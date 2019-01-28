У Кононова проблемы: Глушаков в большом порядке

Воскресенье. Утро. Доха. Леонид Федун неожиданно приезжает на тренировку команды и чуть ли не первым делом идёт к Глушакову, чтобы лично поздравить его с днём рождения. Денис на пару секунд отрывается от занятия, шагает навстречу и жмёт руку владельцу.

Картина смотрится символично. Кто-то из болельщиков расценивает её как показатель тёплых отношений между Федуном и Глушаковым и ещё раз убеждается, что Денис в клубе находится как за каменной стеной.

Само собой, это преувеличение. Двумя днями ранее случился другой эпизод: уходящий со стадиона после победы над «Зенитом» Федун, довольный и расслабленный, на ходу бросает достаточно едкую и необязательную фразу: «Глушаков упакован деньгами по самое не могу». В ней чувствуется лёгкое раздражение, а не любовь к капитану. И становится понятно, что никакой бронированной стены у Глушакова в «Спартаке» нет, сколько бы теорий заговора ни рождалось сейчас в глазах болельщиков.

Чтобы не вылететь из основного состава, у Глушакова этой зимой, после известных осенних событий, серии трансферов и появлении молодых конкурентов, был только один путь: привести себя в полный порядок в спортивном плане. Тренироваться так, как никогда в жизни. Проводить контрольные матчи так, чтобы действия были не только надёжными и стандартными для опорника в стиле «принял-отдал ближнему», но и яркими, бросающимися в глаза и запоминающимися. А если ещё и решающими – это вообще идеальный сценарий, который усилит эмоциональную оценку его игры среди публики.



Удивительно, но у Глушакова пока выполнение такой очень непростой задачи получается с блеском.



Не буду категорично судить по тренировкам, поскольку, чтобы их досконально понимать и проводить глубокий анализ, нужны специальная подготовка и доступ к цифрам с датчиков. Скажу лишь, что вокруг полей в Дохе смех Глушакова, его привычный атрибут ещё пару лет назад, сейчас не раздаётся. Денис выглядит спокойным, но сосредоточенным. И уж точно не расслабленным.

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А в матчах Глушаков два раза подряд становился одним из лучших, причём ему без разницы, когда и в каких условиях вступать в игру. Против «Ростова» он вышел во втором тайме при 0:1 – и тут же помог команде вернуть мяч и наладить контроль, затем поучаствовал во множестве комбинаций и, наконец, забил победный гол. Гол на последних секундах. И эта аналогия невольно заставляет вспомнить о чемпионском сезоне.

Против «Зенита» Глушаков появился уже с первых минут. И вновь свои 45 минут он провёл почти безукоризненно. Постоянно просил мяч, открывался под развитие атаки, выполнял обостряющие пасы, почти не допускал потерь, забил второй гол. Гол пушечным ударом со средней дистанции после подбора – и это действие тоже ассоциируется с волшебным для «Спартака» чемпионатом-2016/17.



В игре Глушакова чувствуется дисциплина. Он больше не бегает как «курица без головы», не распыляется, стараясь успеть везде и не успевая в итоге нигде (это его главная проблема, про которую часто рассказывают тренеры). Денис аккуратно занимает нижнюю позицию среди всех полузащитников, не рискует, показывает отличную точность в передачах (41 из 44 против «Ростова», 33 из 38 против «Зенита», согласно WyScout), но при этом умудряется ещё и создавать опасные моменты и врываться в свободные зоны. У него есть качества, которые для Кононова очень важны, — неплохая работа с мячом и понимание пространства для открываний.

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Сейчас Глушакову можно сколько угодно припоминать прежние грехи и плохую форму в прошлом сезоне, но глупо спорить, что этой зимой он не просто помощник для «Спартака», а один из его лидеров – как ментальных, так и игровых. Это отлично. Но головной боли у Кононова теперь станет куда больше. Потому что если бы Денис недотягивал до необходимого уровня, тренерский штаб имел бы возможность со спокойной душой посадить его на лавку, учитывая весь бэкграунд ситуации. Сейчас же возникнут проблемы.



Первая – реакция трибун. Несколько сотен (а может и тысяч) болельщиков, видимо, никогда не простят Глушакова, даже если он оформит по покеру в матчах с ЦСКА и «Зенитом». Они пойдут на принцип и будут стараться выражать недовольство до конца. А оно хоть как-то, но отразится на всей атмосфере на трибунах и эмоциях команды.

Вторая – чрезмерная конкуренция. «Спартак» проводил трансферную работу, в том числе держа в голове спад капитана. Для сегодняшнего дня приобретён агрессивный и мобильный Гулиев, для завтрашнего – Умяров, отличный распасовщик, показывающий не по годам зрелый футбол. Вернулся из лазарета Зобнин, а вскоре поправится и Фернандо. Растёт талантливейший Игнатов, которого Кононов тоже пробует опустить из атаки чуть ниже, улучшив его оборонительные характеристики. Хочется, чтобы игровое время получил каждый из них, поскольку речь идёт об очень интересных и неординарных игроках. Но с сегодняшним Глушаковым это проблематично. Он заслуживает места на поле.



Поэтому неудивительно, что уже пошли разговоры о возможном отъезде в Китай Фернандо за отличную сумму в 15 млн евро. Ведь средняя линия «Спартака», на которую так грустно было смотреть поздней осенью, уже воспринимается совсем по-другому. Кажется, что здесь даже перебор интересных исполнителей.



А сегодняшний мотивированный Глушаков – один из лучших среди них. Хорошо это или плохо – вот вопрос, который волнует сейчас многих.