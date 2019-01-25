То, что происходит в Катаре, – странно

Доха. Катар. Играют «Зенит» и «Спартак». Вроде кругом знакомые лица, но обстановка… Часть матча проходила под мусульманские молитвы – необычное ощущение. Просто представьте себе игру, которую сопровождают не фантастике песни, а религиозные. Для тех, кто часто в таких условиях тренируется, ничего особенного, но первый раз с этим сталкиваться немного диковинно.

Фото: «Чемпионат»

А еще представьте себе Леонида Федуна, который пришел на игру без трех охранников, которые прокладывают ему дорогу. Такое чувство, что это не главный босс «Спартака», а просто сосед по даче в забавных джинсах. Без проблем подходи, общайся. Мы с коллегами и пообщались.

«Ерёменко? Он один из любимых игроков, но я не занимаюсь комплектацией команды» Леонид Федун — о возможном уходе Зе Луиша и Адриано, беседе с Педро Рошей и глобальных целях «Спартака».

Из раздевалки неспешно выбежал Дзюба и подошел к Федуну. Они мило поздоровались и даже о чем-то пошутили, судя по их лицам. Будто и не было громкого ухода Артема и крайне обидных слов Федуна.

Фото: «Чемпионат»

Кстати, именно Дзюба был самым желанным футболистом в этот вечер. Болельщики пришли в майках с 22 номером. Нападающий отыграл первый тайм, а второй начался с криков фанатов «верните нам Дзюбу!». После матча его еще долго не отпускали болельщики, умоляя о фото и автографе.

Что касается странностей, то запомнились борты у поля. Просто голые зеленые щиты. Телевизионщики накладывают на них рекламу графикой, но фотографы ругаются. Говорят, что фон выглядит непонятно. И это действительно, как минимум непривычно.

Фото: fc-zenit.ru

Хотя самое гениальное – отель «Спартака». Чтобы футболистам подняться в ресторан, где они постоянно питаются, необходимо:

1. Подняться на лифте.

2. Выйти из него и подняться на другом лифте.

3. Снова выйти из лифта и прокатиться еще на одном лифте.

Три лифта и две пересадки. Без преувеличений. «Зениту» в этом плане не повезло – всего лишь одного лифта достаточно. Никаких приключений на пути к ресторану.



Вообще большой спортивный центр Aspire поделен на четыре царства. Почти как в сериале «Игра престолов», только все ближе друг к другу – прямо на соседних полях. Это тоже очень непривычно. Вряд ли кто-то вспомнит хоть что-то подобное.

«Спартак» прекрасен. А «Зенит» — «под нагрузками» 3:0! На фоне подопечных Сергея Семака красно-белые выглядели командой совершенно другого уровня.

В царстве «Зенита» главная новость – вот-вот завершающийся трансфер Паредеса. По нему люди буквально сходят с ума. Все следят за каждым шагом аргентинца. И даже каждым кивком его головы. Если три дня назад в матче против «Локомотива» Паредес сидел на замене, то теперь он и вовсе не появился на стадионе. Несмотря на это один из коллег настолько сошел с ума по этой теме, что начал в шутку кричать «У «Зенита» в составе 11 Паредесов! И у «Спартака» тоже! А-а-а-а Паредес-Паредес-Паредес». Запрет на алкоголь никого не щадит. Особенно россиян.

После матча главного тренера «Зенита» Сергея Семака мы спросили отдельно про Паредеса:

– Где он сейчас находится? Его уход скажется на команде?

– По Паредесу обращайтесь в клуб. Как он решит свои вопросы, так сразу и объявят. Мы прекрасно знаем, что он качественный игрок – один из самых сильных в нашей команде. Сейчас он находится в распоряжении нашего клуба, но к матчу со «Спартаком» не готовился.

– Поражение со счетом 0:3 – насколько это серьезно?

– Абсолютно не серьезно. У нас нет турнирных задач, мы готовимся, смотрим игроков на разных позициях. Кто-то выглядел лучше, кто-то еще не готов. Понятно, что пока нет оптимальных кондиций. Просто кто-то посвежее и проделывает больший объем. Сейчас у нас такой тип работы, что футболистам не хватает легкости в ногах. Свежесть и сила появится ближе к следующим сборам. Детская ошибка Краневиттера? До этого простая ошибка случилась у Лунева. Это связано с физической усталостью.