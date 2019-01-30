«Мансити» тормознул экс-нападающий «Зенита». Гвардиола обескуражен

До 66-й минуты матча с «Ньюкаслом» нельзя было даже предположить, что «Мансити» может ждать осечка. Команда Гвардиолы забила уже на 24-й секунде – отличился Агуэро, а дальше играла с таким игровым преимуществом, что казалось, что еще голы – всего лишь вопрос времени. Собственно, Агуэро забил и еще раз – но гол был отменен к возмущению игроков «Сити». Дело в том, что Де Брейне сделал кросс со штрафного раньше свистка арбитра. И получил вместо радости гола желтую карточку. Это случилось на 16-й минуте игры. Поведи «Сити» 2:0, все могло закончиться не так, как завершилось в итоге.

Во втором тайме все тоже шло под диктовку «Сити». До того момента, как бывшему форварду «Рубина» и «Зенита» Соломону Рондону не удался шикарный удар с разворота. Игроки «Сити» попробовали было снова попротестовать – но опять зря, офсайда в этом эпизоде не было. Это, кстати, был шестой гол Рондона в чемпионате.

«Сити» после неожиданного поворота взвинтил темп и зажал «Ньюкасл» на его половине поля. Казалось, все равно рано или поздно гости возьмут свое. В одной из десятиминуток статистика владения мячом была просто космической – даже для команды Гвардиолы: 90 процентов времени против 10.

В итоге желание контролировать мяч и сгубило «Сити». Фернандинью заигрался в своей штрафной, не заметил подкравшегося соперника и по инерции срубил его. Стопроцентный пенальти! Сложно сказать: кто в этот момент был более растерян произошедшим: сам Фернандиньо или Гвардиола, у которого из-под носа уплывали верные три очка.

Мэтт Ритчи, который обычно с точки не промахивается, забил и на этот раз – хоть и не без труда. Эдерсон был близок к тому, чтобы отразить удар — мяч прошёл под руками.

Вот реакция на гол Алана Ширера – некогда тоже знатного пенальтиста.

Хоть оставшаяся часть матч и прошла в атаках «Сити», но было видно, что команда обескуражена. «Ньюкасл» выстоял и взял важнейшие для себя три очка. Чем, несомненно, порадовал и фанатов «Ливерпуля». В среду у их любимцев – домашний матч с «Лестером» и шанс еще больше оторваться в турнирной таблице.

Вот замечательный твит после матча. «Наша полузащита состояла из приобретения за 1,5 миллиона фунтов и воспитанника академии (речь о Шоне Лонгстаффе). Стартовые составы: 40 миллионов фунтов против 350 миллионов. Но мы выиграли. Два слова: Рафаэль Бенитес».