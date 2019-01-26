Сульшер по-прежнему непобедим. «МЮ» обыграл «Арсенал» в Кубке

Кубок Англии — крутой турнир. В нём возможен такой матч уже в 1/16 финала.

В Кубке Англии слепая жеребьёвка с первых раундов, так что такие противостояния как «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» можно увидеть уже в 1/16 финала. На предыдущей стадии турнира лондонцы прошли «Блэкпул», манкунианцы оказались сильнее «Рединга». В других парах 1/16 финала можно встретить такие сочетания как «Барнет» — «Брентфорд» или «Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик». Ну вы поняли.

Составы

«Манчестер Юнайтед» в этом матче играл без Давида де Хеа, но у вратаря нет проблем со здоровьем, ему был предоставлен отдых.

Сетка Кубка Англии

Травма

Уже на 21-й минуте Унаи Эмери пришлось делать вынужденную замену: получившего травму Сократиса Папастатопулоса сменил Шкодран Мустафи.

Голы

И тут же «Арсенал» провалился. На 31-й минуте Ромелу Лукаку классной передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Алексиса Санчеса, а тот ушёл от Чеха на углу вратарской и пробил с острого угла точно в цель.

На 33-й минуте опять Ромелу Лукаку снова отдал голевой пас. Бельгиец в ходе быстрой контратаки отпасовал с правого фланга в центр чужой штрафной, где Лингард обработал мяч и без особых препятствий пробил точно в угол ворот.

Но на перерыв команды ушли с более приличным для лондонцев счётом. Рэмси прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Ляказетт переправил мяч дальше на Обамеянга, а тот с нескольких метров поразил пустые ворота.

Серия Сульшера из 7 побед подряд с «Манчестером» после первого тайма продолжалась.

«Любой бы сделал то же самое». У Сульшера 7 побед подряд, но есть недовольные Что говорят об «МЮ» английские журналисты и экс-футболисты.

Ромеро

Серхио Ромеро играет только в Кубке, но делает это хорошо. В самом начале второго тайма после подачи с правого фланга пробил головой с линии вратарской Рэмси, однако блестяще вытащил этот мяч из-под перекладины вратарь.

На 74-й минуте Ляказетт здорово развернулся с мячом на линии чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но снова выручил свою команду Ромеро.

Жесть

Тяжёлое повреждение получил Лоран Косельни. В игре возникла долгая пауза, но в итоге француза, которому долго пытались остановить кровь, заменили. Здоровья ему. На поле вышел Маттео Гюэндузи.

Замены

Как вы поняли, «Арсенал» давил, «Манчестер» оборонялся. Но Сульшер провёл очень грамотные замены. Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд освежили игру, начали терзать оборону соперника скоростными рывками. От преимущества «Арсенала» ничего не осталось. А на 82-й минуте «МЮ» добил соперника. Всё решил Погба. Он забрал мяч на своей половине поля, прошёл до чужой штрафной, пробил, а Марсьяль был первым на добивании.