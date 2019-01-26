По словам этой девушки, Боатенг травмировался из-за обилия секса с ней

Карьера Кевина-Принса Боатенга подобна качелям: онто кукует в «Портсмуте», «Лас-Пальмасе» и «Сассуоло», то показывает себя в «Тоттенхеме» и «Милане». Подобным образом обстоят дела у футболиста и в личной жизни: его биография содержит и измены первой жене, и идиллию – с Мелиссой Саттой. Совсем недавно в карьере Боатенга произошёл очередной взлёт: его неожиданно взяла в аренду «Барселона». А вот на личном фронте такой высоты ганец достиг ещё в 2011 году, начав встречаться с Мелиссой, ставшей впоследствии его второй супругой. Кстати, ходят слухи, что и этот брак близок к распаду.

Сатта– итало-американская модель и телеведущая. Она попала на телевидение в 19 лет в качестве помощницы в кадре. Спустя год Мелисса получила роли в сериале «Судья Мастранджело» и фильме «Ублюдки», однако наиболее известной она стала как телеведущая. В 2009 году в карьере девушки появляется футбол: Мелисса становится лицом программы «Controcampo». Спустя год в итальянской Серии А появляется и её будущий муж Кевин-Принс Боатенг.

Однако ганец – не первый футболист, с которым у Мелиссы завязались отношения. Пять лет Сатта встречалась с Кристианом Вьери, поигравшим за три самых титулованных клуба Италии. Также девушке приписывают романы с игроками Маттео Феррари и Джоном Карью. Такая привязанность к футболистам объясняется тем, что Сатта сама какое-то время занималась этим видом спорта. Однако с такой внешностью двери Мелиссе были бы открыты и без каких-либо футбольных знаний.

Мелиссу, конечно, сложно назвать экспертом, но она не боится высказываться остро, в том числе в программе «Тики-така – футбол». Например, как-то раз Сатта предположила, что травматичность Боатенга связана с обилием у него секса (сами понимаете, с кем): «Он постоянно травмируется из-за того, что мы занимаемся сексом от семи до десяти раз в неделю. Боюсь, что его мышцы просто не выдерживают такой нагрузки». Когда высказывание разобрали на цитаты, девушка заявила, что лишь шутила.