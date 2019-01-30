«Рома» развалилась в Кубке Италии. 1:7 от «Фиорентины»

Футбольный вечер только начинается, а самый безумный матч, возможно, уже сыгран. «Рома» с треском провалилась во Флоренции, уступив со счётом 1:7. Главным героем матча стал Федерико Кьеза.

Федерико – сын известного итальянского форварда Энрико Кьезы, который тоже стал форвардом и, не исключено, превзойдёт своего отца. В декабре сообщалось об интересе к молодому форварду со стороны «Ювентуса» и «Наполи», но «Фиорентина» запросила за него 60 млн евро и ещё 10 млн бонусов. В январе же он провёл четыре матча и забил в них семь голов, так что вряд ли аппетиты его клуба уменьшились.



Три из четырёх – в сегодняшнем поединке с «Ромой». Кьеза оформил дубль в первом тайме, когда оборона римлян дважды провалилась, и он расстреливал ворота фактически без помех.

Отметим, что в обоих случаях оборона гостей чудила.

Во втором тайме Кьеза обокрал защитника, выскочив у него из-за спины.

Точный удар Александара Коларова ненадолго вернул «Рому в игру, но ещё два гола забили новичок Луис Муриэль (пришёл из «Севильи» и Марко Бенасси. Потом был удалён Эдин Джеко: звезда «Ромы» наорал на судью после спорного решения, когда тот проглядел фол со стороны хозяев.

А жирную точку поставил ещё один сын известного футболиста: Джованни Симеоне. Он забил дважды, на 78 и 87 минутах.

И снова, как в случае с Кьезой, голы получились похожими. Джованни дважды убежал от защитника, получив пас на ход.

Теперь «Фиорентина» сыграет в полуфинале турнира. Среди возможных соперников: «Милан», а также победители пар «Аталанта» — «Ювентус» и «Интер» — «Лацио». После такой победы «фиалки» явно будут серьёзным соперником для кого угодно