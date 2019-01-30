Очень хочется покритиковать «Спартак». Но – не за что

Атмосфера вокруг «Спартака» в последнее время как-то слишком спокойна и благополучна. О клубе и команде говорят и пишут много хорошего, и к этому сложно привыкнуть. Обычно каждый шаг красно-белых разбирается под микроскопом, а вокруг крутятся десятки «инсайдеров», доносящих различную, в том числе и не самую приятную, информацию. Повод для критики или бури в стакане здесь находится всегда.



Сейчас же, признаюсь честно, я чувствую себя неловко. Болельщики в социальных сетях постоянно спрашивают, почему после ноябрьской революции и прихода Кононова тон моих публикаций о клубе резко изменился и куда делся хотя бы минимальный негатив. А я просто не знаю, что и ответить. Ведь причина банальна: мне действительно нравится то, что сейчас происходит в «Спартаке».

Каждый шаг клуба кажется понятным и логичным. Хочется к чему-либо придраться, но не получается даже при сильном желании.

Исходящие трансферы

«Спартак» провёл очень понятную (именно понятную, а не правильную, поскольку о правильности пусть всем нам расскажет время) трансферную кампанию «на выход». Ушли футболисты, которые вряд ли прогрессировали бы в будущем, а сегодня перегружали состав и создавали чрезмерную конкуренцию на определённых позициях. Принят во внимание вопрос атмосферы, взвешены все риски.



И даже расставание с Ерёменко, о котором было так много споров, кажется оправданным. Обратили, кстати, внимание, что, сыграв против «Локомотива», через три дня с «Зенитом» Роман не вышел из-за повреждения? Я пытался навести справки – и получал загадочные ответы с намёками о хронических проблемах: «Зато Марко Трабукки убеждал всех, что Ерёменко абсолютно здоров». Хотя даже если у Романа всё со временем будет в порядке (искренне ему этого желаю), то в «Спартаке» всё равно есть кому играть в центре поля.

Входящие трансферы

У красно-белых имелись две главные проблемные позиции – центр поля, куда требовался мобильный полузащитник с хорошим балансом между обороной и атакой, и левый фланг защиты. Обе зоны «Спартак» зимой усилил.



В опорную зону приобретён злой, агрессивный и уже готовый для премьер-лиги Гулиев. На подмену Комбарову – Айртон, пока сырой, но с нужными качествами и предпосылками для прогресса. Пересмотрите ещё раз, как в голевой атаке в матче с «Локомотивом» бразилец освободил фланг и ушёл в центр под передачу Зе Луиша – это его фирменный способ поиска пространства, который изначально нравился Кононову.

Айртон — хороший вариант для «Спартака». У него уже сейчас есть нужные качества Не обращайте внимания на недостатки: по типажу 21-летний бразилец подходит красно-белым не только в перспективе, но и прямо сегодня.

Также «Спартак» взял из «Чертаново» перспективных Умярова и Глушенкова. О втором пока говорить рано, первый же выдавал классные отрезки в контрольных матчах, удивлял светлой головой, лидерскими качествами и нацеленностью играть вперёд. Не в этом сезоне, так в следующем он способен стать заменой Фернандо с точки зрения глубинного плеймейкинга.

Кто-то считает, что «Спартаку» непременно нужна новая звезда в атаку а-ля Промес, но мне кажется, что и сейчас линия нападения красно-белых укомплектована достойно. Чемпионат России вполне можно выиграть имеющимися ресурсами. Главное, чтобы больше никто не ушёл. А о еврокубках следует думать уже летом.

Абсолютная гармония

Прошлой осенью поймал себя на мысли: осточертело не только смотреть на позорную игру на футбольном поле, но и день за днём понимать, что в «Спартаке» постоянные интриги из-за наличия двух лагерей.



Сейчас, к счастью, всё это ушло в прошлое. Чувствуется спокойная рабочая атмосфера – как во всём клубе, так и команде. Это ощущается в каждой тренировке, высказывании игроков или тренеров, да и любой другой мелочи. Ненужные напряжённость и давление в прошлом. Медовый месяц уже прошёл, но футболистам и тренеру по-прежнему очень интересно и комфортно друг с другом.

Игра и результаты

«Спартак» слишком хорош для конца января – это самый часто встречающийся вывод среди болельщиков по итогам турнира в Катаре. Полностью с ним согласен. Второй тайм с «Ростовом», матч с «Зенитом», отрезки игры с «Локомотивом» — всё это было слишком красиво и легко, и иногда даже не верилось. Хотелось найти какой-то подвох.

У Кононова проблемы: Глушаков в большом порядке Надеждам хейтеров капитана «Спартака», видимо, не суждено сбыться. Пока всё идёт к тому, что весной Денис будет основным игроком команды.

Прогрессирует молодёжь, приходят в себя ветераны (посмотрите, например, на Глушакова), проявляются очертания качественного выхода из обороны низом, коротких комбинаций, ложных забеганий и других атрибутов любимого стиля Кононова. Работы ещё много, игровых погрешностей хватает, но, кажется, «Спартак» движется ускоренными темпами.

Адекватная реакция на победы

Победа в катарском турнире ничего не значит, но и стыдиться, как почему-то считают многие, её нельзя. Наоборот – любой, даже самый локальный, успех придаёт определённый импульс, а спустя какое-то время может прийти победная инерция, помогающая команде двигаться вперёд и спокойнее преодолевать трудности.



В этом плане «Спартак» отнесся к победе максимально адекватно. Игроки не убежали в раздевалку, а попрыгали с кубком, порадовались, искупались в золотых конфетти, выложили фотографии в социальные сети – и настроили себя на дальнейшую работу. И даже эмоциональный обычно Леонид Федун по горячим следам дал очень объективную и взвешенную оценку локальному достижению.

Резюме

Давайте вспомним, какой ужас творился вокруг «Спартака» еще полтора-два месяца назад. Тогда казалось, что клуб утонет в водовороте фанатских протестов, собственных ошибок, лживых новостей и игрового кризиса.



Но «Спартак» выбрался – и пока идёт к возобновлению сезона по какому-то идеальному сценарию. Он выполнил все задачи, которые только можно было поставить себе перед началом сборов, — почистил состав, влил в команду новичков, привёл в порядок Глушакова, успокоил игроков, начал стремительно ставить новый футбол. Опроверг все мешающие слухи, в конце концов, — усилиями пресс-службы и лично Федуна.



А три победы с общим счётом 9:1 над конкурентами – это всего лишь вершина айсберга, которая доступна обывательскому взгляду.

Хочется покритиковать «Спартак» по привычке, но так и не находится повод. Возможно, это даже плохо. Ведь здоровая критика – один из двигателей прогресса.



Сейчас же критиковать «Спартак» можно лишь за то, что он подозрительно хорош.