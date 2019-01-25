Полиция прекратила поиски Салы. Но семья и болельщики не хотят сдаваться

Между тем выяснилось, что пилот был газовым механиком и диджеем.

21 января самолёт, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров в районе Ла-Манша. О катастрофе подробнее можно почитать здесь:

«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно» Французские власти подтвердили, что на борту разбившегося самолёта был Эмилиано Сала. Найти его живым шансов почти нет.

В течение трёх дней спасатели пытались найти футболиста и пилота, но всё, что им удалось обнаружить, – это подушка, ярко-оранжевый предмет, коробку и множество белых обломков в воде, плавающих рядом с куском белого металла. 24 января полиция Гернси приняла непростое решение прекратить поиски.

Один из руководителей поисковой операции Дэвид Баркер объяснил это тем, что шансы на выживание у Салы и пилота близки к нулю: «Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тыс. миль, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолёта, пилота или пассажира. Мы проанализировали всю информацию, которая была доступна, и приняли непростое решение о прекращении поисковой операции. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира. Несмотря на то что активный поиск был прекращён, дело остаётся открытым. Мы будем сообщать всем суднам, которые окажутся в этой зоне, присматриваться к возможным следам пропавшего самолёта».

Семья аргентинца c таким решением не согласна и умоляет власти не сдаваться. «Не можем поверить, что полиция прекращает поисковую операцию. Не может быть, чтобы самолёт исчез и не было никаких следов», — сказал отец Эмилиано. Сестра Ромина попросила пользователей интернета объединиться и приложить все усилия, чтобы поиски возобновились – она верит, что её брат ещё жив и ждёт помощи.

Также была создана петиция, призывающая не останавливать поиски. Её подписали уже более 64 тыс. человек.

«Нант» также попросил продолжить искать Салы. «Сегодня мы узнали, что поиски завершены. Их нельзя останавливать. Клуб и его болельщики настоятельно просят, чтобы они продолжались».

«Пока сохраняются шансы, есть хотя бы тень надежды на успех, мы просим продолжить поиски Эмилиано. Я хочу поддержать семью и друзей Салы», — написал Месси в «Инстаграме».

Агуэро также выступил против: «Мы не хотим сдаваться, мы хотим продолжать верить. Именно поэтому я также выступаю за то, чтобы не останавливать поиски. Как и с самого начала, мои мысли с Эмилиано, его семьей и друзьями».

Между тем отделение расследования авиационных происшествий начало проверять лицензию пилота Дэйва Ибботсона. Сообщается, что у него было разрешение только на частные полёты – то есть он не имел права брать за перёлеты деньги. Организация проверяет законность рейса, который организовал для Салы его агент Марк Маккей.

Издание The Sun провело своё расследование и выяснило, что Ибботсон работал газовым механиком, продвигал свой бизнес по производству сантехники, прося друзей повысить его рейтинг в Google, а также предлагал услуги пилота на различных страницах Facebook. Он любил сидеть за штурвалом, но чаще всего перевозил парашютистов к местам прыжков.

Один из друзей Дэйва рассказал The Sun, что в свободное время он также работал диджеем: «Дэйв всегда был душой вечеринки. Подрабатывал диджеем – ставил треки. Полёты были для него хобби, он делал это для удовольствия». Другой его друг довольно жёстко прокомментировал его лётные способности: «Я всегда думал, что сантехник из него лучше, чем пилот. Мы никогда не считали его пилотом, он был просто человеком за штурвалом, перевозящим парашютистов».

Но при этом, согласно информации британского издания, Ибботсон был одним из четырёх пилотов, услугами которых регулярно пользовался агент Салы для перевозки своих клиентов.