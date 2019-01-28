Лодыгина «ушли», но он обещал вернуться!

Роналду с точки точен, «Реал» нацелился на Азара, «Тоттенхэм проиграл в Кубке Англии. Главное — в обзоре дня.

«Реал» отказался от покупки Эриксена ради Азара

Руководство мадридского «Реала» по-прежнему планирует приобрести предстоящим летом нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара.



Ранее «сливочные» рассматривали также вариант с покупкой полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, но теперь решили сосредоточиться на трансфере 28-летнего бельгийца.



«Челси» не теряет надежды договориться с Азаром о новом контракте, однако игрок продолжает отклонять предложения клуба. Действующие соглашение форварда с лондонцами рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Челси» готов продать Азара «Реалу» за € 100 млн

По информации СМИ, «Челси» готов продать Эдена «Реалу» за € 100 млн и не намерен идти на уступки.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Азар забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах.

На продолжение поисков Салы было пожертвовано € 300 тыс. за два дня

На продолжение поисков пропавших без вести новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэйва Ибботсона удалось за два дня собрать необходимые € 300 тыс., сообщает Daily Mail.



В акции приняли участие многие известные футболисты, среди которых игроки «ПСЖ» Киллиан Мбаппе (€ 30 тыс.) и Адриен Рабьо (€ 25 тыс.), капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косельни и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

В это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.



Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным.

Полиция прекратила поиски Салы. Но семья и болельщики не хотят сдаваться Между тем выяснилось, что пилот был газовым механиком и диджеем.

«Витесс» Слуцкого проиграл «Фортуне», пропустив на 92-й минуте

В матче 19-го тура нидерландской Эредивизии «Фортуна» принимала «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким. Встреча прошла в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал нападающий «Витесса» Брайан Линссен, отличившийся на 7-й минуте после передачи вратаря Эдуарду. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Фортуны» Ларс Хуттен, голевой пас отдал форвард Андре Видигал. Победный мяч забил нападающий хозяев Финн Штоккерс на 92-й минуте.

«Фортуна» прервала серию «Витесса» без поражений в чемпионате Нидерландов из трёх матчей. Ранее команда Слуцкого одержала две победы и один раз сыграла вничью.



«Витесс», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, «Фортуна» (23) — девятое.

«Витесс» Слуцкого опять проиграл команде из подвала. Матч – просто цирк Вратарь «Витесса» сделал два голевых паса: своему и чужому.

Лодыгин перешёл в «Олимпиакос»

Греческий «Олимпиакос» объявил о переходе вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина. Об этом сообщает официальный «твиттер» греческого клуба.

«Олимпиакос» арендовал российского голкипера до конца сезона-2018/19. В нынешнем сезоне Лодыгин не провёл ни одного матча в чемпионате России, 14 раз оставшись в запасе.



28-летний Лодыгин начинал карьеру в Греции и является воспитанником клуба «Ксанти». За «Ксанти» он выступал с 2009 по 2013 год, а затем перешёл в «Зенит». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В составе «Зенита» голкипер принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов. С клубом из Санкт-Петербурга он становился чемпионом России, обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка России.

Лодыгин: Луческу пришёл и ушёл, а нам выгребать У вратаря «Зенита» накипело.

Лодыгин: до встречи, мой дорогой «Зенит»

Голкипер Юрий Лодыгин, перешедший в «Олимпиакос», поблагодарил «Зенит».



«До встречи, мой дорогой „Зенит“. Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем. «Зенит» — чемпион», — написал Лодыгин в своём «инстаграме».

Напомним, что «Олимпиакос» арендовал голкипера до конца нынешнего сезона. В этом сезоне Лодыгин не провёл ни одного матча в чемпионате России, 14 раз оставшись в запасе.



28-летний Лодыгин перешёл в «Зенит» летом 2013 года из греческого клуба «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В составе «Зенита» голкипер принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов. С клубом из Санкт-Петербурга он становился чемпионом России, обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка России.

Месси вышел на третье место по количеству побед в Примере

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Жирону» со счётом 2:0.



Эта победа стала 328-й для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По этому показателю он обошёл легендарного форварда «Реала» Рауля Гонсалеса (327) и вышел на третье место в истории турнира.

«Барселона» одержала восьмую победу подряд в Примере, обыграв «Жирону»

Больше побед в испанском национальном чемпионате одержали только голкиперы Андони Субисаррета (333) и Икер Касильяс (334).

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл 19 матчей в чемпионате Испании, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился 10 результативными передачами. В данный момент Месси является лучшим бомбардиром Примеры, опережая партнёра по команде уругвайского нападающего Луиса Суареса, который забил 15 голов в 20 встречах.

Этот человек повсюду следует за Месси. Кто он? Нет, не охранник и не свихнувшийся фанат.

«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм и Эндрос Таунсенд, которые отличились 9-й и 34-й минутах. На 44-й минуте защитник «шпор» Киран Триппьер не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала турнира, а «Тоттенхэм» из Кубка Англии вылетел.

Ранее путёвки в 1/8 финала турнира также получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». Посмотреть расписание и результаты всем матчей 1/16 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Матч состоялся в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслуживал арбитр Марко Гуида.



Счёт был открыт на 59-й минуте, полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота. Равновесие на 74-й минуте восстановил Жоау Канселу. Победу туринскому клубу принёс Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 88-й минуте.

Эта победа стала для «Ювентуса» третьей подряд в матчах Серии А.



После матча «Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) остался на восьмом месте.



В следующем туре «Ювентус» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 2 февраля. «Лацио» предстоит выездная встреча с «Фрозиноне», которая пройдёт 4 февраля.