«Однажды финтом Зидана я обыграл самого Зидана». Главный талант «Спартака»

Прошлой осенью Михаил Игнатов ворвался в основной состав красно-белых, провёл несколько отличных матчей, поразил публику роскошным финтом в матче с «Рубином», а в игре с «Енисеем» забил свой первый гол, заодно став первым из спартаковских футболистов 2000 года рождения и младше, кому удалось отличиться в официальных встречах.

Его сравнивают с Титовым, отмечая светлую голову и классную работу с мячом, и пророчат славное будущее. Сам Игнатов тоже готовится к новым достижениям. Его цели очень амбициозны – и он этого не скрывает.



— Ушедший 2018-й – лучший год в жизни?

— Отчасти можно и так сказать. Он вообще был очень насыщенным: из молодёжного состава попал в «Спартак-2», потом сразу же – в главную команду. Сдал экзамены, поступил в университет. Всё завертелось так быстро, что 12 месяцев пролетели в один миг.

— В юности парни часто мечтают и рисуют картину будущего. Вы, когда было 14-15 лет, во сколько планировали дебютировать во взрослом футболе?

— Не задумывался, когда именно, просто тренировался и играл. Смотрел матчи, очень хотелось самому проявить себя на таком уровне. За два года до выпуска из академии попал в «молодёжку» «Спартака», но закрепиться не смог. Там были в основном ребята 1996-1997 годов рождения, тогда как я – 2000-го. Лишь пару раз появился на замену, да и всё.



Где-то девять месяцев вновь провёл в команде академии. В 2017-м ещё раз поехал на сбор с молодёжным составом, начал играть. А там уже и юношеская Лига чемпионов подоспела, где мы удачно выступили и едва не прошли «Интер» на «Сан-Сиро». Та осень оказалась очень крутой. Затем – зимний сбор со «Спартаком-2», который неожиданно перерос в сбор с главной командой. Мне сказали, что есть шанс – и я постарался им воспользоваться. То же самое делаю и сейчас.

Никогда не думал о том, во сколько нужно сыграть в Премьер-Лиге, не ставил себе временных рамок. Просто жил текущим моментом. Но, конечно, это запредельные эмоции, когда уже в 18 ты проводишь первые матчи в чемпионате России и Лиге Европы. Да ещё и при своих трибунах. Потрясающе.



— Когда больше волновались – когда выходили в сентябре против ЦСКА и «Рапида» на замену в концовках или когда вас уже в октябре поставили в старт с «Вильярреалом»?

— Второе. Всё-таки с «Рапидом» меня выпустили на 10 минут, с ЦСКА – на три или четыре. Я попросту не успел прочувствовать атмосферу. В дерби мяч лишь один раз потрогал. А перед «Вильярреалом» было время на волнение. Ещё за сутки до матча по тренировкам стал догадываться, что меня пробуют в основной состав. Появилось много разных мыслей в голове. Потряхивало. Но примерно с 10-й минуты, когда сделал первые касания мяча, мандраж ушёл.



— Какие были эмоции, когда Каррера тогда объявил состав?

— Это произошло на стадионе на установке, за полтора часа до стартового свистка. Сначала внутри меня всё замерло. Была некая опустошенность, растерянность. Не мог поверить, что выйду! Но потихоньку понимание пришло, начал готовиться. Хотя страх всё равно не покидал до выхода на поле.



— Матч с «Енисеем» – самый счастливый день в карьере?

— Хороший, но мне больше понравились следующие игры с «Рубином» и «Рейнджерс» на выезде. «Енисею» я просто забил, а с «Рубином» уже именно играл, часто работал с мячом, пару раз неплохо разобрался. Больше получалось. В Шотландии же была потрясающая атмосфера!



— Голы головой свойственны вам?

— Честно говоря, нет. Раньше ни разу ей не забивал, даже в детском футболе. Но я работаю над этим компонентом. Все мне говорят, что габариты хорошие, нужно улучшать «второй этаж». Может, у Зе Луиша подучусь так же хорошо выпрыгивать (улыбается).



— Где храните мяч, который забрали после матча с «Енисеем»?

— Дома на видном месте. На специальной полке рядом с другими наградами. На том мяче расписались все без исключения футболисты. А Фернандо, выполнивший подачу, не просто поставил подпись, но и добавил примечание – «ассист».

— Почему не играли поздней осенью и в декабре? Кононов говорил, что были какие-то проблемы с готовностью…

— После сборной подустал немножко. Видимо, навалилось всё, перемешалось. Был не в очень хорошей форме. Сам это чувствовал, да и тренер видел. Он поддерживал, говорил, чтобы я работал — и всё будет. Вот я и работал. Надеюсь, сейчас докажу, что могу играть в «Спартаке».



— Откуда усталость? Последствия резкого перехода на такой уровень?

