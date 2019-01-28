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«Эспаньол» – «Реал», 28 января 2019 года, Примера, обзор матча – 2:4

Гарет Бэйл
Анатолий Романов
Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images
«Реал» солидно выиграл в Барселоне. Бэйл вернулся после травмы и забил
При этом Мадрид потерял двух центральных защитников.
Футбол / Испания

Вот бы «Реалу» каждый год такие игры в Барселоне! Гостевой матч 21-го тура Примеры с «Эспаньолом» получился для Мадрида «тренировкой с повышенной ответственностью», разве что за исключением небольшого отрезка в первом тайме, когда команда Сантьяго Солари при счёте 2:0 ослабила хватку. Ещё концовку фаворит немного смазал, но, ведя крупно, расслабиться на последних минутах «королям» позволительно.

«Эспаньол» сейчас совсем плох: безвыигрышная серия каталонцев достигла десяти туров, причём в девяти из них они потерпели поражения. Турнирное болото затягивает команду Хоана Руби – зона вылета пугающе близка. Неудивительно, что до 25-й минуты «Эспаньол» ни разу не угрожал воротам Тибо Куртуа, а потом хозяевам повезло забить в первой же опасной атаке.

Испания - Примера. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Эспаньол
Барселона
2:4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бензема – 4, 0:2 – Рамос – 15, 1:2 – Баптистау – 25, 1:3 – Бензема – 45+1, 1:4 – Бэйл – 67, 2:4 – Росалес – 81
Удаления: нет – Варан, 72

В эпизоде с первым голом «Реала» странно сыграл его воспитанник, центральный защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо. Дебютант сборной Испании, от покупки которого отказался «Зенит» после назначения на пост спортивного директора Хавьера Рибалты, зачем-то попятился назад вместо того, чтобы встречать Луку Модрича. В результате хорват свободно пробил по воротам, а Карим Бензема добил мяч в сетку. Потом Серхио Рамос забил со «второго этажа» после розыгрыша углового и подачи Модрича. Статистики подсчитали: это 50-й гол защитника головой за Мадрид.

На второй тайм Рамос не вышел. Ещё по ходу первой половины он получил повреждение в столкновении с Серхио Гарсией. Скорее всего, всё не так страшно, поскольку капитан доиграл до перерыва, но, возможно, «Реал» на следующую игру остался сразу без двух центральных защитников. На 72-й минуте прямую красную карточку получил Рафаэль Варан: чемпион мира сбил убегавшего к воротам Пабло Пьятти.

«Эспаньол» запомнился только тем, что в его основе вышли четыре Лопеса, включая экс-голкипера «Реала» Диего. Впрочем, с таким футболом, который демонстрируют сейчас каталонцы, их и целый состав Лопесов не спасёт. Диего пропустил четыре мяча: Бензема в результате оформил дубль, а ещё отличился Гарет Бэйл. Валлиец появился на поле впервые с 3 января, когда он получил травму в матче с «Вильярреалом».

«Хрустальный» Бэйл выцарапал мяч в борьбе с двумя защитниками и забил свой пятый гол в нынешнем сезоне Примеры.

Третья победа подряд в Примере – хороший знак для Солари. Пусть даже в столице Каталонии переиграна далеко не «Барселона». «Сливочные» по-прежнему отстают на пять очков от «Атлетико», а от «Барсы» – на 10.

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