«Российский чемпионат выше на голову или на две». «Зенит» представил Ракицкого

Ярослав Ракицкий – первый новичок «Зенита» в зимнее трансферное окно. Главный тренер лидера РПЛ Сергей Семак получил левоногого защитника с хорошим первым пасом, о котором мечтал. Сегодня петербургский клуб презентовал 29-летнего украинца, перешедшего из донецкого «Шахтёра» за 10 млн евро (по неофициальной информации). На базе клуба Ракицкий вместе с главным тренером пообщался с журналистами.

«Зенит» подписал украинца Ракицкого. Что об этом нужно знать 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, согласившись на переезд в Санкт-Петербург.

«Эмоции в «Шахтёре» чуть-чуть потухли»

— Я очень доволен переездом в Петербург, – признался украинец. – Буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что сейчас «Зенит» идёт на первом месте. Хочу, чтобы в конце сезона команда там и осталась. Сделаю всё для победы «Зенита».

— Вы обсудили свою роль на поле с главным тренером? И давал ли вам какие-нибудь советы Анатолий Тимощук?

— С Сергеем Богдановичем мы ещё толком не поговорили, честно говоря. Думаю, скоро всё обсудим. С Толей переписывались. Но я не хотел его трогать, потому что у команды были первые сборы. Решение о переходе принимал я лично. Когда Сергей Богданович спросил меня, хочу ли перейти в «Зенит», ответил, не думая – хочу!

— Некоторые эксперты утверждают: вы стали играть хуже в последнее время, потеряли мотивацию. Что ответите?

— Эмоции, может быть, действительно чуть-чуть потухли. Но я не буду говорить здесь об этом. Потом объясню тренеру, что было у меня в голове в последний год в «Шахтёре». Физически чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет – самый разгар карьеры.

— Вы готовы к серьёзной конкуренции в «Зените»?

— Буду делать, что от меня просят, и докажу, что готов играть за «Зенит». А выбор состава – дело тренера.

— Вы следили за Премьер-Лигой? В чём разница между чемпионатами России и Украины?

— Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или на две сильнее. Украинский чемпионат стал очень слабым, он не очень интересен. Падение уровня продолжается уже пятый год. Мне самому хотелось перейти в хорошую лигу, в топ-команду. Поэтому счастлив оказаться в «Зените». Готов играть за команду, за город Петербург. Буду полностью отдавать себя на поле. Можете быть спокойны.

— Есть ли у вас знакомые в «Зените» помимо Тимощука?

— Нет. Пока успел познакомиться только с главным тренером, а с командой познакомлюсь завтра.

— Ваш отец долгое время живёт в Петербурге. Как он оказался в Северной столице?

— У меня вся семья связана с Петербургом – мама и дядя здесь учились. Даже няня моего ребёнка жила в Петербурге до 17 лет. Отец переехал сюда более 20 лет назад, живёт и работает в этом городе.

— Кто он по профессии? Играл ли он сам в футбол?

— Я не знаю, он много профессий сменил. Мы не очень часто общаемся. Рассказывал, что когда-то сыграл одну игру в Азербайджане.

— Почему в «Шахтёре» выступали под 44-м номером? Рады, что он достался вам и в «Зените» после Тимощука?

— Спасибо Толику, что наконец-то закончил и забронировал для меня номер (смеётся). Мне очень повезло, что 44-й был свободен в «Зените». Я влюбился в этот номер. В «Шахтёре» мне просто дали его, когда я пришёл в команду.

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Семак: «Просматриваем огромное количество игроков и ждём»

— Хочу поблагодарить руководство за этот трансфер и самого Ярослава за то, что он принял предложение «Зенита», — сказал в свою очередь Семак. – Не сомневаюсь в его профессиональных и личностных качествах. Рад, что такой игрок будет помогать команде добиваться наших целей. Нас ждёт большой путь, а времени мало. Уже завтра мы улетаем на сбор. Ярослав попадает с корабля на бал, но, думаю, никаких сложностей у него не возникнет из-за смены команды и места жительства. В «Шахтёре» он выступал на протяжении длительного времени, внёс большой вклад в историю клуба. Надеюсь, новый этап сложится для него столь же успешно. Уверен, сотрудничество будет плодотворным.

— Ракицкий ведь будет играть в схеме с тремя центральными защитниками?

— Это спорный вопрос. Ярослав может играть в схеме и с четырьмя защитниками, и с тремя. У него прекрасное понимание игры и хорошее начало атаки. Это очень важно. Мы знаем все его плюсы, постараемся их максимально использовать. Будем при выборе тактики исходить из состояния наших футболистов и выбора на тех или иных позициях.

— Учитывали, что Ракицкий способен сыграть опорного полузащитника и левого защитника?

— Думаю, маловероятно, что мы будем его использовать на каких-то непривычных позициях. Наша задача – ставить Ярослава туда, где ему удобно и комфортно. И где, на наш взгляд, он будет приносить наибольшую пользу. На данный момент это позиция центрального защитника. Но, возможно, игра убедит попробовать его в иной роли, поднять выше.

— У двух других центральных защитников заканчиваются контракты в конце сезона – это Бранислав Иванович и Луиш Нету. Какова ситуация с их будущим?

— С ними дела обстоят хорошо, Бранислав и Луиш в команде. По поводу их будущего определимся ближе к завершению сезона. Решать будем в зависимости от многих обстоятельств. У Ивановича есть определённое условие, при котором контракт продлевается. С Нету уже разговаривали. Мы понимаем его позицию, а у нас есть своя позиция.

— Уход Леандро Паредеса ослабит «Зенит»? Как будете его менять?

— Мы сейчас находимся в поиске, пытаемся прорабатывать разные варианты. Думаем, что и как можно изменить. Хочется поблагодарить Паредеса за его работу и игру в «Зените». Я уже говорил, что в команде должны играть те, кто хочет этого. Никто удерживать никого не должен. Мы отпускаем игрока в более сильный чемпионат и клуб. Думаю, этот трансфер всех устроил, учитывая, что были соблюдены интересы как игрока, так и «Зенита». Для главного тренера, конечно, потеря хорошего, очень качественного игрока – это минус. Но работа тренера заключается в том, чтобы думать, как заменить ушедшего футболиста и добиваться результата.

Лично я рад за Паредеса. Желаю ему играть как можно больше, радовать болельщиков. Футбольные качества у него фантастические. С мячом он умеет делать практически всё. Надеюсь, в «ПСЖ» он будет мало времени проводить без мяча.

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— Вы ждёте новых трансферов, а получается, что команда пока только становится слабее по составу. Не расстраиваетесь?

— Нет, не расстраиваемся. Мы работаем над усилением, ждём и просматриваем огромное количество игроков, которые могли бы усилить нашу команду. Делаем то, что и должны делать. Я уже говорил: если будет возможность пригласить на любую позицию игроков, которые сильнее наших, то воспользуемся этим. Естественно, за разумные деньги.

— Как обстоят дела с дозаявкой новичков на Лигу Европы?

— Ярослав сможет помочь нам в первой же игре 12 февраля. Надеюсь, ничто не помешает внести его в состав команды на Лигу Европы. Мы можем дозаявить трёх новых игроков. У нас уже есть представление, кого планируем внести в заявку. Сейчас ждём. Если что-то произойдёт, то чуть-чуть изменим эту тройку.