— Я же провёл довольно насыщенный отрезок в «Спартаке», выходил в нескольких играх подряд. Непривычно для меня – возможно, и сказалось на готовности. Плюс три отборочных матча за юношескую сборную. Ноги потяжелели.



— Сейчас Кононов что говорит?

— Личные беседы передавать не стану, но если в общем, то посыл таков: «Будешь работать – всё будет окей».

Фото: spartak.com

«Если забью ЦСКА, буду праздновать»

— После гола «Енисею» вы сказали, что самое ценное поздравление получили от дедушки. Сразу стало понятно, что он сделал для вас нечто особенное. Что именно?

— Верно. Это человек, который меня и окунул в мир спорта. Сначала я занимался фигурным катанием – с четырех до пяти с половиной лет. Для того, чтобы попасть в хоккей, куда очень хотел. Но затем начал ходить с дедушкой во двор играть в футбол. Завертелось, понравилось – и понял, что именно футбол мне ближе. Дедушка, офицер в отставке, отдал меня в ЦСКА, каждый день водил на тренировки, а ещё – постоянно занимался дополнительно. Видел, что я могу достичь результатов.



— Как именно занимался?

— Вытаскивал на пробежки, показывал упражнения с мячом. Будил рано утром – в 7.30, и мы полчаса во дворе тренировались с ним. Потом я возвращался, умывался, завтракал – и к 9 в школу.



— Сейчас индивидуальные занятия, само собой, прекратились?

— А вот и нет! Да, посреди сезона редко получается, поскольку нагрузки у меня уже немного другие. Но в межсезонье мы с дедушкой до сих пор выходим на пробежки и тренируемся. Ему 67 лет, но он у меня в отличной форме. В своё время сам постоянно занимался спортом, отлично играл в футбол в юности.



— Кататься-то на коньках научились?

— Достаточно неплохо. И задним ходом запросто проедусь, и виражи сделаю, если ноги вспомнят движения. Иногда хожу на каток для удовольствия.



— Почему из школы ЦСКА ушли в «Спартак»?

— Тренировки в ЦСКА лично мне не очень нравились. В отличие от «Спартака», куда я перешёл. На глазах прибавил за первый же год. И в дальнейшем рос.



— Кто ещё звал?

— «Чертаново» и, кажется, «Локомотив». Но я выбрал «Спартак». И сразу же понял, что не ошибся. Тренировки совсем другие: уклон на работу с мячом, комбинации. Да и индивидуально позволяли действовать гораздо больше. Разница в подходе по сравнению с ЦСКА действительно есть. Спартаковский мне ближе.



— Я часто хожу на юношеские дерби и вижу, какие страсти кипят на матчах. С ранних лет дети пропитываются атмосферой противостояния. Как же вы привыкали к красно-белым цветам?

— Поначалу было непросто, но меня очень здорово приняли. Быстро привык, стал спартаковцем. Правда, первые голы в ворота ЦСКА я не праздновал. У меня оставались друзья в армейской школе, я их уважал, поэтому вёл себя сдержанно. А потом особо и не забивал больше.

— Хоть какая-то «армейская» частичка в душе осталась?

— Выветрилось всё со временем. Но всегда будут тёплые воспоминания именно о людях – ребятах и первом тренере, который как раз ушёл из команды чуть раньше, чем я.



— Если сейчас забьёте в ворота ЦСКА на взрослом уровне – будете праздновать?

— Да. Думаю, да.

Фото: spartak.com

«Сравнения с Титовым мотивируют»

— Вас после первых же матчей начали хвалить. Читаете отзывы болельщиков и журналистов после игр?

— Все говорят, что не стоит этого делать, так что специально не захожу, стараюсь ограждать себя. Хотя друзья и знакомые присылают какие-то ссылки, что-то открываю, мимо всего пройти невозможно. Разных мнений хватает, а мне лучше концентрироваться на футболе и работать.



— Все описывают вас как очень скромного парня. С годами не становитесь жёстче?

— По характеру действительно скорее скромный. Считаю, что это нормально. Главное – не быть скромным на поле. Иногда у меня получается, иногда – нет, но я постоянно тренирую в себе спортивную наглость и злость.



— Накричать на партнера сможете?

— Нет. Никогда в жизни не кричал. Ошибся партнёр – и ошибся. Я тоже могу. Лучше просто подбодрить на поле, а после игры спокойно поговорить и обсудить.

— Когда молодые парни только начинают играть, зачастую ловят звезду. За вами кто-то следит, прослеживает изменения, контролирует?

— У меня же был хороший период осенью, где я играл достаточно неплохо. Но вообще не изменился. Какие мысли в голове были, такие и остались. Так что не думаю, что мне грозит звездняк.



— Как сами опишете свои сильные стороны?

