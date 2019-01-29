Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение

«В Марбелье есть ресторан, после ужина в котором мы обязательно что-нибудь выигрываем»

– Если подводить итоги сбора: всем довольны?

– Доволен, что игроки вернулись в довольно хорошем физическом состоянии. Чувствовалось, что на отдыхе они выполняли ту индивидуальную работу, которую мы от них ждали. Из-за этого начинать было немного легче, чем обычно.



В целом сборы для нас были немного необычные: никогда раньше не начинали подготовку зимой в таком климате. Другие погодные условия, другая температура. Это всё не усложняло работу, но для нас было не совсем привычно. Весь запланированный объём мы выполнили. Две недели работы, ни одного выходного не было. Даже в день матчей устраивали занятие.

Возможно, где-то не выполнили план по объёму нагрузок, но это как раз из-за условий. Всё-таки часто в 11 часов уже было достаточно жарко. Плюс был один день с песчаной бурей, когда перенесли тренировку в тренажёрный зал. Впрочем, в этот период сборов подобное только на пользу.



– А нагрузка в матчах?

– Вы и сами видите, что у нас игроки выходили на 45 минут. Меняли их вне зависимости от ситуации на поле. Но уже идём по восходящей и против «Спартака» отдельные игроки наверняка сыграют больше: минут по 60-70. Хотя конкретно завтра, вполне возможно, кто-то проведёт и все 90 минут на поле, всё-таки финальный матч.

Что принимают футболисты перед тренировкой. Рассказывает доктор «Локомотива» Врач московского клуба рассказывает, чем кормят чемпионов России.

– То есть результат всё-таки важен?

– Результат всегда важен. Без него нет смысла матчи проводить. Победы создают хорошее настроение и задают направление работе. То, что матчи показывают на ТВ, для меня не играет роли. Это вы, журналисты, ажиотаж создаёте. А мы работаем в общем режиме. Ставим перед игроками те задачи, которые они в состоянии выполнить. Нам главное сейчас без травм.

– Сейчас идею товарищеского турнира клубов РПЛ как оцениваете?

– Такие матчи нужны, соперники все друг для друга принципиальные. Единственное, что я предложил бы поменять – сроки проведения турнира. Сдвинуть его примерно на неделю, чтобы повысить уровень готовности команд. Если бы успели перед турниром провести пару товарищеских встреч, набрали бы форму лучше. В остальном всё понравилось. Поля хорошие — это самое главное. Игроки довольны, много красивых голов.



– Как проводили здесь свободное время? Сергей Семак успел съездить в пустыню.

– Я тоже хотел, но не получилось – не хватило свободного времени. В ресторан выбирались. Но это пока не командный ужин был. Командный будет в Испании по традиции. Там много дней рождений у ребят, обязательно они накроют стол. Знаем даже, в каком месте. После этого ресторана мы всегда что-нибудь выигрываем.

«15 миллионов за Кверквелию? Думаю, он стоит побольше»

– Как оцениваете работу молодых футболистов на этом сборе?

– Очень высоко. Работа Миронова и Тугарева на сборе выглядит перспективно. Так же как и работа защитника Ивана Лапшова. Он постоянно с командой тренируется, ездит на сборы с основой. Но в этот год, я думаю, он прибавил чисто физически. Стал побыстрее, помощнее. Наверное, сказалось, что взрослеет. Явное прибавление видно.

– Но у него за место в основе конкуренты Чорлука, Кверквелия и Хёведес.

– А молодые должны бороться, не продавливать же их искусственно. Каждый должен за своё место бороться. Тот, кто выдерживает конкуренцию, растёт. Ничего не получится, если они проведут один сбор хорошо, а дальше остановятся.



– Коломейцев практически готов вернуться в основную группу – насколько сильно его не хватало осенью?

– Надеемся, что вернётся, да. Видим, что лечение пошло на пользу: он уже бегает. А до этого с палочкой ходил.



– Крыховяк сам говорит, что хочет надолго остаться в «Локомотиве». Есть шансы его сохранить?

– Конечно, и шансы большие.



– Насколько нервирует всё, что происходит вокруг Фернандеша? Турецкие СМИ уже отправляют его в «Галатасарай».

– Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдёт. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше.

Мануэл Фернандеш и Юрий Сёмин Фото: РИА Новости

– А он точно нужен, учитывая прогресс Тугарева и наличие Жемалетдинова?

– Время же идёт, появляются варианты. Тугарев стал сильнее, Жемалетдинов на этом сборе выглядит очень хорошо. Ничто не стоит на месте, всё движется вперёд. А тот, кто остановился, в наш поезд может и не попасть.



– Это правда, что в прошлое трансферное окно клуб мог серьёзно заработать на продажах игроков, но вы заблокировали продажи?

– Ни одной бумаги в клубе по игрокам не было. Если бы такие предложения были, то в клуб поступили бы официальные бумаги. Тогда это предложения. Иначе просто говорильня. Говорильни очень и очень много. Особенно после того, как… Люди очень любят говорить: «Вот, мы могли». Где могли? Ни одной официальной бумаги из другого клуба не было.



– Если бы «Лестер» официально предложил 15 миллионов фунтов за Кверквелию – отпустили бы?

