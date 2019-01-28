«Агент общался с «Реалом». Собчак взяла интервью у Смолова

Недавний кандидат в президенты возвращается в журналистику и запускает новый канал. В первом же выпуске в гости к Ксении Собчак пришёл очень неожиданный гость — форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. Ниже — главные факты о российском футболисте, которые мы узнали из этого интервью.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале Ксении Собчак.



1. В «Реал» не звали

И всё же один разговор агента со спортивным директором был. Подробностей того разговора Фёдор не знает, но до конкретики не дошло. В отличие от дортмундской «Боруссии», в которую он не перешёл только из-за того, что там сменился тренер. Был ещё вариант с «Вест Хэмом»: Федя жалеет, что туда не поехал. Но только задним числом — кто знает, как всё могло сложиться?

2. Кайфует от образа интеллигента

«Слукавлю, если скажу, что мне не нравится такой имидж», — признаётся Смолов. По его мнению, разговоры о том, что большинство футболистов не самые образованные люди, близки к правде, но в то же время всё зависит от человека. Смолов не стесняется сказать, что у него с образованностью проблем нет.

3. Любит фон Триера

Смолов любит кино. В день интервью он собирался посмотреть новый фильм фон Триера «Дом, который построил Джек». Чуть раньше успел глянуть его фильмы «Нимфоманка» и «Догвилль». Второй понравился больше.

4. Не завидует Дзюбе

Более того, сам говорил своим близким, что в основном составе на прошедшем ЧМ должен был играть форвард «Зенита». Дело в стиле игры, под который Артём подходит лучше — качества Смолова принесли бы команде меньше пользы при тактике Черчесова на тот турнир. Кстати, друг с другом футболисты близко не общаются.

5. Проводит много времени с родителями

Когда Фёдор приехал в Москву, первое время он часто находился с родителями. Вместе они навёрстывали упущенное время в Краснодаре — туда им добираться было неудобно. Самому Фёдору там было очень скучно, он даже превратился в домоседа — играл в PlayStation, читал книги и иногда выбирался в кинотеатр. В домашней библиотеке — книги Джека Лондона, Рэя Брэдбери, Достоевский и даже Евангелие.

Фото: РИА Новости

6. Всегда носил дорогую одежду

На первом месте YvesSaintLaurent. Из спортивного — без вариантов Nike. Тройку любимых брендов замыкает модный бренд Amiri. По его же словам, дорогие шмотки в шкафу были ещё до карьеры футболиста — у Смолова обеспеченная семья.

7. Татуировки сделаны в виде граффити на кирпичной стене

Первая татуировка — «Forever in my heart», в которую потом вставили слово «football». Каждая тату сделана в особом стиле. Среди них есть, например, «Saratov City» — дань уважения родному городу. Также есть Святая Троица, родители и даже надпись «Мы — русские, с нами Бог». Захар Прилепин оценит.

8. В разнос — только во время отпуска…

Считается, что футболисты — любители покутить. Ежедневные тренировки, жизнь в закрытом пространстве на сборах — лишь бы дождаться выходных и угореть как следует. Смолов утверждает, что всё не так: «Мы не идём вразнос между матчами, максимум — во время отпуска, когда нет тренировок. А привычная многим пятница для футболистов вообще не тусовая история: часто бывают игры.

9.… но так было не всегда

Забивал за дубль «Динамо», а в итоге не попадал даже в заявку — после таких случаев Смолов срывался и шёл в отрыв. «Вместо меня тренер ставил 32-летнего иностранца только потому, что боялся посадить его на скамейку», — вспоминает Смолов. Сейчас он не любит ночные клубы, а некоторые популярные музыкальные течения вообще не понимает. Из тех заведений, что «пока живы», выбирает московский Simachev.

10. Любит Путина

Фёдор считает Владимира Путина своим президентом. На стене даже есть совместное фото. Футболист очень гордится тем эпизодом своей карьеры и считает, что грамота из рук президента — важный момент его жизни. Выборы президента он пропустил, но честно сказал, что если бы пошёл — отдал бы голос ему.

11. Уехал с места ДТП из-за просроченных прав

Смолов впервые рассказал, почему уехал с места ДТП в Краснодаре. Оказывается, у него были просрочены права, и он побоялся, что ему не выплатят страховку. С утра позвонил юристу, посоветовался и сразу поехал со всем разбираться. И ещё — это не первый раз, когда он разбил тачку. Однажды в дубле «Динамо» его партнёр спросил тренера, почему не играет Смолов. Тот ответил: «Да ему не нужен футбол. Почему? Да он машину вон разобьёт, ему папа сразу другую купит».

12. Пробил пенальти «паненкой» не для того, чтобы выпендриться

Дело в том, что сборная не тренировала пенальти перед игрой с Хорватией. Это можно было понять как минимум потому, что один из ударов был за Марио Фернандесом.



«Я смотрю на вратаря и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал».



Отсюда неуверенность, трясущиеся коленки и провал. Все слова после той игры Смолов назвал нелепой попыткой защитить себя. И ещё раз извинился перед страной за тот удар.