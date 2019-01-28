Возможно, самый важный трансфер зимы ЦСКА уже совершил. А вы и не заметили

Последним прибыл Арнор

Футболисты ЦСКА к назначенному времени дисциплинированно съехались в Кампоамор после трёх выходных. Припозднился только Арнор. По уважительной причине, а иначе и быть не могло – таких серьёзных и целеустремлённых молодых людей среди футболистов поискать. Сигурдссона задержала на родине пищевая токсикоинфекция.

Впрочем, уже в воскресенье вечером оба «армейских» исландца были в сборе и живо болтали в холле отеля, словно не виделись три недели, а не дня. На вопрос о здоровье Арнор ответил лаконично: «О’кей». И улыбнулся, что делает нечасто. По крайней мере на людях. Видимо, действительно о’кей. На этого резкого, взрывного парня у тренерского штаба серьёзные надежды.

Гранеро будто и не уезжал

У опытных футболистов вроде Дзагоева, Щенникова, Набабкина Кампоамор неразрывно ассоциируется с фамилией Гранеро. Кто хоть раз выдержал зимнюю «муштру» Паулино, уже вовек её не забудет. Их новость о возвращении испанца в тренерский штаб ЦСКА вряд ли несказанно обрадовала, но для клуба, команды это, возможно, главный «трансфер» межсезонья. В стратегическом отношении. Полугода в облегчённом режиме – «всего» на одном месте работы, в сборной России – Гранеро хватило, чтобы перегрузиться морально и соскучиться по главному, пожалуй, клубу в жизни. В ЦСКА он вернулся заметно посвежевшим и пободревшим. И с энтузиазмом взялся за старое…

Первый мини-турнир сбора – за «оранжевыми»

Какими бы интенсивными ни были нагрузки и серьёзной усталость после них, на футбол силы у игроков всегда найдутся. Мяч магическим образом влияет на измождённые беготнёй организмы. В первом корпоративном междусобойчике на сборе эмоции бушевали такие – не в каждом матче РПЛ увидишь. Полевые разбились на три шестёрки, вратари по очереди охраняли «рамку». В игре до забитого мяча на вылет больше всех очков набрали «оранжевые». У них и состав подобрался фаворитский: лучший бомбардир чемпионата России Чалов, дважды лучший игрок месяца в РПЛ Влашич и «просто» самый дорогой (по transfermarkt) игрок лиги Фернандес. В таком окружении Чернову, Бистровичу, Тикнизяну, наверное, было проще себя проявить.

Нисимура приходит первым

Из всех многочисленных новобранцев прошлогоднего призыва Нисимуре приходится сложнее всех. Интеграцию в коллектив затрудняет языковой барьер – ни по-английски, ни, тем более, по-русски японец пока не говорит. Поэтому его и сопровождает личный переводчик. Но во всём, что касается работы, Такума – образец профессионализма. Полузащитник неизменно первым приходит на тренировку и, пока партнёры ещё только стягиваются к поляне, самостоятельно готовится к занятию – лёгкие пробежки, растяжка. Да и в игровых сессиях Нисимура больше не производит впечатления инородного тела, каким подчас казался в первых матчах в России. Без робости идёт в обводку, раздаёт выверенные передачи, а иногда и мячи-красавцы по углам раскладывает. Есть ощущение, что весенний Нисимура будет отличаться от самого себя осенне-зимнего.

Капитан Акинфеев рядового Радченко не обидит

Новое – абсолютно новое – лицо в рядах «армейцев» одно. Зато очень молодое. Если Тикнизян с Жиронкиным уже осенью исправно входили в заявку главной команды, то вратарь Радченко даже за дубль ещё не играл! Болельщики моментально усмотрели символизм в юности и невысоком росте Николая – ведь Акинфеев стартовал во взрослом футболе в плюс-минус таких же возрасте и габаритах. По мне, так проводить подобного рода аналогии преждевременно и опасно для психики парня. Но тот факт, что 17-летний выпускник академии попал в состав на второй сбор подряд, заслуживает внимания, а заботливое отношение капитана к юному коллеге – искреннего уважения. Игорю ли не знать, как важна для молодого поддержка взрослых товарищей на переправе из детского в мужской футбол.