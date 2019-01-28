«Первые дни на сборе ЦСКА я просто умирал. Это был ад!»

Закалённого, опытного исландского бойца Хёрдура трудно удивить нагрузками. Командирам ЦСКА это удалось. Магнуссон, конечно, подозревал, что зимние сборы российских клубов – штука изнурительная. Не предполагал, что настолько.

— По словам Виктора Гончаренко, «в какой-то момент игроки ужаснулись нагрузкам на сборе». Вы – тоже?

— Я – особенно, поскольку ещё не адаптирован к ним. Не привык так много тренироваться. В Италии, Англии, где набиралось по 60 игр за сезон, мы работали в более щадящем режиме. В «Бристоле» одну неделю сбора посвящали физике, а на пик формы выходили через спарринги. В ЦСКА приходится много бегать, очень много. Надеюсь, это позволит нам набрать к первой официальной игре года оптимальные кондиции.

— Теперь вы знаете, что такое тренинг Паулино Гранеро.

— С первого дня прочувствовал. Это был ад, сущий ад (смеётся)! Хочется верить, что самое сложное уже позади.



— Раньше «армейцы» не могли дождаться окончания сборов, чтобы окунуть своего испанского «мучителя» в ледяную воду.

— Не понимаю, почему мы не можем его туда бросать ежедневно! В Исландии мы бы делали это каждые 10 минут. Ну или 15.

— Что помогает отвлечься – книги, соцсети, приставка?

— На первом сборе после двух тренировок я просто умирал. К вечеру в голове сидела одна мысль: поскорее бы добраться до кровати. Хорошо, сейчас дали три выходных – слетал домой, к семье. Вообще ничего не делал – просто отдыхал. Теперь чувствую себя значительно лучше.



— С Абелем, слышал, объясняетесь на итальянском. С остальными – на английском и языке футбола?

— Использую микст английских и итальянских слов. На элементарном уровне многие в команде понимают английский, а некоторые его целенаправленно учили и свободно говорят.



— Комментарии на русском читаете в соцсетях?

— Обязательно. В «Твиттере» есть удобная функция – перевод сообщения, так что внимательно отслеживаю, что пишут люди. Особенно приятно видеть искренние, проникновенные посты, когда человек всю душу вкладывает в послание. Но и простому «сердечку», лайку я тоже рад. Когда наши болельщики счастливы, я счастлив автоматически.

На тренировках у Гончаренко тоже бывает весело. Убедитесь сами Как ЦСКА начал второй сбор в Испании (много фото и видео).

— Кто вас прозвал Магой?

— Кажется, Наба, Набабкин. Потом Жора (Щенников. – Прим. «Чемпионата») подхватил. Они и объяснили мне, что Мага – это уменьшительная форма имени Магомед.



— У Набабкина своеобразное чувство юмора.

— А мне нравится! Кирилл у нас, наверное, самый большой шутник. Постоянно прикалываемся, подтруниваем друг над другом, и это здорово. Если мне нужно срочно с кем-то пошутить, сразу Набабу вычисляю в толпе.



— Вы и на поле за полгода отлично сработались – с ним, с Бекао.

— Так и есть. У каждого из нас свои индивидуальные, специфические черты, а все вместе мы неплохо друг друга дополняем. В ЦСКА особенный коллектив, и мне очень приятно быть его частью. У нас молодая, задорная, но уже амбициозная команда.

— В тройке центральных вы в большей степени отвечаете за первый пас.

— Это одна из моих обязанностей, не основная. Хорошо, когда пас доходит до адресата, удаётся быстро начать атаку, но прежде всего от меня требуется качественная, надёжная работа в разрушительной фазе.



— Вы ещё и ауты круто бросаете.

— Не зря в юности гандболом занимался (улыбается).



— На сколько метров мяч метнуть можете?

— Специально не измерял. Длина броска зависит от давления соперника. Если нас прижали, надо подальше от своих ворот выкинуть мяч. В другой ситуации в этом нет смысла – играешь с ближним.

— В сборной вы исполняете левого защитника, в клубе – центрального. Без проблем переключаетесь?

— В сборной и клубе тактика отличается. В национальной команде играем, как правило, в четыре защитника, в более оборонительный футбол. Встречаясь с лучшими сборными мира, отдаём себе отчёт, что не сможем контролировать мяч большую часть времени. Чёткая организация игры в обороне позволила Исландии одержать не одну громкую победу.



— До игры с «Ромой» когда-нибудь удалялись с поля?

— Может быть, только раз, но в таких больших играх – никогда. Судья (Джюнет Чакыр из Турции. – Прим. «Чемпионата») нас просто обокрал.



— «Это заслуживает второй жёлтой карточки? Выглядит как идеальный отбор», — написали вы в «Твиттере». Из УЕФА реакции не последовало?

— Один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Что это изменит? Ясно, что ничего. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвёл команду, реально сильно переживал.

— Самый волнительный миг 2018 года – разгром «Реала» в Мадриде?

— Это была самая большая, историческая победа и для меня, и для всего ЦСКА.



— У Сигурдссона всё семейство на «Бернабеу» присутствовало. Кто за вас персонально болел?

— Не 18 человек, как у Арнора, но брат и друзья приехали. Я чувствовал их поддержку.



— Бензема, Бэйл при личной встрече оказались совсем не страшными?

— Всем известно, на что они способны, но тот матч для всего «Реала» сложился тяжело — ЦСКА постарался. Мы молоды, голодны и очень хотели сыграть в Мадриде в свой футбол. Получилось.



— Приятно было потом обнаружить себя в сборной недели Лиги чемпионов?

— А я ожидал этого! Нет, правда. Чувствовал, что реально хорошо сыграл — как и вся наша команда. Не так-то просто победить «Реал» 3:0 на «Бернабеу», а мы сделали это.

— Оценили коллаж в реплаях – Магнуссон, снявший корону с эмблемы «Реала»?

— Классно получилось. После победы в Мадриде эту корону впору было надеть на эмблему ЦСКА, поверх звезды (смеётся)

— Дома, в Исландии, как победителя «Реала» встретили?

— Земляки были в восторге. Никто в Исландии не мог поверить, что такое вообще бывает.

— У вас в стране, кстати, Новый год тоже с ёлкой, шампанским встречают?

— Ёлку в последний день года, 31 декабря, наряжаем, а в остальном всё как у вас: после полуночи раскупориваем шампанское, зажигаем фейерверки и начинаем праздновать.

— Интересуетесь, как конкуренты сейчас на турнире в Катаре играют?

— Видел, что мой друг из «Ростова» (Кьяртанссон. – Прим. «Чемпионата») забил «Локомотиву», но в подробности не вникал. Не слежу.



— Невразумительная игра на турнире «Зенита» — дополнительный повод для оптимизма «армейцев»?

— Сложно находиться во главе таблицы почти весь сезон. Морально тяжело. Надеюсь, после паузы «Зенит» начнёт терять больше очков и мы наконец выйдем в лидеры.



— Пришло ощущение, что этот созыв ЦСКА созрел для борьбы за чемпионство?

— ЦСКА – исторический, большой клуб, и я пришёл сюда не просто играть – побеждать.