballers («Игроки». – Прим. «Чемпионата») про американский футбол. Кажется, что там довольно круто показана футбольная жизнь. Что все они там кайфарики, но при этом жутко работоспособные.

– Видели шоу Sneaker Shopping с Неймаром, где он купил кроссовок на 18 тысяч долларов? Рискнули бы поучаствовать в чем-то подобном?

– Нет, не видел. Он реально набрал на такую сумму? И сам платил за это? Это нереально круто. Блин, я бы хотел поучаствовать в подобном. Просто, если переживать о том, что люди подумают, как воспримут, то придется вообще дома сидеть.



У меня кроссовок дофига. С братом на двоих точно больше сотни пар. Обувь – важный момент для меня, нравится очень. «Джорданов» разных у меня предостаточно.



– Все знают, что вам нравится стиль игры Неймара, а что по его стилю одеваться?

– Нравится! Он иногда перебарщивает, да. Но в последнее время он прибавил в этом плане. Наверное, им занялись. В итоге получается, что у него появился свой стиль, но подается умело.

«Когда играли с «Атлетико» в Лиге Европы, переживал больше, чем в Лиге чемпионов»

– Как оцениваете свою популярность? И задумывались ли о том, как живут топ-звезды?

– Я спокойно выхожу гулять в торговый центр у дома в Москве. Точно далеко до Тотти, на которого молится весь Рим. Или до Месси. Я не знаю, как они одежду покупают вообще. Заказывают, наверное. А кушают как, если в ресторан хочется сходить? Тоже непонятно. Очевидно, им очень тяжело в этом плане.



У меня все проще намного. Нет необходимости даже прятаться за очками или под капюшоном. Подходят люди сфотографироваться, да. Но для меня это не проблема.

– Дополнительный кайф отпуска – там никто не узнает?

– Ха, ну вот мы были в Дубае, и там узнавали много! В основном граждане Казахстана почему-то подходили сделать фото.



– Можете себе позволить покатать мяч на коробке с детьми?

– Теоретически – да. Но в последние полгода с нашим графиком было сложно такое реализовать. Последний раз, наверное, год назад практически выходил. Но выйти и поиграть с кем-то во дворе – вообще не проблема. Просто много времени занимают тренировки, матчи, восстановление.



– Кверквелия сказал, что в Лиге чемпионов чувствовал, что он тоже футболист. У вас какие эмоции?

– О, очень верно! Реально, так и есть. Там тебе дают играть и играют сами. Дают возможность показать, что ты умеешь. Раскрыться на все 100% своих возможностей, показать себя. Сделано все для людей. Кайфуешь от того, что находишься там. Играешь этими мячами со звездами, видишь эти трибуны. Все сделаю, чтобы вернуться туда.



– Насколько все это давило?

– Если честно, я даже с «Атлетико» переживал больше, когда в Лиге Европы играли. Может, потому что для меня это был первый опыт такого матча. А Лига чемпионов уже давалась попроще. Нам постоянно не хватало последнего шага: и в каждом отдельном матче, и в групповом этапе в целом. Если бы мы все реализовали свое, то из группы точно вышли бы. И вообще все было по-другому, к «Барселоне» или ПСЖ готовились бы сейчас.



– Кажется, что из-за прихода Крыховяка вы начали играть намного выше и это ограничивает ваши возможности. Насколько это верно?

– Для этого мы и футболисты, чтобы подстраиваться под обстоятельства. Крайний игрок атаки со временем может стать фланговым защитником. Надо перестраиваться и подстраиваться под требования тренера. Для меня это не проблема. Думаю, уже начинаю лучше вживаться в свою новую роль.



– Но ваши лучшие матчи в сезоне были те, где вы возвращались на привычную позицию.

– Нет, ну почему. В Лиге чемпионов у меня тоже были хорошие игры, но играл я выше. Вообще, мне кажется, это немного надуманная проблема. Когда не устраивают результаты, идет поиск причин. И начинается: «А вот Крыховяк пришел, Миранчука подвинули и все сломалось». Для меня все выглядит совсем иначе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Лоськов и сейчас может отдать точный пас в любую точку»

– Что вы делаете лучше брата?

– Ха, ну самое первое – лучше играю правой ногой. Лучше веду инстаграм. И одеваюсь тоже круче.



– Ваша мама рассказывала, что в детстве вы спорили даже на то, кто быстрее съест суп. Сейчас остается соревновательный момент?

– Мне кажется, это даже вредно сейчас будет. Так что нет, это осталось в детском саду. Максимум, где мы спорим – тренировки. Кто больше забьет на тренировке, например. Но этим все ограничивается.



– Мама просит приехать в интернат, чтобы пообщаться с ребятами?

– Такого, чтобы прям просила приехать, не было. Но она часто рассказывает, что ребята следят за нами, переживают. Мы можем зайти к ним пообщаться. Наверное, это важно для них. Когда я был в их возрасте и видел кого-то из основного состава, это восхищало и мотивировало. Так что стараемся заезжать и здороваться: с мамой и ребятами.



– Среди них наверняка был Лоськов, как отреагировали на его возвращение тренером?

