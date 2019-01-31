Мамаеву снова продлят арест? Узнаем совсем скоро

«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии — 7:1, у Кьезы — хет-трик

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча команд состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.



Голами в составе «Фиорентины» отметились нападающие Луис Муриель, Джованни Симеоне, отправивший в ворота римлян два мяча, и Федерико Кьеза, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за римскую команду забил защитник Александар Коларов. На 72-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку нападающему «Ромы» Эдину Джеко.

Таким образом, «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/8 финала «Фиорентина» обыграла «Торино» со счётом 2:0, а «Рома» одержала победу в матче с «Энтеллой» (4:0). Соперником флорентийской команды станет победитель пары «Ювентус» — «Аталанта».

Адвокат Мамаева: заседание по возможному продлению ареста пройдёт 5–6 февраля

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, когда пройдёт судебное заседание о возможном продлении футболисту срока нахождения под стражей.



«Только сегодня нам предоставили возможность начать ознакомление с материалами дела. Мы с Павлом начали их читать. Чего-то существенно нового в них я для себя не увидел. Абсолютно все обстоятельства, которые там есть, подтверждают нашу позицию о том, что к тяжкому деянию Павел непричастен. Остался вопрос правильной квалификации действий в отношении Соловчука. Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели. Нужно найти все противоречия, несоответствия, после чего сформировать свою окончательную позицию.



8 февраля истекает срок содержания Мамаева под стражей. По закону, если следствие не укладывается в сроки, а они уже истекли, они могут попросить суд продлить арест обвиняемым. Это должно произойти за семь дней до истечения срока содержания под стражей, то есть либо завтра, 31 января, либо 1 февраля.



Следствие может попросить избрать суд и менее тяжкую меру пресечения, но, скорее всего, снова попросят продлить арест. Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдёт 5 или 6 февраля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Новый клуб Моуринью, судьба Кокорина и Мамаева и другие интриги 2019-го Год должен быть интересным.

Уткин: переходом в «Зенит» Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».



«Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на сколько там лет контракт? Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешёл в одну команду как бы из двух. Пришёл в «Зенит», а ушёл из «Шахтёра», ну и ещё из сборной.

Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры… Но Ярослав — человек широких взглядов. Когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома, — там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет, насчёт материала — кто его знает. Сразу ясно: парень — чемпион по духу, максималист! Барокко ему понравится в Петербурге.



А вообще игрок прикольный. С очень сильными и очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в «Зените» продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«R.I.P. Ракицкий – для украинского болельщика ты умер» Как Украина отреагировала на переход защитника «Шахтёра» в «Зенит».

Павлюченко вернулся в московский «Арарат»

Нападающий Роман Павлюченко вернулся в московский «Арарат», сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».



Сегодня, 30 января, 37-летний российский футболист принял участие в товарищеском матче с московским «Экспрессом» (2:2).



В январе стало известно, что «Арарат» снова будет выступать в России. Напомним, что клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2017/18, но затем отказался от участия в ФНЛ. Часть игроков московской команды переехали в Армению, где к тому моменту был создан новый клуб под названием «Арарат-Армения».



Павлюченко уже выступал за «Арарат» с мая по ноябрь 2017 года. Последним клубом в карьере форварда была любительская команда «Знамя» из Ногинска, в которую он перешёл в августе 2018 года.

Полугодовая выдержка. Как «Арарат» пошумел и развалился за 5 месяцев Главный трансферный ньюсмейкер этого лета больше не будет играть во втором дивизионе.

Во Франции нашли части сидений, предположительно принадлежащие самолёту Салы

Французское подразделение отделения расследования авиационных происшествий сообщило, что на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин, были найдены две подушки сидений из самолёта. Власти пришли к выводу, что детали принадлежали ранее пропавшему воздушному судну, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.



«Теперь мы определили приоритетную зону подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль, чтобы попытаться найти и идентифицировать обломки самолёта. В связи с неблагоприятными погодными условиями решено начать поиски после выходных», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании.



Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

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Трабукки занял пост селекционера в «Оренбурге»

Агент Марко Трабукки занял пост в «Оренбурге» и отныне будет работать специалистом по селекционной работе клуба. Эту информацию подтвердил вратарь команды Александр Довбня.