– Думаю, Кверквелия может и побольше стоить.

«На сбор в Марбелью к нам приедет усиление – молодой грузинский полузащитник»

– Усиление «Локомотиву» нужно?

– Нет никакого смысла говорить об этом, потому что через два дня трансферное окно закрывается. Всегда хочется усилиться, но надо брать либо тех, кто лучше имеющихся. Либо игрока на перспективу. Кого-то молодого мы ещё возьмём.



– Вы про грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию?

– Да, про него. Он присоединится к нам в Марбелье.

– Почему «Локомотив» не пытался подписать Романа Ерёменко, когда тот стал свободным агентом?

– Да что ж теперь, всех разбирать, кто был свободным? Ерёменко – хороший и квалифицированный игрок. В «Ростов» он перешёл, потому что у него родственные связи с городом. Я хорошо его знаю: при мне его брали в киевское «Динамо». Но сейчас ситуация сложилась так, что он в «Ростове».



– Финансовые возможности «Локомотива» позволяют приобретать состоявшихся футболистов?

– За два дня уже точно не успеем. А вообще – закончим сезон и будем смотреть. У нас хорошо себя проявляют молодые футболисты, надеемся, что они создадут конкуренцию. А вопросы про финансовое положение лучше задавать генеральному директору. Но он пока только осваивается, ему приходится сложно.



– Отсутствие спортивного директора как-то осложняет рабочие процессы?

– Эта тема закрыта уже. Было принято решение, нет смысла говорить об этом.



– Получается, в клубе больше вообще не будет человека на этой должности?

– Что будет дальше, разберётся генеральный директор.



– Пару лет назад на зимнем сборе проблемы с контрактом были у Алексея Миранчука. Сейчас есть вопросы по будущему Романа Тугарева...

– Никаких у него проблем нет. Он подпишет новый контракт. И вообще никаких проблем с контрактами нет.



– Но у того же Тарасова летом соглашение заканчивается.

– Давайте только не будем по частностям проходиться, иначе это всё затянется до бесконечности. Я говорю о команде.

Антон Миранчук: реализуй мы все моменты в Лиге чемпионов, готовились бы к «ПСЖ» Интервью с полузащитником «Локомотива» о кроссовках, хип-хопе, Лиге чемпионов и дружбе с Тарасовым.

«Надеемся на улучшение взаимопонимания Смолова и остальных игроков атаки»

– Судя по тренировкам и матчам, стартовый состав на весну сформирован?

– У нас есть группа из 20 игроков, никого нового мы не взяли. В них я верю, с ними мы определились. Я верю в футболистов, которые играли в осенней части. Знаю, что они способны выступать лучше. Тогда нам было сложно из-за неполноценной подготовки к чемпионату. Новички приехали довольно поздно, 8 футболистов отдыхали после чемпионата мира.



– Миранчук говорит, что только сейчас окончательно начинает понимать на поле Смолова. Получается, этот и ближайшие сборы – ключевые для команды?

– Чем больше тренируешься вместе, тем лучше понимаешь партнёра – это логично. Миранчуки и Смолов – умные игроки, которые могут решить исход игры. Но до этого в чемпионате они друг с другом играли, можно сказать, с листа. Надеемся, сейчас всё будет улучшаться.

Юрий Сёмин и Фёдор Смолов Фото: РИА Новости

– То есть не боитесь повторения провального старта сезона, когда было три матча без забитых голов?

– Кто знает, это же футбол! Так нельзя говорить, потому что никто не знает, что будет. Самое главное – правильно работать. Мы работаем, игроки воспринимают эту работу с энтузиазмом. Значит, она даст плоды.



– Вам не кажется, что проблемы с голами были из-за того, что команда изначально была не готова к приходу Смолова в плане его игрового стиля? Он играет иначе, чем Эдер или Ари.

– Об этом мы много говорили. Новый игрок, времени влиться в сезон у него было мало. Эдер ведь у нас тоже остался, и я им доволен. Он создаёт давление, он хорошо выходит из резерва. Он очень мотивирован. Эдер – игрок основного состава.

– Почему вы практически не использовали Эдера и Смолова одновременно?

– Можно до бесконечности рассуждать о том, какие связки лучше. Голы определяются не количеством нападающих на поле. Мяч форвардам ещё доставить надо, а для этого – держать его под контролем. Вот вы спрашиваете меня, почему Эдер и Смолов вместе не играли. Получается, нужно кого-то убирать. Миранчука? Фарфана?



– То есть всё дело в нежелании вносить дисбаланс?

– Если мы поставим двух чистых форвардов, то останемся без контроля мяча в средней линии. Кто будет им передачи давать? Вы предлагаете вариант, который может принести пользу. А может внести дисбаланс.



– Психологическое состояние Смолова каким было сразу после перехода и в последующие месяцы?

– Он настолько опытный человек и футболист, что сам всё принял для себя так, как оно было. Все разговоры вокруг него остались разговорами. И в работе с ним акцент, наверное, всё-таки требовалось делать не на психологии, а на взаимодействии с командой. Хотя он играл на достаточно хорошем уровне, принёс пользу. И ещё принесет.