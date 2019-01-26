«Зениту» нужно поскорее меняться. Чемпионство может ускользнуть

Сергей Семак прав: никакого значения результаты матчей в Катаре не имеют, а детские ошибки, которые допускают сначала Лунёв, а затем Краневиттер — это следствие тяжёлой физической работы. В этом плане, как ни парадоксально, больше нужно беспокоиться за «Спартак», который выглядит уж слишком свежо для конца января. При этом это первое межсезонье Олега Кононова с командой, что делает ситуацию ещё более странной. Безусловно, очень приятно видеть такой «Спартак», с большим количеством комбинаций в 7+ передач на чужой половине, но а) тренер нарабатывает новую для этой команды схему; б) «Спартак» прямо сейчас выглядит так, будто это красно-белым через пару недель играть в Европе.

А делать это нужно «Зениту», и учитывая совсем катастрофическую форму «Фенербахче», еврокубки могут стать дополнительной проблемой для команды. У Сергея Семака и так слишком много работы, с которой он пока до сих пор не справился. Результаты действительно неважны, но некоторые моменты, которые были видны по осенней части сезона, прослеживаются и в Катаре. А это значит, что проблемы не решаются.

«Спартак» прекрасен. А «Зенит» — «под нагрузками» 3:0! На фоне подопечных Сергея Семака красно-белые выглядели командой совершенно другого уровня.

Все сложности так или иначе связаны с доведением мяча до последней трети поля. Здесь Семак пока повторяет путь Роберто Манчини, который оказался в тупике, когда соперники научились играть против Леандро Паредеса. У нынешнего тренера «Зенита» всё ровно так же: некому выводить мяч со своей половины поля, и нет понимания, как обрабатывать его у чужих ворот.



Две показательных цифры, которые соответствуют тому, что мы видим и на январском турнире. Первая: во всех неудачных матчах осени соперники заставляли «Зенит» чаще играть длинными мячами, чем они сами. Так было с ЦСКА, с «Арсеналом», «Рубином» (здесь как раз ничего удивительного: команда Бердыева, вопреки стереотипам — лидер РПЛ по прессинг-метрикам), «Славией» и даже «Динамо». Все они заставляли «Зенит» сваливаться в лонгболлы, что для команды, имеющей много техничных исполнителей, недопустимо. Это просто нивелирует разницу в классе, которую дают такие сильные игроки.

С этой точки зрения для «Зенита» важна замена скорее не Паредесу, а Кристиану Нобоа. До его травмы сине-бело-голубые выглядели достаточно бодро, но оказалось, что замены эквадорцу просто нет. Его типичная игра — принять мяч, продвинуться с ним на чужой половине и отдать точную передачу — осталась никем не подхваченной. Один Паредес с таким объёмом работы не справляется (Нобоа отдаёт на чужой половине 75-77% от общего объёма передач, Паредес — 62%), а подставлять других игроков или перестраивать схему так успешно не получается. Возможно, объём Нобоа мог бы дать Клаудио Маркизио, но он пока в России оставляет крайне неоднозначное впечатление.

Вторая показательная цифра: среди всех лидеров чемпионата России «Зенит» чаще других совершает потери из-за плохой обработки мяча на последней трети. Что это значит: там, где нужно сыграть внутренней стороной стопы правой ноги, футболисты подставляют внешнюю, там, где нужно сыграть правой внешней, играют левой внутренней и так далее.

Всё это кажется мелочами, но только кажется: если «Зенит» и не теряет мяч в таких ситуациях, то теряет необходимый в чемпионате России темп. Пока время уходит на дополнительную обработку, соперник откатывается двумя линиями за мяч и спокойно ждёт, что придумает «Зенит». Именно поэтому в кмоанде осенью временами сильно выделялся Себастьян Дриусси: пока его партнёры тратили по два касания, аргентинец мог сделать всё в одно, а затем отдать разрезающую передачу.

Игрок, который заставит «Зенит» забыть о Кокорине. Осенью он в полном порядке Давайте всё же немного о футболе.

Но одного Дриусси на последней трети, как и одного Нобоа в середине поля, мало. И очевидно, что проблема не (только) в человеческих ресурсах — всё же «Зениту» странно жаловаться на состав. У Сергея Семака много работы по перестройке игры, которая стала слишком узнаваемой, а времени до возобновления сезона всё меньше.