У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико»

Четыре с половиной года назад «Атлетико» провёл чуть ли не лучшее своё трансферное лето в XXI веке. Команду пополнили Антуан Гризманн, Ян Облак и Марио Манджукич, все трое обошлись в 68 млн евро. Правда, уже через год Диего Симеоне избавился от Манджукича, продав его в «Ювентус» за ту же сумму, за которую купил, но время показало, что проблема не в хорвате. Даже в том «неудачном» сезоне в «Атлетико» он в 43 матчах во всех турнирах забил 20 голов – точно не провальная статистика для форварда, которому нужно было в первую очередь создавать пространство для Гризманна.

Пример Манджукича, который с тех пор комфортно чувствует себя в «Ювентусе», очень важен. Потому что он стал первым в потоке сильных игроков, которые по разным причинам не прижились в «Атлетико». То лето 2014-го с ним и Гризманном – последнее, когда купленный мадридцами игрок группы атаки заиграл на топ уровне. После Гризманна это не удалось никому, хотя прошло больше трёх лет, а заплачено больше 300 млн евро. Причины у всех разные, неизменно лишь одно – результат.

Кого купил «Атлетико» после Гризманна

Лето 2015 года: пришли Лусиано Вьетто и Джексон Мартинес. Молодой игрок на вырост плюс главное открытие сезона. Мартинес приходил в статусе топ-форварда, забив 31 гол в 41 матче за «Порту» во всех турнирах. Но в «Атлетико» случился провал: только восемь выходов в старте, три гола за тысячу сыгранных минут. Позднее Диего Симеоне признался, что чувствует вину за неудачу форварда. Он сказал, что Джексону не хватило шансов проявить себя и что он не станет менять командную тактику ради одного игрока. Спорное утверждение: с одной стороны, «Порту» тогда играл во владение и разыгрывал мяч низом, с другой – Мартинес – достаточно быстрый форвард, чтобы открываться под пасы из глубины в контратакующей модели «Атлетико». К тому же если замечание Симеоне верно, и Мартинес был несовместим с командой тактически, как этого могли не заметить скауты?

Что касается Вьетто, молодой аргентинец вчистую проиграл конкуренцию (он был четвёртым форвардом, после Гризманна, Фернандо Торреса и Мартинеса) и начал путешествие по бесконечным арендам, в которых так и не вернул свою результативность времён «Вильярреала».

Через год «Атлетико» купил Кевина Гамейро. 30 млн евро отправились в Севилью, француз говорил, как ему удобно играть в связке с Гризманном и неплохо начал (шесть голов и три голевые в первых 13 турах Примеры), но уже к середине второго сезона плотно сел в запас. С возвращением Диего Косты это не выглядело большой проблемой, и летом с ним легко расстались: продали в «Валенсию» в два раза дешевле, чем покупали.

Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Диего Коста – главная покупка «Атлетико» последних лет, и этот трансфер тоже остаётся спорным. Коста переходил со скандалом. Он не тренировался с основой «Челси», потом долго набирал форму, а в апреле травмировался. Всего набралось 13 выходов в старте и три гола и четыре голевые передачи в сезоне-2017/18. А в текущем сезоне Коста играет ужасно. Дело не только в голах: по сравнению с чемпионским сезоном в «Челси» цифры форварда по ожидаемым голам и участию в xGChain (всех атаках, которые закончились ударом) ухудшились в разы. Ожидаемых голов – 0,15/90 мин (было 0,65/90 мин), пасов под удар 0,6/90 мин (было 1,75/90 мин). Это говорит о том, что Диего стал менее полезен и в эпизодах, когда не забивает. Но, конечно, главная проблема в голах. Реализация ухудшилась чудовищно: сейчас у Косты один гол в 11 выходах в старте, в «Челси» было 20 голов в 24 выходах в старте. Косту времён чемпионского «Атлетико» и чемпионского «Челси» можно было назвать голевой машиной, он стабильно забивал больше, чем можно было ожидать по статистике.

В октябре в матче с «Атлетиком» безголевая серия Косты в Примере достигла 18 матчей подряд. После этого он забил «Барселоне» и травмировался до февраля. Да, травма – не повод для критики, но в тех 35 матчах, в которых он принял участие по возвращении в Мадрид поводов для критики набралось достаточно.

Дублёром Диего на случай травм должен был стать Никола Калинич, и это ещё один трансфер, который трудно объяснить. Калинич приехал после абсурдного конфликта в сборной и на фоне конфликта в «Милане». Уже после трансфера он получил в Италии «Золотую урну» — награду худшему игроку года. С начала сезона он появился на поле 19 раз, забил четыре гола. За полгода в Мадриде он не выложил в «Инстаграме» ни одного фото с Гризманном, Годином или хотя бы кем-нибудь другим. Есть одно командное фото перед матчем с очень странного дальнего ракурса и селфи с Суперкубком Европы (в том матче Калинич участия не принимал). Зачем его покупали – остаётся загадкой. Но Симеоне говорит, что по-прежнему верит в него.

