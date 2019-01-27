Гол Черышева помог «Валенсии» победить. Теперь его перестанут освистывать?

Если прошлый год был по-настоящему счастливым для форварда сборной России Дениса Черышева, который стал одним из героев ЧМ-2018, то новый начался крайне неудачно. В первых шести матчах 2019-го (трёх в Примере и трёх в Кубке Испании) за «Валенсию» российский вингер не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи. Хуже того, собственные болельщики освистали Дениса, когда его меняли в последней домашней игре с «Вальядолидом». Некоторые фанаты «летучих мышей» вообще хотят, чтобы руководство «Валенсии» избавилось от арендованного игрока. В «Твиттере» в последнее время можно было встретить множество постов с жёсткой критикой, адресованной Черышеву, а также доверяющему ему Марселино Гарсии Торалю. Не все поняли и решение главного тренера выпустить россиянина в основе на встречу с «Вильярреалом», которому вингер сборной России принадлежит.

Возможно, после матча с «Вильярреалом» ситуация начнёт меняться к лучшему, как для Черышева, так и для находящегося на грани увольнения тренера. Денис провёл очень хорошую игру, а руководители его бывшего клуба наверняка пожалели о том, что не запретили россиянину принимать участие в этой встрече. «Валенсия» одержала вторую подряд победу в Примере – до зоны Лиги чемпионов всего-то семь очков, так что всё ещё в руках команды Марселино Гарсии Тораля.

Самый яркий эпизод – конечно же, гол Черышева на 51-й минуте при счёте 1:0. Результативная атака «Валенсии» началась как раз с удачного прессинга в исполнении российского вингера (в этот раз Денис действовал на привычном левом фланге в схеме 4-4-2), а завершилась его точным ударом после тонкого паса в исполнении Дани Парехо. Послав мяч в ворота «Вильярреала», Черышев жестом извинился.



Тем не менее игрок сборной России и до перерыва был очень активным, возможно, лучшим в составе «Валенсии». Правда, первый гол хозяева забили без участия Черышева. Чтобы засчитать взятие ворот, судья Карлос Дель Серро Гранде около двух минут прождал решения помощников, смотревших видеоповторы. Совместными усилиями арбитры пришли к выводы, что в офсайде находились не те, кто создавал гол, а другие футболисты «Валенсии».

Захватив преимущество, команда Марселино Гарсии Тораля опасно контратаковала при участии Черышева. Пару моментов имел сам Денис. В одном эпизоде он свободно бил в верхний угол примерно с 11 метров, находясь левее центра, однако гостей спас голкипер Серхио Асенхо. Потом россиянин пытался сыграть на опережение и замкнуть подачу, но чуть-чуть не успел. Ещё были моменты, когда Черышев на рывке уходил от защитника на своём фланге и делал хорошие передачи в штрафную. Вполне мог заработать голевую передачу помимо гола. Кроме того, Денис потратил массу сил на помощь обороне. Неудивительно, что на 74-й минуте тренер отправил его отдыхать, заменив на Даниэля Васса. В концовке уже без Черышева «Валенсия» превратила заслуженную победу в крупную – 3:0.

В следующем туре (2 февраля) «Валенсия» сыграет в гостях с «Барселоной». Важнейший матч для Черышева и других критикуемых игроков «летучих мышей»! Забьёт Денис и на «Камп Ноу» – точно поменяет мнение фанатов о своей игре.