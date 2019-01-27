«Уимблдон» порвал «Вест Хэм» с Чичарито и Кэрроллом. У клуба крутая история

За редкими исключениями вроде матча «Юнайтед» с «Арсеналом», 1/16 кубка Англии – не та стадия, с которой нужно кровь из носу начинать следить за турниром. Как правило, жеребьевка сводит вместе представителей АПЛ с командами английских подвалов разной степени глубины и почти не оставляет вторым шансов на продолжение борьбы. Так случилось и в этом розыгрыше, только на этот раз почти в каждом матче андердогам было что сказать более сильным соперникам. Так от перволигового «Шрусбери» еле унес ноги «Вулверхэмптон», борец за выживание в Чемпионшипе «Миллуолл» похоронил «Эвертон» голом на последней минуте матча, но главная сенсация произошла в Лондоне – последняя команда первой лиги Англии «Уимблдон» порвала игравший основным составом «Вест Хэм» и пробилась в 1/8 кубка страны. После матча олдскульным фанатам «Уимблдона» наверняка было, что вспомнить за кружкой пива: именно с кубкового матча против «Вест Хэма» в восьмидесятых началась история одной из самых сумасшедших команд английского футбола.

«Банда психов»

«Уимблдон» — один из старейших клубов Англии, две трети своей истории был типичным представителем английского футбола. То есть никем. До конца семидесятых годов за «Уимблдон» играли обычные любители, совмещавшие футбол с работой на заводах и походами в любимый паб. Новая история команды началась с кубка Англии 77-го года. «Уимблдон» сенсационно вышел в четвертый раунд турнира, скатал там нулевую ничью с «Лидсом», а в переигровке лишь минимально уступил действующему чемпиону. В конце сезона «Уимблдон» был выбран в Профессиональную Лигу Англии — раньше, в отличие от нынешних времён, Лига была закрытой. За следующие девять сезонов команда прошла путь от полупрофессиональных дивизионов Южной лиги до высшей лиги Англии. В своем первом сезоне в элитном дивизионе «Уимблдон» шокировал всех итоговым шестым местом и стилем игры – «Уимблдон» играл очень жестко, порой жестоко и максимально просто.



После успешного дебютного сезона в высшей лиге главным тренером команды Дэйвом Бассетом заинтересовались множество клубов, в том числе и зарубежных, но Дэйв согласился на предложение «Уотфорда». «Донс» срочно нужно было искать замену, но председатель правления клуба , с начала своей работы в «Уимблдоне» прошедший с командой четыре дивизиона за четыре года, знал, что делать. На замену Бассету Хаммам выбрал бывшего игрока «Арсенала» и пока еще только перспективного тренера «Бристоль Сити» Бобби Гоулда. С тандема Хаммама и Гоулда началась история «банды психов», уникальнейшего явления всего английского футбола.

На первой тренировке Гоулд выслушал парней и решил не менять принципы игры своей новой команды. «В английском футболе второй половины 1980-х каждый знал, что в эти несколько лет беспредела пересекаться с «Уимблдоном» чревато крупными неприятностями. Они ломали челюсти, выбивали зубы, заталкивали мяч в ворота локтями, коленями и лбами. Они дрались с представителями прессы, громили гостиницы и публично снимали трусы. Для них не имели значения ни масштабы драк, ни количество желтых и красных карточек, их не могли остановить ни угрозы со стороны футбольных чиновников, ни другие «крутые парни», оказывавшиеся на пути», — писал о «Уимблдоне» английский журналист Мэтт Аллен. Лондонских выскочек ненавидела вся лига, их стиль игры презирали, но факт оставался фактом – «Уимблдон» был максимально неудобен даже для самых крутых команд Англии.