– Много позитива было, он же сначала был играющим тренером. На эту тему шутили много. А так он и сейчас может на любое расстояние передачу отдать без проблем. Когда штрафные бьем, если он подходит, то кладет по девяткам и с левой, и с правой спокойно.



– Рассказывали, что на прошлых зимних сборах Лоськов много работал с вами индивидуально. Что объяснял?

– Конкретно так, чтобы оставаться после тренировок и работать только с нами, такого не было. А подсказки от него идут постоянно. Он видит то, что не видим мы. И объясняет, что и как лучше сделать в разных ситуациях. Спасибо ему огромное за это.



– Он самый суровый из всего тренерского штаба?

– Нет, я не знаю даже, кто самый. Возможно, Пашинин. Он не рявкает, а умеет вовремя подсказать и направить. Постоянно поддерживает и тоже объясняет разные моменты. Иногда разговор идет не в грозном тоне, но довольно серьезно. Это помогает правильно настраиваться на тренировку и работать с полной выкладкой. При этом он никогда не взрывается, но у него достаточно суровый тон.



– Как относитесь к мысли о том, что Леша – это более креативный футбол, а вы – более силовой?

– Да ну нет, у меня же вообще проблемы с отбором, с борьбой. Это аспект, в котором нужно срочно прибавлять. Такое впечатление могло сложиться от того, что брат играл больше в атаке, а я – в центре поля. Постоянно попадал в ситуации, где идут единоборства, борьба за мяч. Отсюда ощущение, будто я лучше играют в силовой футбол. Но мне над этим надо работать. Если прибавлю, думаю, это будет шаг вперед.

Главные задачи на зиму. «Локомотив» Над чем «железнодорожникам» нужно непременно поработать во время сборов, чтобы по итогам сезона вновь претендовать на высокое место.

«Думаю, на адаптацию в Англии понадобится месяцев шесть»

– Поездка в Таллин была демо-версией возможного переезда в Европу. Не умирали там от скуки?

– Я быстро обрел там особое спокойствие. Привык к местному режиму, подстроился под него. Был как размеренный европеец. Находил правильное в том, что все сводится к тренировкам и сну. Иногда телек можно посмотреть. Если становилось совсем скучно, то тренировался или гулял. Погрузился в футбол и в себя. Много гулял один, был наедине с собой. Мне кажется, такие периоды в жизни нужны.



– Александр Зинченко рассказывал в интервью, что в съемной квартире в Манчестере у него не было даже ложек. Думая о игре в Европе, вы задумываетесь о бытовых сложностях?

– Я такой человек, который решает проблемы по мере поступления. Чего выдумывать заранее. Но да, мне кажется, что в бытовом плане это все довольно сложно. Допустим, Англия, тот же Манчестер. Это же вообще все другое, огромное количество моментов разных. Думаю, там на адаптацию понадобится месяцев шесть. Главное, как можно быстрее влиться в коллектив.

– Как вышло, что из интерната вы переехали довольно поздно и благодаря Игорю Денисову?

– Да просто сложился привычный режим жизни в интернате. Нас водитель с базы забирал, дядь Жора. В какой-то момент Игорь, кажется, у Леши спросил: «Вы чего, правда живете в интернате еще?». И после этого все решилось, клуб нашел нам квартиру.



– После этого жизнь поменялась сильно?

– Все ребята, кто с нами был, разъехались. Поэтому там уже не особо весело было жить. С переездом жизнь не сильно поменялась. Я не готовлю: завтракаю и обедаю на базе всегда. Ужинаю где-то в городе.



Шумных вечеринок у нас не бывает, даже если друзья заходят в гости. Один раз я мячом жонглировал после 23 часов, мне охрана позвонила: «Завязывай, соседи жалуются!». Кто там соседи, даже не знаю. Раньше много игроков «Локомотива» там было, сейчас только мы, кажется.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– У вас какие отношения с Денисовым? Он кажется максимально грозным.

– Нет, Гарик не такой, как вы думаете. Он много смеется, может рассказать какие-то истории. Реально, позитивный человек. Просто он много думает, часто погружается в свои мысли. Не знаю, о чем именно размышляет, но, видимо, есть, о чем.



– Самый жесткий подсказ на поле от него?

– Нет, нам чаще всех Гиля пихает. Юрий Палыч, конечно, тоже. Гарик тоже может, но ситуативно. Нет такого, чтобы он постоянно что-то выговаривал во время матчей.



– Какие эмоции остались от ЧМ?

– Самые теплые. Мы круто выступили на домашнем ЧМ. Понимаю, что дорогого стоит этот выход из группы, проход Испании, битва с Хорватией. Было очень тяжело, но все ребята молодцы.



Про сам чемпионат мира общались с Чорлукой. Все в Хорватии в восторге от России. Топ-страна, топ-город Москва. У Гили друзья бразильские тоже очень довольны. Такое приятно слышать.



– Не было желания потусить на Никольской во время турнира?

– Нет, не было. Там же много людей навеселе. Так что не стремились туда. Хотя мы прекрасно понимали, какой праздник для нашей большой страны происходит. Все это было очень здорово, Россия отлично показала себя с лучшей стороны.