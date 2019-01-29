«Зениту» есть кем заменить Паредеса. Скоро мы забудем аргентинца

«Зенит» вынес «Ростов» со счётом 5:0, и уже через полтора часа все футболисты собрались в холле отеля. Дзюба по жизни всех подкалывает, а после такого матча… Сами понимаете. На этот раз досталось Новосельцеву. И не только. После этого команда бодро запрыгнула в автобус и уехала в аэропорт. Сбор «Зенита» в Катаре закончен.

Фурсенко: продажа Паредеса влияла на покупку Ракицкого Президент «Зенита» Сергей Фурсенко – о Паредесе, Ракицком и Акунье.

Разница мячей за первые два матча – 1:6, а после заключительной встречи – 6:6. Несмотря на разгром «Ростова», Семак продолжил утверждать, что счёт не имеет значения. «Хоть товарищеские, хоть контрольные, хоть тренировочные – как угодно эти матчи называйте. Никакого значения этой победе придавать не надо», – сказал главный тренер «Зенита».

И вроде бы всё так. Счёт будет важен в официальных встречах, но нужно было видеть разочарованные лица футболистов после поражения «Спартаку». Третья неудача вполне могла сказаться на эмоциональном фоне игроков. А это достаточно важная штука в футболе. Тем более из клубов РПЛ именно «Зениту» раньше всех возобновлять сезон – ровно через две недели. Так что результат тоже значение имел.

Через считаные минуты после 5:0 «Зенит» объявил о приобретении Ракицкого. «Чемпионат» был первым изданием, которое сообщило о намечающемся трансфере. Большой привет тем, кто писал, что это выдумка и вообще такое невозможно.



Переход Ракицкого важен в контексте двух фактов.



1. У Ивановича заканчивается контракт через четыре месяца.



2. У Нету заканчивается контракт через четыре месяца.

«Зенит» подписал украинца Ракицкого. Что об этом нужно знать 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, согласившись на переезд в Санкт-Петербург.

А ведь ещё есть Мевля (контракт до 2021 года) и Маммана (контракт до 2022 года). Как правило: если у футболиста осталось всего четыре месяца контракта, то он c большой вероятностью покинет клуб. Обычно соглашения продлевают раньше. В случае с Ивановичем есть две оговорки. Первая – серб может сыграть не только центрального, но и правого защитника. Вторая – сообщалось, что «Зенит» может активировать пункт, по которому контракт продлится на год. Вполне вероятно, что Иванович из «Зенита» в этом году никуда не уйдёт.

А что касается Ракицкого, то из-за фейковой новости о его приезде в Доху многим журналистам пришлось дежурить у отеля «Зенита». Выглядело это забавно. Само собой, Ракицкий не полетел в Катар ради считаных часов на сборе.



По нашей информации, в «Зенит» также перейдёт Акунья из «Спортинга», который играет на левом фланге (в обороне или полузащите). Для питерцев важно осуществить трансфер оперативно, чтобы успеть дозаявить новичка в Лигу Европы.

Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 47 млн. Что об этом нужно знать «Зенит» перепродал аргентинца почти в два раза дороже.

Также сегодня стало известно, что сага о переходе Паредеса в «ПСЖ» закончилась. Сделка официально оформлена. Встал вопрос о том, кто заменит аргентинца. Есть предостаточно кандидатов, но даже если никого не купят, всё не так страшно.



Чем был хорош Паредес в «Зените»? Через него шли атаки. Ключевые качества аргентинца: короткий пас, длинный пас, видение поля. Именно это есть у Нобоа, который уже практически восстановился от травмы. Пока он не участвовал в товарищеских матчах, но в Катаре его можно было увидеть в общей группе на тренировках. В двусторонках эквадорец уже рвёт и мечет.



Ко второй части РПЛ Нобоа наверняка будет готов. Хотя с «Фенербахче» играть через две недели и к этому моменту хавбек может быть далековат от пика формы. В таком случае в полузащите стоит ожидать Кузяева, Эрнани и Маркизио. Особенно учитывая повреждение Ерохина и голевую передачу Краневиттера на Луиса Адриано.