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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3, Кубок Англии, 1\16 финала, 25 января

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3
«Чемпионат»
Фото: Marc Atkins/Getty Images
Сульшер по-прежнему непобедим. «МЮ» обыграл «Арсенал» в Кубке
Кубок Англии — крутой турнир. В нём возможен такой матч уже в 1/16 финала.
Футбол / Англия

В Кубке Англии слепая жеребьёвка с первых раундов, так что такие противостояния как «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» можно увидеть уже в 1/16 финала. На предыдущей стадии турнира лондонцы прошли «Блэкпул», манкунианцы оказались сильнее «Рединга». В других парах 1/16 финала можно встретить такие сочетания как «Барнет» — «Брентфорд» или «Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик». Ну вы поняли.

Составы

«Манчестер Юнайтед» в этом матче играл без Давида де Хеа, но у вратаря нет проблем со здоровьем, ему был предоставлен отдых.

Сетка Кубка Англии

Травма

Уже на 21-й минуте Унаи Эмери пришлось делать вынужденную замену: получившего травму Сократиса Папастатопулоса сменил Шкодран Мустафи.

Голы

И тут же «Арсенал» провалился. На 31-й минуте Ромелу Лукаку классной передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Алексиса Санчеса, а тот ушёл от Чеха на углу вратарской и пробил с острого угла точно в цель.

На 33-й минуте опять Ромелу Лукаку снова отдал голевой пас. Бельгиец в ходе быстрой контратаки отпасовал с правого фланга в центр чужой штрафной, где Лингард обработал мяч и без особых препятствий пробил точно в угол ворот.

Но на перерыв команды ушли с более приличным для лондонцев счётом. Рэмси прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Ляказетт переправил мяч дальше на Обамеянга, а тот с нескольких метров поразил пустые ворота.

Серия Сульшера из 7 побед подряд с «Манчестером» после первого тайма продолжалась.

«Любой бы сделал то же самое». У Сульшера 7 побед подряд, но есть недовольные
Что говорят об «МЮ» английские журналисты и экс-футболисты.

Ромеро

Серхио Ромеро играет только в Кубке, но делает это хорошо. В самом начале второго тайма после подачи с правого фланга пробил головой с линии вратарской Рэмси, однако блестяще вытащил этот мяч из-под перекладины вратарь.

На 74-й минуте Ляказетт здорово развернулся с мячом на линии чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но снова выручил свою команду Ромеро.

Жесть

Тяжёлое повреждение получил Лоран Косельни. В игре возникла долгая пауза, но в итоге француза, которому долго пытались остановить кровь, заменили. Здоровья ему. На поле вышел Маттео Гюэндузи.

Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2019, пятница. 22:55 МСК
Арсенал Л
Лондон
1:3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Санчес – 31, 0:2 – Лингард – 33, 1:2 – Обамеянг – 43, 1:3 – Марсьяль – 82

Замены

Как вы поняли, «Арсенал» давил, «Манчестер» оборонялся. Но Сульшер провёл очень грамотные замены. Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд освежили игру, начали терзать оборону соперника скоростными рывками. От преимущества «Арсенала» ничего не осталось. А на 82-й минуте «МЮ» добил соперника. Всё решил Погба. Он забрал мяч на своей половине поля, прошёл до чужой штрафной, пробил, а Марсьяль был первым на добивании.

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