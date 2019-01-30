Первый гол Головина не спас «Монако». Еврокубков у его команды не будет

«Монако», как ни смешно, до сегодняшнего дня продолжал борьбу за еврокубки. В полуфинале Кубка лиги монегаскам, казалось бы, повезло попасть на единственную команду, выступающую в нынешнем сезоне Лиги 1 ещё хуже. Аутсайдер «Генгам» совершенно неожиданно для всех переиграл в четвертьфинале на выезде «ПСЖ» в сумасшедшем матче с тремя пенальти, назначенными в ворота парижан. Всю нелепость того результата подчёркнула победа, которую «ПСЖ» вскоре одержал над «Генгамом» в чемпионате со счётом 9:0.

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Игра в Генгаме стала первой для Леонарду Жардима после возвращения на пост наставника «Монако». Тремя днями ранее, когда монегаски проиграли в Лиге 1 «Дижону», командой официально руководил исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси. Возможно, и состав тогда выбирал Пасси. На мысль об этом наводит решение Жардима отказаться от тактики с тремя центральными защитниками и сыграть «Стад дю Рудуру» по схеме 4-2-3-1. Португалец вернул в основу Александра Головина, оставшегося в запасе в Дижоне.

Полузащитник сборной России расположился на левом фланге, а вместе с ним группу атаки монегасков составили Маркус Лопеш (справа), Сеск Фабрегас (под нападающим) и дебютировавший за «Монако» новичок Желсон Мартинш (впереди). Арендованный у «Атлетико» португалец сыграл по воле Жардима на позиции дисквалифицированного Радамеля Фалькао.

Правда, уже на 11-й минуте Жардим вынужден был корректировать план на игру. Для «Монако» продолжился кошмар последних матчей. Ещё один зимний новичок, бывший полузащитник «Динамо» Вильям Ванкёр заработал удаление за грубый фол против форварда «Генгама» Марку Тюрама, чей брат Кефрен, к слову, сидел в этот момент на скамейке запасных монегасков. Судья Жером Бризар сперва показал жёлтую карточку Вильяму, однако благодаря системе VAR изменил наказание: повтор убедил его в том, что нужно выгонять игрока с поля. Суровые новички у «Монако». До этого защитник Налдо удалялся в двух матчах подряд, а теперь перестарался Ванкёр.

Тем не менее, получив удар, монегаски не развалились, как обычно, а выдали, возможно, лучший тайм в сезоне. Наконец-то свой первый гол за «Монако» забил Головин! Гости убежали в контратаку после углового «Генгама», Мартинш сделал передачу на россиянина, а Александр влетел справа в штрафную и здорово пробил в ближний верхний угол. Интересно, что Головин ещё на разминке улыбался, несмотря на сыпавший с неба град. Словно предчувствовал, что в этот вечер ему улыбнётся удача.

Гол Головина случился уже при счёте 0:1. До этого очень красивый мяч ударом «боковыми ножницами» забил Лопеш, которому тоже ассистировал Мартинш. Два португальца порадовали тренера-соотечественника.

Но чудес всё-таки не бывает – во втором тайме «Монако» стал разваливаться под простым давлением «Генгама». Хозяев вдохновил быстрый гол, забитый на 46-й минуте. Опять «привёз» молодой защитник Бенуа Бадьяшиль: после его срезки Александр Менди убежал от Камиля Глика и реализовал выход один на один. Ещё через 10 минут Тюрам сравнял счёт дальним ударом: тут Мартинш схалтурил при игре в обороне. В остальных голевых моментах монегасков выручал Даниэль Субашич.

Головин после перерыва в основном бегал без мяча, помогал защищаться. Хотя как раз с его передачи Лопеш нанёс первый удар «Монако» во втором тайме. На 78-й минуте Жардим заменил подуставшего россиянина. Убрал тренер с поля и Лопеса с Мартиншем.

Анри провалился, но главная проблема «Монако» не в этом. Изменения неизбежны Леонарду Жардим снова станет главным тренером «Монако».

Кое-как монегаски дотянули до серии пенальти. По регламенту Кубка лиги дополнительное время может быть только в финале, так что соперники пробивали одиннадцатиметровые по истечении 90 минут игры. Тренер «Генгама» поменял вратаря в компенсированное время, выпустив на пенальти воспитанника «Монако» Марка-Ореле Кайара. На предыдущих стадиях он выиграл для своей команды две серии. Кайар и теперь отразил два удара с «точки», но Субашич тоже спас монегасков, когда Тюрам мог одним ударом вывести «Генгам» в финал. Сумасшедший по сценарию матч! В конце концов, роковым стал промах Софьяна Диопа – заменивший Головина хавбек пробил в перекладину. У «Монако» не будет еврокубков в следующем сезоне.