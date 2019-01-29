Главные вопросы о видеопомощниках остаются. Технологии не помогают в спорах

19-й тур Бундеслиги стал самым результативным в нынешнем сезоне — за девять матчей было забито 37 мячей. Помимо результативности тур отметился ещё и тем, что почти в каждом матче у тренеров возникали претензии к судьям. И даже больше: к решениям, принятым на основе видеоповторов. Тур снова задал вопросы, которые остаются главными относительно введения новых технологий. Ответов на них пока нет.

1. Когда определять момент передачи в офсайд/правильное положение?

При счёте 1:1 в матче «Майнц» — «Нюрнберг» атакующий полузащитник гостей Адам Зреляк забил второй мяч и вывел свою команду вперёд. Долгий просмотр видео привёл судейскую бригаду Бастиана Данкерта к решению об отмене взятия ворот. Вскоре «Нюрнберг», лишившийся важного в борьбе за выживание гола, пропустил — и «Майнц» выиграл 2:1. Даже главный тренер хозяев Сандро Шварц признал, что после эпизода с отменой гола его парни получили психологическое преимущество.

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В этой ситуации интересны два момента. Во-первых, если Зреляк и был в положении «вне игры», то буквально на пару сантиметров. Никто не спорит, правило есть правило, и даже пара сантиметров — это офсайд, но тогда есть второй момент. Он заключается в том, что положение вне игры определяется в момент, когда мяч перестаёт касаться ноги пасующего. Это при любом, даже самом крутом VAR оставит пространство для трактовки. Момент, когда мяч отрывается от ноги пасующего, сравним с броском с финальной сиреной в баскетболе — там тоже мяч должен перестать касаться пальцев игрока до звукового сигнала. Специфика баскетбола позволяет легче разбирать такие ситуации: а) площадка меньше, а потому все камеры на арене могут держать в кадре на близком фокусе и бросающего, и кольцо; б) на кольце есть специальная рама, которая в момент сирены загорается красным — в футболе футболист в офсайде так не подсвечивается. Однако даже в крайне высокотехнологичной НБА случаются эпизоды, рассудить которые с позиции «успел — не успел» бывает катастрофически сложно.

В футболе же это невозможно. В один кадр не поместить пасующего с фокусом на нём, чтобы понять, в какой момент мяч ТОЧНО отрывается от ноги, и игрока на линии офсайда. С общего плана разобрать, когда передача может считаться совершённой, тоже нельзя никак. Арбитр Йохен Дреес, ответственный в Немецком футбольном союзе за VAR, перед началом сезона пытался объяснить, что офсайд будет определяться иначе, но даже в Германии никто не понял как, и случай со Зреляком это иллюстрирует.



Между тем, 0,1 секунды, на которые опоздал на видео с броском Кристапс Порзингис, в футболе при встречном движении могут составлять 35-40 сантиметров. Почувствуйте, насколько всё делается на глаз даже при новых технологиях.

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2. Почему большие клубы получают преимущества от VAR?

Параллельно с матчем в Майнце дортмундская «Боруссия» принимала «Ганновер». По счёту говорить вроде бы не о чем — 5:1, какие уж тут судейские оправдания. Но не всё так просто.



«Ганновер» провёл хороший первый тайм (например, первый реальный голевой момент создали именно гости), и при счёте 0:1 Томас Дилейни сбил соперника в своей штрафной. Офсайд Зреляка был как минимум более спорным эпизодом — и это если выражаться мягко. Если же говорить объективно, то Дортмунд должен был получить пенальти в свои ворота и 1:1 на табло — а там совершенно неизвестно, как повернулась бы игра при равном счёте.



И даже больше. В ещё одной игре дня гладбахская «Боруссия» принимала «Аугсбург» и долго испытывала мучения с обороной команды, которая потрепала в этом сезоне и Дортмунд, и «Баварию». За 12 минут до конца основного времени Гладбах всё же открыл счёт — Оскар Вендт пробил вратаря Грегора Кобеля. Однако гораздо больше внимания стоило уделить Ларсу Штиндлю. Нападающий «Боруссии» в момент удара находился за спиной далеко вышедшего из ворота голкипера, поэтому по отношению к Кобелю Штиндль оказался в пассивном офсайде. Но на линии ворот был ещё защитник Кевин Дансо, и ему своим движением Штиндль помешал. Судья не обратил на это внимания, и мяч был засчитан даже без попыток посмотреть повтор.

Тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум справедливо негодовал. На пресс-конференции он назвал всё происходящее скандалом, определил арбитра Харма Осмерса как «ленивого», и вообще его тон высказываний давал понять, что командам, которые бьются за высокие места, делается больше VAR-поблажек. От психологического момента технологии по-прежнему не защищены: работает или магия имени, или мысль «о, „Боруссия“ борется за медали чемпионата, а какому-то „Аугсбургу“ или „Ганноверу“ ничего не нужно». Так было и без видеоповторов: главный тренер «Герты» Паль Дардаи назвал «баварской добавкой» переигранные лишние минуты к очному матчу с Мюнхеном, которые позволили сопернику набрать очки.

3. Достаточно ли только VAR в помощь судьям?

Совершенно неслучайно, что в 19-м туре Бундеслиги совпали два момента: результативность и скандальность судейства. Понятно, что по-прежнему самыми обсуждаемыми остаются эпизоды, когда мяч был забит или не засчитан. Но в игре гораздо больше спорных моментов, и об этом после игры с «Хоффенхаймом» говорил главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх. Самый красноречивый коуч чемпионата Германии выделил три эпизода, которые глобально повлияли на матч, но отдельно выделил тот факт, что в первом тайме соперники постоянно использовали мелкие зацепы и фолы, но первую карточку получили только на 37-й минуте. «Я никогда не выпрашиваю карточки, и вообще проигравший должен молчать, но в первые 25 минут они каждую нашу атаку останавливали фолом», — гремел Штрайх.



Его слова поднимают ещё одну важную тему. VAR используется для того, чтобы рассудить ключевые моменты в матче, но спорных эпизодов в каждой игре возникает гораздо больше. Команды, понимая, что судьи будут пристально рассматривать только ключевые моменты, позволяют себе быть чуть грубее в рядовых ситуациях, и таких ситуаций за матч становится всё больше. При этом в ретроспективе такие рядовые ситуации могут иметь большое влияние: скажем, если бы судья чуть внимательнее отследил два зацепа у игрока в первом тайме и показал ему карточку, то во втором тайме, в эпизоде, где не срывать атаку было бы нельзя, его жёлтая стала бы красной. Разумеется, это можно считать мелочью, но Штрайх и говорит о том, что мелочами при введении технологий стали пренебрегать в угоду разрешению тех самых ключевых моментов.

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