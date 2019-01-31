Закрытие трансферного окна в Европе! LIVE

Указанное в трансляции время – московское

12:05. Неизвестно, планирует ли «Бавария» какие-то трансферы сейчас, зато, по информации Sport Bild, ближайшим летом мюнхенцы готовы потратить на приобретения футболистов больше € 250 млн! По данным источника, немецкий клуб проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Лукасу Эрнандесу, полузащитнику «Байера» Каю Хавецу, а также нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру и «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.



11:55. «Челси» хочет подписать Абдулая Дукуре до закрытия этого трансферного окна, сообщает Daily Mirror. «Уотфорд» не горит желанием отпускать своего полузащитника.

11:50. Тем временем полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо в одностороннем порядке приостановил переговоры о контракте с «Барселоной». Произошло это после того, как было объявлено о приобретении каталонцами Френки де Йонга из «Аякса». Mundo Deportivo сообщает, что Рабьо перестал выходить на связь с «Барселоной», ссылаясь на семейные обстоятельства.

11:40. Себастьян Джовинко не договорился с «Торонто» об условиях нового контракта. Бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Пармы» продали в Саудовскую Аравию, в «Аль-Хиляль», за 3 миллиона долларов. Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба с Ближнего Востока.

11:30. Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс пройдёт медицинское обследование в «Астон Вилле». Предполагается заключение договора аренды с правом выкупа.

11:20. Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара ночью прилетел в Турцию для подписания арендного договора с «Ени Малатьяспор» — середняком элитного дивизиона. Ранее «Фулхэм» отстранил Камару и запретил ему посещать базу клуба и мероприятия, организованные командой, за драку с сотрудником клуба. После этого сообщалось, что в приобретении Абубакара заинтересован «Вест Бромвич».

11:10. Также «ПСЖ» хочет купить бразильского полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает Sky Sports. По данным источника, французский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. В лице Виллиана парижане видят замену его соотечественнику Неймару, который из-за травмы выбыл из строя на два с половиной месяца. «Челси», однако, не намерен расставаться с бразильцем.

11:00. Приветствуем всех любителей футбола! 31 января – последний дозаявочный день в футбольных европейских чемпионатах, включая топ-чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции. Таким образом, начиная с 1 февраля с 2:00 мск (в Европе будет на два часа меньше) все переходы будут запрещены. Закроется трансферное окно и в Турции, куда сватают сразу нескольких футболистов «Спартака». Останутся ли Луис Адриано, Зе Луиш и Фернандо в «Спартаке» или за них насыплют столько, что будет сложно отказаться от продажи? А вот «Зенит» крупную сделку уже провернул: в «ПСЖ» за € 47 млн продан полузащитник Леандро Паредес. Кроме того, «ПСЖ» сделал «Эвертону» улучшенное предложение по Гейе.

Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 47 млн. Что об этом нужно знать «Зенит» перепродал аргентинца почти в два раза дороже.

В ближайшее время Питер должен закрыть сделку по переходу защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи. Уже перебрался в «Зенит» бывший защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий. Этот трансфер вызвал немало разговоров среди болельщиков. А вот защитник «Рубина» Егор Сорокин, по сообщениям СМИ, отказался от перехода в «Зенит». В России, к слову, трансферное окно закроется 22 февраля.

«R.I.P. Ракицкий – для украинского болельщика ты умер» Как Украина отреагировала на переход защитника «Шахтёра» в «Зенит».

31 января мы наверняка увидим много занимательных переходов, дедлайн обещает получиться жарким. Следите за всеми главными новостями вместе с «Чемпионатом», мы будем оперативно держать вас в курсе последних событий.