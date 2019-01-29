«Спартак» — чемпион! Пока – турнира в Катаре

Снова на глазах Федуна

Во вторник в Дохе испортилась погода: подул сильный ветер, опустилась температура, в воздухе залетали осязаемые глазами и ртом частички песка, а утром даже прошёл дождь – редкое явление для Катара. Страна провожала российские команды точно так же, как и встречала – облачностью и прохладой, да и вообще на какой-то момент показалось, что дело идёт к песчаной буре.

К счастью, обошлось порывами ветра. Последний матч, который благодаря календарю и воле случая стал настоящим финалом, состоялся и даже собрал на трибунах пару сотен зрителей. Но оказалось их всё же меньше, чем на недавней игре «Спартака» с «Зенитом».



Зато главный «болельщик» — владелец красно-белых Леонид Федун – сдержал обещание и приехал поболеть за своих.

Зе Луиш не продаётся!

Турецкие и российские СМИ весь вторник активно «продавали» Зе Луиша. К новостям можно было относиться по-разному, но, когда дело доходит до конкретики и цифр, публикуемых в различных изданиях, сложно сохранять спокойствие и холодную голову. Болельщики пугались, активно спорили по поводу целесообразности продажи и мысленно готовились к худшему.

Прибывший Федун сразу же всех успокоил. «Мы не собираемся продавать ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано, — ещё раз повторил он. – Чтобы мы рассмотрели возможность трансфера, нас должны «убить» деньгами. Предложат сумму, как за Паредеса, – подумаем».



Зе Луиш же, как ни в чём не бывало, вышел в основном составе, провёл весь матч и стал героем сразу трёх голевых атак. Готовь деньги, «Галатасарай»!

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Почин Айртона

Оба главных тренера вновь подтвердили желание взять трофей и выставили плюс-минус сильнейшие команды. Можно немного поспорить по отдельным позициям (кто сильнее – Комбаров или Айртон? Ломовицкий или Мельгарехо? Лысов или Рыбусь?), но если бы такие же составы «Спартака» и «Локомотива» вышли в официальном матче, никто бы не удивился.



Красно-белые не вошли, а влетели в игру. Уже на первой минуте Айртон, освободив бровку Ташаеву, сместился в центр и открылся к штрафной под разрезающую передачу Зе Луиша. Выход один на один бразильский новичок «Спартака» запорол, пробил очень плохо и слабо, но мяч отскочил в его же голову – и влетел в ворота.



Айртон в первом тайме был хорош. Острых атак «Локомотива» по его флангу не прошло ни одной. Эффективных подключений он далее не совершал, но, пожалуй, это всё равно были самые цельные 45 минут в его пока короткой российской карьере. После перерыва он перебрался на правый фланг: Кононову хочется попробовать все варианты.

Айртон Фото: spartak.com

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Смелость Ломовицкого

Рано добившись промежуточного успеха, «Спартак» отдал инициативу. Если не знать Кононова и его любовь к позиционному футболу, можно было даже подумать, что красно-белые намеренно отказались от доминирования и попытались отработать действия на контратаках.

Но нет. Причиной такого характера матча стала активность «Локо», который выдал неплохой 25-минутный отрезок, часто вбегал в штрафную, выполнял передачи за спину (трещал фланг Рассказова, который на пару с Кутеповым не справлялся с Фарфаном) и даже заставил Селихова нырнуть в угол и перевести мяч в штангу после удара Чорлуки головой. «Локо» смотрелся лучше, раскатывал соперника, но забить не смог.

А потом «Спартак» и вправду провёл резкую контратаку – Ломовицкий обыграл в центре поля Чорлуку, самостоятельно добежал до линии штрафной, дождался ложного забегания Ханни и классно пробил в ближний угол рикошетом о штангу. Преимущество «Спартака» стало серьёзным, а «Локомотиву» требовались уже три гола.

И снова разгром

Забить у команды Юрия Сёмина не получилось ни одного. После перерыва и серии замен футбол стал сумбурнее. Красно-белые пусть и не показали в этот день стабильно острой и быстрой атакующей игры, но относительно спокойно довели матч не просто до победы, а даже до разгрома – второго на турнире. Зе Луиш забил два отличных гола, и «Локомотив» стало жалко. Такого крупного счёта он не заслуживал.

Три из трёх – отличный для «Спартака» результат, который вселит в футболистов уверенность перед стартом сезона. Если разобраться, то Кононову этот не самый, мягко говоря, значимый трофей на данном этапе был действительно нужнее всего.