«Да, нам его представил президент клуба. Моё мнение — не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе всё было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на сто процентов, мы идём неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», — цитирует Довбню «Р-Спорт».



В конце декабря «Чемпионат» сообщил, что Трабукки займёт должность в «Оренбурге». Ожидалось, что, если это произойдёт, в связке с ним будет работать Тимур Гурцкая, который тоже будет иметь непосредственное отношение к комплектованию команды. Ранее Трабукки и Гурцкая активно сотрудничали с московским «Спартаком», и с их помощью красно-белые совершили несколько трансферов.

Трабукки всё же в «Оренбурге». Но зачем? Самая странная история зимы.

Неймар избежал операции, но пропустит 2,5 месяца

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте опубликовал отчёт о травме нападающего Неймара и его предстоящем восстановлении.



По итогам консультации с врачами было принято решение не проводить операцию и ограничиться консервативным лечением. Ожидается, что Неймар пропустит 10 недель – около 2,5 месяцев. Сам футболист уже ознакомился с рекомендациями и дал согласие на выбранный способ восстановления.



Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев.



Таким образом, Неймар точно не поможет «ПСЖ» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.

Ракицкий: чемпионат Украины стал очень слабым, РПЛ на две головы сильнее

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий сравнил чемпионаты России и Украины, где он ранее выступал за «Шахтёр», а также рассказал о связи с Санкт-Петербургом.



«В чём разница между чемпионатами России и Украины? Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или на две сильнее. Украинский чемпионат стал очень слабым, он не очень интересен. Падение уровня продолжается уже пятый год. Мне самому хотелось перейти в хорошую лигу, в топ-команду. Поэтому счастлив оказаться в «Зените».

Готов играть за команду, за город Петербург. Буду полностью отдавать себя на поле. Можете быть спокойны в этом отношении. Есть ли у меня знакомые в «Зените» помимо Тимощука? Нет. Пока успел познакомиться только с главным тренером, а с командой познакомлюсь завтра.



У меня вся семья связана с Петербургом – мама и дядя здесь учились. Даже няня моего ребёнка жила в Петербурге до 17 лет. Отец переехал сюда более 20 лет назад, живёт и работает в этом городе. Кто он по профессии? Я не знаю, он много профессий сменил. Мы не очень часто общаемся. Рассказывал, что когда-то сыграл одну игру в Азербайджане.



Спасибо Толику Тимощуку, что наконец-то закончил и забронировал для меня номер. Мне очень повезло, что 44-й был свободен в «Зените». Я влюбился в этот номер. В «Шахтёре» мне просто дали этот номер, когда я пришёл в команду», — передаёт слова Ракицкого корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Российский чемпионат выше на голову или на две». «Зенит» представил Ракицкого «Зенит» презентовал Ярослава Ракицкого, а главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопросы про трансферы.

На «Анжи Арене» начали снимать газон из-за неуплаты

Как стало известно «Чемпионату», в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» из-за неуплаты начали снимать газон. Вместо поля планируется построить концертную площадку.



Таким образом, во второй половине сезона в Российской Премьер-Лиге «Анжи» не сможет играть на домашней арене. Среди вариантов проведения домашних матчей во второй половине сезона сейчас рассматриваются Грозный и Краснодар.



После 17 туров «Анжи» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 15-е место с 15 очками в активе. Второй сбор жёлто-зелёные проведут в Турции. Сбор начнётся 5 февраля и продлится около двух недель.



Новый генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.

На «Анжи Арене» снимают газон. Футбола больше не будет? Прикинули, где команда может закончить сезон.

«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» права на Комличенко

Чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Николая Комличенко. Об этом сообщил официальный сайт краснодарского клуба



23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду чёрно-зелёного клуба он сыграл в сезоне-2013/14 пять официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также в активе форварда 63 матча и 42 забитых мяча за «Краснодар-2» в зоне «Юг» ПФЛ.



Летом 2017 года Николай был арендован клубом «Млада Болеслав» из одноимённого чешского города, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В текущем сезоне в 18 матчах национального чемпионата Чехии Комличенко забил 18 мячей и возглавляет список бомбардиров турнира.