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Но свое неформальное название «Уимблдон» получил не за победы. Один из репортеров Daily Mirror назвал «Уимблдон» «бандой психов» после матча кубка Англии с «Вест Хэмом». «Банда психов» — популярный в Британии в 30-е годы юмористический коллектив. Юмор у дикарей «Уимблдона» был своеобразным, но его было очень много. В свой день рождения игрок команды, например, должен был бегать голышом по полю. Футболисты подкалывали друг друга как могли: сжигали спортивные костюмы, прибивали бутсы гвоздями, выбрасывали в бассейн кровати из номеров гостиниц. Футболисты «Уимблдона» продолжали веселиться и на поле. Кроме привычных подкатов с двух ног и регбийных захватов, Винни Джонс мог показать задницу фанатам в перерыве официального матча – естественно его примеру последовала вся команда. Помимо Винни, главного отморозка команды, в «Уимблдоне» было полно других сильных и при этом грубых игроков. Пару Винни в центре полузащиты составлял Лори Санчес, на фланге бегал молодой Деннис Уайз, а в атаке играл огромный Джон Фашану, называвший себя «гребаным миксером». Лучше всего Джона характеризовал один из лучших защитников того времени Стив Брюс: «Едва начался матч, как вратарь «Уимблдона» Дэйв Бизант зарядил мяч через все поле. Он летел точно ко мне, а навстречу несся Фаш, восьмидесятикилограммовая гора мышц. Что тут делать? Закрыл глаза, втянул голову в плечи и прыгнул, надеясь, что Господь не даст мне умереть. Леж, вроде бы жив и почти цел. А Фаш уже около меня. Мы посмотрели друг на друга, как на меня уже набросился Винни Джонс и зашипел прямо в ухо: „Ну все, Брюси, ты труп. Он тебя сегодня убьет.“

Этот беспредел должен был кто-то остановить, но главный человек в команде Сэм Хаммам был еще более отвязным. Он записывал капитана Джонса в балетную школу, уговаривал тренера команды заложить свой дом для покупки новых игроков, выдавал 10-тысячные премии однофунтовыми монетами и приводил на стадион слона – очень хотелось порадовать фанатов «Уимблдона». Сэм был и неплохим мотиватором. В одном из сезонов Хаммам заключил пари с форвардом команды, что тот не забьет 20 мячей за сезон. В итоге футболист настрелял 24, и Сэм поцеловал его голую задницу, а потом сводил на ужин. Этот клуб действительно состоял только их психов.

Кубок Англии

Следующий за дебютом в высшей лиге сезон стал лучшим в истории «Уимблдона». В чемпионате команде Гоулда удалось остаться на том же уровне и занять итоговое седьмое место, а вот в кубке «Донс» совершил настоящую сенсацию. На своем пути «Уимблдон» отскочил от «Мансфилда» благодаря отбитому пенальти Бизанта, прошел крепкий «Вест Бромвич», «Ньюкасл» с Гаскойном (знаменитая фотография «плотной опеки» Пола от Винни Джонса оттуда) и «Уотфорд» с бывшим главным тренером «Донс» Харри Бассетом. В финале кубка команду Гоулда ждал «Ливерпуль» Далглиша, абсолютно лучшая команда Англии того времени и одна из лучших команд во всем мире. «Ливерпуль» был собран из звезд своих национальных сборных и демонстрировал очень красивый футбол. Чего не скажешь о «Уимблдоне», который называли «апогеем бездумного футбола».

За день до финала «банда психов» привычно поселилась в отеле. Тренер команды Бобби Гоулд понимал, какую команду он тренирует, и здраво рассудил, что таким парням бесполезно затирать о дисциплине и самом важном матче в их карьерах. Гоулд попросил у Хаммама 50 фунтов и отправил своих ребят в ближайший паб выпить по кружке. Когда команда дошла до паба, в нем уже сидели трое их «психов», Джонс, Уайз и Гейл, и потягивали пиво — Винни вытянул партнеров по команде в самоволку вместо ужина. Одной пинтой пива дело не ограничилось. Некоторые из игроков просидели полночи перед финалом кубка в баре, наворачивая «Гиннесс». На утро команда проснулась в помятом состоянии. Алан Корк прятал глаза от солнечного света, а Винни Джонс, пытаясь как-то растрястись после ночи, решил, что перед финалом непременно нужно постричься и проигнорировал наставление Гоулда «нигде не шататься».



«Уимблдон» не смутила атмосфера переполненного «Уэмбли». Уже на первой минуте матча Винни со всей силы врезал по ногам лидеру «Ливерпуля» Стиву Макмахону и даже не был предупрежден желтой карточкой. «В этот момент мы и выиграли, — позже вспомнил полузащитник «Уимблдона», — Макмахон так и не смог войти в игру». «Ливерпуль» висел на воротах «Донс». Еще в первом тайме Бизант один раз по-настоящему выручил свою команду, а чуть позже судья не засчитал гол в ворота «Уимблдона». Давление «Ливерпуля» усилилось в конце первого тайма, когда команда Гоулда вышла вперед после розыгрыша углового, и не уменьшалось до конца встречи. Во втором тайме команда Далглиша должна была сравнивать счет, но Бизант потащил пенальти, а чуть позже стал первым вратарем в истории кубка Англии, поднявшим над головой трофей в качестве капитана.