— Они скорее атакующие. Видение поля, умение отдать передачу, обострить. Ещё дриблинг. Люблю обыгрывать один в один, разворачиваться, стоя спиной к чужим воротам. Но сейчас с Олегом Георгиевичем работаю и над оборонительными характеристиками. Он опускает меня чуть ниже, говорит, чтобы я успевал и сзади, и впереди. До этого за основу я играл под нападающими, почти без обороны. Сейчас стараюсь дорабатывать.



— В юношестве всегда были атакующим игроком?

— Да. Мы играли по разным схемам, 4-4-2 или 4-2-3-1, и я всегда был «десяткой» или «под нападающим». Иногда крайнего форварда мог сыграть.



— Когда-нибудь носили на спине 10-й номер?

— Да. В юношеской сборной, как раз недавно.



— Получить «десятку» в «Спартаке» — есть такая мечта?

— Да. Почему бы и нет? Если буду показывать себя с хорошей стороны, всё возможно.

— Качества, над которыми нужно работать?

— Игра головой, игра в обороне – во всех фазах. Прессинг, позиционная защита, отбор мяча. И, скорее всего, удар и работа слабой ногой. Хотя на самом деле во всех компонентах надо улучшаться. Даже в уже развитых на неплохом уровне.



— Вы наверняка не раз читали сравнения с Титовым. Что думаете о них?

— Уже не раз говорил: всегда приятно, когда тебя сравнивают с таким футболистом. Нужно работать, чтобы достичь как минимум его уровня.



— Имею в виду: не отвлекают такие сравнения? Не сносят башню?

— Наоборот – мотивируют расти дальше и развиваться.



— Игру Титова видели по нарезкам?

— Да. Мне понравилось. Очень.



— Кто для вас идеал футболиста на своей позиции? В мире и в России.

— Если в мире, то Коутиньо. Он играл «десятку» когда-то. Светлая голова, дриблинг, удар потрясающий. Само собой, Иньеста и Хави – образцовые полузащитники, когда вместе играли, восхищённо на них смотрел. Ещё Де Брейне. Из российских по чемпионату мира очень понравились Зобнин и Головин.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Цель – стать лидером «Спартака»

— Вас часто ассоциируют с финтом другого знаменитого игрока — Зидана. С помощью него вы даже забили один из самых крутых голов за академию «Спартака» в финальной части чемпионата России. Почему именно этот приём так нравится?

— Он один из любимых. Удобный, им легко обыгрывать соперников. Я вообще люблю убирать мяч под подошву.

— На взрослом уровне сколько раз его уже применили в матчах?

— Только один – против «Рубина». Но, думаю, будут ещё эпизоды. В том числе и с последующими голами.



— Вы ведь как-то раз встретились лицом к лицу с самим Зиданом...

— Да, он приезжал перед чемпионатом Европы 2011 года, мы бегали в зале. И вот он играл против меня. Я перед ним сделал финт Зидана, обыграл его.



— Какова реакция?

— Сорвал овации. Все вокруг остановились и захлопали. Зидан – тоже.



— Француз — самый знаменитый футболист, которому вы противостояли?

— Да. Хотя ещё был Маскерано, на прошлых зимних сборах в контрольном матче. Он тогда перешёл в китайскую команду. Играл классно — в одно два касания раскидывал мячи по флангам, ничего лишнего. Я в той игре тоже был опорником, следил за его действиями. Бегали рядом, но один в один ни разу не сошлись.



— Год назад, когда «Спартак» играл с «Севильей» в юношеской ЛЧ на выезде, вы устроили флеш-моб – после третьего гола упали на газон и спародировали соперника. Лично вы что делали в тот момент?

— Тоже упал. Просто футболисты «Севильи» весь матч вели себя грязно, падали, симулировали. Вот и мы решили на последних секундах так же сделать. Один рухнул на траву – а вслед за ним и другие. Судья вскоре закончил матч. 3:3.

— А вообще, во время матчей, вам свойственна симуляция? Одобряете её?

— Нет. Ни разу в жизни не симулировал. Если я падаю – это фол или мне действительно больно.



— Сейчас в «Спартаке» очень большая конкуренция в центре и в атаке. Не боитесь?

— Почему я должен бояться?



— Хочется ведь играть.

— Само собой. Если я буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.



— Турнир в Катаре – товарищеский?

— Для меня нет разницы – товарищеская игра или официальная. Я всегда одинаково выкладываюсь. Да все футболисты так делают. Даже на тренировках, там идёт конкуренция за попадание в состав. А в матчах ты просто должен всегда показывать, чего стоишь.



— Греет душу мысль, что вы первый спартаковец, рождённый в 2000 году или позже, который забил за клуб в официальном матче?

— Мне приятно было это узнать. Но нужно ещё работать и работать, чтобы стать лидером команды.



— Цель – стать именно лидером?

— Безусловно. И получить со временем десятый номер.

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