Головин не попал в стартовый состав «Монако». Чёртов везунчик!

Не так давно на «Чемпионате» после игры «Монако» вышла статья с резковатым заголовком. «У Головина могут быть проблемы», — утверждалось под иллюстрацией.

Головин не смог забить в упор и подвёл «Монако». Возможно, у него будут проблемы И дело не только в упущенном моменте.

У многих тогда сильно подгорело: ну какие проблемы? Крупнейший трансфер лета, гарантии по месту в составе (они же сыграли роль при выборе команды), на поле Саша тоже и близко не был худшим.

Зря возмущались-то. В игре с «Дижоном» Головин не попал в стартовый состав. Другое дело, что в игре с конкурентом за выживание «Монако» опять опозорился. Александру пришлось поучаствовать в этом лишь мельком — на поле он вышел на 69-й минуте игры.

Анри — не Сульшер

У Анри в «Монако» не получилось ничего. Всё венчалось совсем уж детским психозом в виде отстранения от команды нескольких важных игроков. И это в команде, которая в панике ищет усиление, которое поможет ей занять место выше 17-го.

По нашей информации, Головина среди отстранённых не было. Да и с чего бы ему там быть? Формулировка Анри: «От команды отстранены те, кто думает только о своём будущем».

Ну серьёзно, для того, чтобы уехать в условный «Зенит» и играть в плей-офф еврокубков, Саше хватило бы одного звонка агенту. А уж если искать единоличников «Монако» по игре, тот же Тилеманс отличается этим в куда большей степени.

Впрочем, содержание того списка, уже никому не интересно. Авантюра Анри лишила руководство «Монако» последних надежд на то, что у них под боком растёт если не Гвардиола, то хотя бы Сульшер. Тьерри ушёл, накидав комплиментов за то, что ему дали шанс, а «Монако» вернул Жардима.

Привет, скамейка

В игре с «Дижоном» Жардим формально не управлял своей старой новой командой. И.о. главного Франк Пасси свежими решениями не удивил. Уже в первом тайме «Дижон» забил и почти сразу мог повести в два мяча. Унылый и грустный первый тайм будто бы шёл по задумкам штаба — в перерыве не было сделано ни одной

замены.

Зато среди тех, кого мог заменить Головин, впереди спокойненько бегал номинальный защитник из Германии Бен Хенрикс. Вопросы не только к нему — с универсальностью Головина он мог много кого заменить. Но тренер катал вату с заменами до тех пор, пока «Монако» не остался вдесятером.

Опытный Налдо приехал спасать новый клуб, а вместо этого удаляется во второй игре подряд. Пришлось решаться на серьёзные изменения: вскоре Головин вышел на поле вместе с новичком Ванкёром. Во время этой замены Пасси успел нажить проблем в отношениях с Фабрегасом, которому явно не понравилась эта замена. Она и вправду странная: Сеска выдернули из «Челси» посреди сезона.

Двойная замена дала команде эмоций, но не прибавила надёжности обороне. Как итог — второй пропущенный гол после контратаки «Дижона». Отыграть два мяча вдесятером оказалось сложно даже против 18-й команды Лиги 1. Головин за это время лишь успел заработать опасный штрафной.

Хочется верить, что Пасси на правах временно замещавшего просто попытался встряхнуть Головина и намекнул: парень, от тебя тут ждут большего! В пользу этой версии говорит и нервная замена Сеска посреди второго тайма. Когда Жардим будет рулить командой со скамейки, вряд ли он станет сажать рядом того, за кем сам же охотился пол-лета.

Проблемы у Головина в «Монако» вряд ли будут. В отличие от самого «Монако». Если клуб вылетит, проблемы будут у всех его игроков. При таком раскладе все эти игры в старте наоборот станут стыдным клеймом для любого из них. Хотя рассуждать об этом всерьёз пока ещё очень рано. Трансферное окно ещё не закрыто, а Жардим все эти годы был слишком успешным, чтобы так рано включать пессимизм.