Триумф в кубке начал постепенный развал «банды психов». Вчерашние головорезы стали большими игроками и задумались о лучших условиях и более сильных клубах. Через два года ушел из команды и Бобби Гоулд, пожелавший улучшенный контракт. Кадровые проблемы «Донс» совпали с требованиями английской федерации футбола по реконструкции стадионов – после трагедии на «Хиллсборо» английские клубы были обязаны убрать со стадионов стоячие места. Без них арена «Уимблдона» вмещала всего 6 тысяч мест, а денег на реконструкцию у скромного клуба не было. Хаммам продлил жизнь «Уимблдону», поделив с «Кристал Пэлас» аренду их арены. Решением Сэма были недовольны все, но у управленца не было других вариантов.

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Падение «Уимблдона» замедлил Джо Киннейр. Киннейр всеми силами пытался возродить атмосферу той самой «банды психов» и по своей натуре сам походил на одного из них — был требовательным, но поощрял любые шутки своей команды, в том числе в адрес себя. «Если все эти безумства помогают нам победить, значит, так и будет», — объяснял Джо прессе. При Киннейре «Уимблдон» выбирал худшего игрока каждой встречи, и в наказание «победитель» должен был сходить в театр на пьесу Чехова. Именно Джо вернул в команду лидера триумфального «Уимблдона» Винни Джонса. При Киннейре команда перестроилась, стала больше держат мяч внизу, но жесткость «Донс» никуда не делась, а Винни продолжал вести себя на поле как в баре ночью выходного дня. Несколько лет «Уимблдон» выступал на уровне своих лучших сезонов, пару раз почти заполз в еврокубки, но продолжал опускаться в финансовую яму.

В 1997 году на фоне постоянных разговоров о переезде «Уимблдона» в другой город или даже страну Хаммам наконец нашел двух норвежских инвесторов. В команде появились какие-то деньги, болельщики заговорили о возможном подъеме команды, но все обломало пошатнувшееся здоровье Киннейра – перед одним из матчей с Джо прямо в подтрибунном помещении случился сердечный приступ. Киннейра спасли, но продолжать работать с командой он уже не мог. «Уимблдон» принял известный в Норвегии специалист Эгил Ольсен, команда понабрала скандинавских футболистов, но изменения не пошли «Донс» на пользу. В 2000 году Хаммам продал оставшиеся акции – Сэм понимал, что команда неуклонно катилась к вылету из премьер-лиги, а потеря лишних 10 миллионов фунтов с продажи рекламы и трансляций стала бы для «Уимблдона» смертельным ударом. Так и случилось. Через год после выхода Хаммама из проекта «Уимблдон» вылетел в Чемпионшип, а чуть позже прекратил свое существование, переехав в провинциальный Милтон Кейнс в 70 километрах от Лондона. Клуб потерял все – стадион, историю, эмблему с названием и, главное, своих болельщиков.

Возрождение

Поддержка «банды психов» была и остается такой же сумасшедшей, как и ее члены. Новый клуб «Милтон Кейнс Донс» не признал почти никто. Параллельно с переездом команды в другой город болельщики «Уимблдона» объявили о создании нового клуба в любительской лиге Южного Лондона. Новый «Уимблдон» поддержали все, от фанатов других команд, до бывших игроков «Донс». Если учесть возросшую за двадцать последних лет пропасть между богатыми и бедными клубами, подъем нового «Уимблдона» соизмерим с геройствами «банды психов». «Донс» стали первой командой в 21 веке, с нуля достигшей статуса профессионального клуба Лиги. Клуб перенял цвета, историю и эмблему своего предшественника, а вскоре «МК Донс» вернул новой команде все трофеи, заработанные «Уимблдоном» за его долгую историю.



Сейчас командой управляет организация болельщиков The Dons Trust, сохраняющая за собой 75 процентов собственности. Клуб выживает как может. В 2002 году «Уимблдон» согласилась спонсировать компания Sports Interactive, ежегодно выпускающая популярную игру Football Manager, а в 2003 году The Dons Trust продал часть акций клуба, чтобы финансировать строительство нового стадиона клуба «Кингсмедоу». В клубе мечтают о возвращении команды в элиту, но трезво понимают разницу в бюджетах команд АПЛ и минорных лиг. Тем не менее, в новейшей истории «Уимблдон» достиг уже немалого – команда пускай и с переменным успехом, но пытается закрепиться в первой лиге Англии. Игра против основного состава «Вест Хэма» точно войдет в историю нового «Уимблдона». Вы вряд ли увидите Винни Джонса таким добрым и радостным, каким он был после финального свистка вчерашнего матча, на котором он работал в качестве эксперта. В такие моменты хочется верить, что в футболе не все решают деньги.