На фоне этих трансферов совсем незамеченными прошли другие. Николас Гайтан почти повторил путь Джексона Мартинеса: приехал из Португалии, не задержался, отправился в Китай. На этом клуб потерял 20 млн, а в игровом плане практически ничего не приобрёл. Желсон Мартинш пришёл и ушёл. Витоло уже в момент перехода казался скорее вариантом в ротацию, чем усилением. Так и вышло: в «Атлетико» он до травмы чаще появлялся на замену, чем выходил в старте. Зато в момент перехода явным усилением выглядел Тома Лемар.

Лемар стоил 70 млн евро, и одна из причин такой цены – его результативность. Два года подряд он отдавал в «Монако» двузначное число голевых передач за сезон. Это важная своей наглядностью цифра, но за ней скрываются менее яркие, но тоже топовые показатели по вкладу Лемара в атакующую игру «Монако»: 0,66 xGChain, 0,22 xG и 0,3xA на позиции левого вингера (той же, что сейчас в «Атлетико»). После перехода стало так: 0,38xGChain, 0,08xG и, самое главное, 0,09xA. То есть по статистике у него один ожидаемый голевой пас на 10 матчей. Во Франции он отдавал голевой пас в раз в два матча. Кошмарный регресс.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Пример Лемара может помочь понять одну из структурных проблем «Атлетико». После перехода он не стал меньше участвовать в игре с мячом, не стал реже идти в обводку и не стал чаще терять мяч. То есть дело не в нём лично, а в структуре игры. Изменились функции на поле по сравнению с тем, что он делал в «Монако».

Кризис философии

«Монако» Леонарду Жардима был готов к роли контратакующей команды, соглашался играть без мяча, но постоянно думал об атаке. В пиковый сезон-2016/17 с игры без учёта контратак забили 66 голов, через год – 57 голов. При этом «Монако» был убийственно опасен и при стандартах (23 и 16 голов), но речь о другом. Команда умела и любила разбегаться после перехватов, пользовалась глубиной атак – прессинг был средством нападения, а не сдерживания.

«Атлетико» даже в чемпионский сезон забивал с игры и близко не так много, а после него – ещё меньше. Единственное исключение случилось в сезоне-2016/17: 56 голов с игры без учёта контратак. Возможно, Гамейро был прав: они с Гризманном действительно оба были результативны большую часть того сезона, но большую роль в этом сыграл и Янник Феррейра Карраско. Всё остальное время команда позиционно атакует намного скромнее, и постоянный приток новый футболистов не меняет ситуацию. В текущем сезоне после 21 тура у «Атлетико» 18 голов с игры без учёта контратак.

Есть искушение сделать скидку на философию клуба – «Атлетико» оборонительная команда, какие вопросы? Это ошибка. Время владения мячом не оказывает прямого влияния на эффективность атаки. «Леванте» и «Хетафе» — две самые закрытые команды Примеры, которые проводят с мячом меньше всех игрового времени, забили с игры столько же, сколько «Атлетико». В чемпионский сезон команда Симеоне тоже не была топом в позиционном нападении, но по крайней мере забивала больше одного гола с игры на 90 минут. То, что происходит сейчас, не следование клубной философии, а слабая игра в атаке.

Призывающий дьявола. Как Симеоне справляется с проблемами Оказывается, с проблемами можно справиться, если максимально их нагнетать.

В попытках сохранить свои приоритеты Симеоне, кажется, утратил баланс. За четыре года после победы в Примере «Атлетико» ни разу не перешёл опасную черту в один ожидаемый пропущенный гол на 90 минут (хотя в прошлом сезоне был близко – получил 35 xGA). Команда сохраняет суперзащиту и фирменные защитные навыки: плотный центральный блок, выдавливающий соперников на фланги, интенсивный прессинг на флангах, компактность линий. Но из года в год это достигается на фоне ухудшающихся показателей в атаке. За исключением уже упомянутого единственного сезона-2016/17 сезонная шкала xG с каждым годом идёт ровно вниз.

Что это значит для клуба

Неправильно прикидывать, как сказывается кризис атаки «Атлетико» на достижениях команды, потому что это область гипотетического. Команда удерживает высочайшую планку, заданную Симеоне: чередует вторые и третьи места в чемпионате, играет в Европе и выигрывает трофеи. Вопрос, каким мог бы быть «Атлетико», если бы сохранил после сезона-2013/14 не только чемпионскую защиту, но и чемпионскую атаку, – риторический.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Зато не риторическим будет вывод, что Симеоне не имеет чёткого видения того, каким должен быть форвард в паре с Гризманном и кто должен поддерживать их с флангов. Он наугад пробует самые разные варианты (от Косты до Мартинеса – абсолютно разные типы игроков), и, даже когда есть прогресс (как у тройки Гамейро/Гризманн/Феррейра Карраско), Симеоне не держится за найденный баланс в атаке и ищет дальше.

Начиная с лета 2015 года поиск стоил команде больше 320 млн евро: столько стоили Вьетто, Мартинес, Гайтан, Гамейро, Витоло, Коста, Калинич и Лемар. «Атлетико» не проваливается, но и не повторяет достижение 2014 года, когда группу атаки составляли Коста, Давид Вилья и Рауль Гарсия. Кажется, команда застряла. Чтобы прогресс продолжился, не мешало бы реализовать потенциал следующего новичка из группы атаки лучше, чем сейчас. Или хотя бы добиться, чтобы новички перестали так явно деградировать с переходом в «Атлетико».

В материале использованы данные Opta и Understat.

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