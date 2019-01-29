Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Кубок Матч Премьер в Катаре, «Спартак» — «Локомотив» — 4:0

«Спартак» — «Локомотив» — 4:0
Михаил Гончаров
Фото: spartak.com
«Спартак» — чемпион! Пока – турнира в Катаре
2:1, 3:0, 4:0. Команде Олега Кононова не было равных в Дохе.
Футбол / РПЛ

Снова на глазах Федуна

Во вторник в Дохе испортилась погода: подул сильный ветер, опустилась температура, в воздухе залетали осязаемые глазами и ртом частички песка, а утром даже прошёл дождь – редкое явление для Катара. Страна провожала российские команды точно так же, как и встречала – облачностью и прохладой, да и вообще на какой-то момент показалось, что дело идёт к песчаной буре.

К счастью, обошлось порывами ветра. Последний матч, который благодаря календарю и воле случая стал настоящим финалом, состоялся и даже собрал на трибунах пару сотен зрителей. Но оказалось их всё же меньше, чем на недавней игре «Спартака» с «Зенитом».

Зато главный «болельщик» — владелец красно-белых Леонид Федун – сдержал обещание и приехал поболеть за своих.

Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур
29 января 2019, вторник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
4:0
Локомотив М
Москва
1:0 – Айртон – 1, 2:0 – Ломовицкий – 31, 3:0 – Зе Луиш – 84, 4:0 – Зе Луиш – 86

Зе Луиш не продаётся!

Турецкие и российские СМИ весь вторник активно «продавали» Зе Луиша. К новостям можно было относиться по-разному, но, когда дело доходит до конкретики и цифр, публикуемых в различных изданиях, сложно сохранять спокойствие и холодную голову. Болельщики пугались, активно спорили по поводу целесообразности продажи и мысленно готовились к худшему.

Прибывший Федун сразу же всех успокоил. «Мы не собираемся продавать ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано, — ещё раз повторил он. – Чтобы мы рассмотрели возможность трансфера, нас должны «убить» деньгами. Предложат сумму, как за Паредеса, – подумаем».

Зе Луиш же, как ни в чём не бывало, вышел в основном составе, провёл весь матч и стал героем сразу трёх голевых атак. Готовь деньги, «Галатасарай»!

Максименко + Глушаков = победа. Безумная концовка в Катаре
«Спартак» обыграл «Ростов» — и это была очень весёлая игра с далеко не товарищеским сюжетом.

Почин Айртона

Оба главных тренера вновь подтвердили желание взять трофей и выставили плюс-минус сильнейшие команды. Можно немного поспорить по отдельным позициям (кто сильнее – Комбаров или Айртон? Ломовицкий или Мельгарехо? Лысов или Рыбусь?), но если бы такие же составы «Спартака» и «Локомотива» вышли в официальном матче, никто бы не удивился.

Красно-белые не вошли, а влетели в игру. Уже на первой минуте Айртон, освободив бровку Ташаеву, сместился в центр и открылся к штрафной под разрезающую передачу Зе Луиша. Выход один на один бразильский новичок «Спартака» запорол, пробил очень плохо и слабо, но мяч отскочил в его же голову – и влетел в ворота.

Айртон в первом тайме был хорош. Острых атак «Локомотива» по его флангу не прошло ни одной. Эффективных подключений он далее не совершал, но, пожалуй, это всё равно были самые цельные 45 минут в его пока короткой российской карьере. После перерыва он перебрался на правый фланг: Кононову хочется попробовать все варианты.

Айртон
Айртон
Фото: spartak.com
«Спартак» прекрасен. А «Зенит» — «под нагрузками»
3:0! На фоне подопечных Сергея Семака красно-белые выглядели командой совершенно другого уровня.

Смелость Ломовицкого

Рано добившись промежуточного успеха, «Спартак» отдал инициативу. Если не знать Кононова и его любовь к позиционному футболу, можно было даже подумать, что красно-белые намеренно отказались от доминирования и попытались отработать действия на контратаках.

Но нет. Причиной такого характера матча стала активность «Локо», который выдал неплохой 25-минутный отрезок, часто вбегал в штрафную, выполнял передачи за спину (трещал фланг Рассказова, который на пару с Кутеповым не справлялся с Фарфаном) и даже заставил Селихова нырнуть в угол и перевести мяч в штангу после удара Чорлуки головой. «Локо» смотрелся лучше, раскатывал соперника, но забить не смог.

А потом «Спартак» и вправду провёл резкую контратаку – Ломовицкий обыграл в центре поля Чорлуку, самостоятельно добежал до линии штрафной, дождался ложного забегания Ханни и классно пробил в ближний угол рикошетом о штангу. Преимущество «Спартака» стало серьёзным, а «Локомотиву» требовались уже три гола.

И снова разгром

Забить у команды Юрия Сёмина не получилось ни одного. После перерыва и серии замен футбол стал сумбурнее. Красно-белые пусть и не показали в этот день стабильно острой и быстрой атакующей игры, но относительно спокойно довели матч не просто до победы, а даже до разгрома – второго на турнире. Зе Луиш забил два отличных гола, и «Локомотив» стало жалко. Такого крупного счёта он не заслуживал.

Три из трёх – отличный для «Спартака» результат, который вселит в футболистов уверенность перед стартом сезона. Если разобраться, то Кононову этот не самый, мягко говоря, значимый трофей на данном этапе был действительно нужнее всего.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент