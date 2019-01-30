Барриос может заменить Паредеса в «Зените». Кто это такой?

«Зенит» отпустил в «ПСЖ» ключевого полузащитника Леандро Паредеса. Это значит, что петербургский клуб не только заработал на этой трансферной истории около 25 млн (аргентинец был куплен у «Ромы» за 23 млн евро, а продан с учётом бонусов примерно за 47,5 млн), но и получил новую проблему. Точнее, селекционную задачу – отыскать до закрытия зимнего трансферного окна игрока, который смог бы заменить Паредеса по позиции. По информации зарубежных СМИ, лидер РПЛ предложил 13 млн евро плюс бонусы за опорного полузащитника «Боки Хуниорс» Вилмара Барриоса. Попробуем разобраться, чем привлёк сине-бело-голубых 25-летний колумбиец.

Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 47 млн. Что об этом нужно знать «Зенит» перепродал аргентинца почти в два раза дороже.

Что представляет собой потенциальный новичок «Зенита»?

Барриос – финалист Кубка Либертадорес в составе «Боки Хуниорс» и участник ЧМ-2018 в составе сборной Колумбии. «Бока Хуниорс» купила полузащитника летом 2016 года у клуба «Депортес Толима» за сумму, равную приблизительно 2,6 млн евро. В составе «генуэзцев» Вилмар выиграл два последних чемпионата Аргентины, а всего сыграл 60 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча и двух голевых пасов.

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В декабре исход сумасшедшего противостояния «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес предрешило как раз удаление Барриоса. В ответной встрече на «Сантьяго Бернабеу» колумбиец заработал вторую жёлтую карточку в дополнительное время. Вдесятером «генуэзцы» пропустили два гола – Кубок Либертадорес достался «Ривер Плейт». Впрочем, закидывать Вилмара камнями было бы несправедливо. Достаточно сказать, что в первой игре он по статистике InStat стал лучшим из полевых игроков «Боки Хуниорс». Барриос совершил 79 ТТД при 90% успешных, пасовал с точностью 92%, выиграл 16 из 20 единоборств и 17 раз вернул мяч команде. Однако в Мадриде был действительно неудачный день для потенциального новичка «Зенита».

В сборную Колумбии Барриос призывается с марта 2015 года, но сперва он довольствовался ролью запасного, а дебютировал в национальной команде только в сентябре 2016-го в гостевом матче отборочного цикла чемпионата мира с Бразилией. Сейчас у полузащитника 17 матчей за сборную Колумбии. Три из них – на ЧМ-2018 в России. В стартовой встрече с Японией Вилмар вышел на замену уже в первом тайме вместо Хуана Куадрадо, а потом попадал в основу в играх 2-го тура с Польшей и 1/8 финала с Англией. За матч с Японией он заработал от InStat 260 баллов (5-й результат в команде), с Польшей – 296 баллов (11-й), а с Англией – 282 балла (5-й). На фоне англичан выглядел очень неплохо, избежал удаления за удар головой Джордана Хендесона. В 1/8 финала совершил 84 ТТД при 86% успешных, пасовал с точностью 89%, выиграл 10 из 16 единоборств и девять раз вернул мяч своей сборной. В общем, ЧМ-2018 помог Вилмару сделать себе неплохую рекламу, поэтому о России у него наверняка остались приятные воспоминания.

Какие клубы помимо «Зенита» претендуют на Вилмара Барриоса?

Как сообщил в своём «твиттере» журналист Николо Шира, конкурентом «Зенита» в борьбе за Барриоса является «Рома». Однако итальянский клуб готов лишь арендовать колумбийца на полтора года за 5 млн евро с правом выкупа ещё за 16 млн. При выполнении некоторых условий (очевидно, речь идёт о количестве матчей новичка за римский клуб) это право станет обязательством. Как видите, в целом предложение «Ромы» щедрее, но оно не даёт гарантий больших денег в отличие от зенитовского.

Помимо того, слухи связывают Вилмара ещё с несколькими клубами. В частности, колумбийцем интересуются представители английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Эвертон» (ещё с лета). Проигнорировавшие летнее трансферное окно руководители «Тоттенхэма» вдруг проснулись и подумывают о том, чтобы заменить колумбийцем проданного в Китай Муссу Дембеле.

«Барриос и Нандес пока здесь, но они могут уйти, – подтвердил информацию о готовящейся продаже Вилмара главный тренер «Боки Хуниорс» Густаво Альфаро. – Это было бы лучшим решением для всех, поскольку у нас есть проблема с количеством иностранных игроков в команде».

Кто ещё может заменить ушедшего в «ПСЖ» Леандро Паредеса?

Новый центральный полузащитник «Зенита» наверняка не будет похож по манере игры на Паредеса. У лидера РПЛ и без аргентинца есть в центре поля люди, умеющие сделать тонкую передачу на любое расстояние – это восстанавливающийся после травмы Кристиан Нобоа и Клаудио Маркизио. Да и Далер Кузяев способен принимать нестандартные решения. А вот такого неуступчивого, жёсткого, эффективного в разрушении чужих атак опорника вроде Барриоса петербуржцам недостаёт. Другой вопрос, насколько хорош колумбиец будет в Европе после переезда в 25 лет.

«Зенит» заинтересовался норвежцем Сельнесом. Кто это такой? Левоногий игрок, но не защитник.

В январе применительно к «Зениту» называлось ещё одно имя – Оле Сельнес из «Сент-Этьена». Кажется, норвежец даже больше подошёл бы команде Сергея Семака, нежели теплолюбивый Барриос. Всё-таки это адаптированный к европейскому футболу игрок, кроме того, просто более разносторонний полузащитник. Пусть он не чистый опорник, тем не менее тоже достаточно полезен в оборонительных действиях и лучше распоряжается мячом. Но, скорее всего, Сельнес просто стоит дороже.