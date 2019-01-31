10 известных игроков, которые могут сменить клуб сегодня

Сегодня в большинстве стран Европы трансферное окно закрывается. Англия, Франция, Германия, Италия, Испания – клубы этих стран имеют последнюю возможность усилить состав. Слухов о возможных сделках очень много, мы сосредоточились на главных.

Колумбийцу всю карьеру приходится преодолевать непонимание тренеров. Сначала Рафы Бенитеса, потом Зинедина Зидана, теперь Нико Ковача. Как вчера сообщил Bild, игрок и тренер разругались на тренировке, и Хамес заявил, что хочет покинуть «Баварию» уже зимой, так как больше не намерен играть под руководством Ковача. Заявление какое-то слишком громкое: всё-таки у колумбийца действующий контракт, который надо исполнять. Другое дело, нужен ли он клубу в таком настроении. Он не был важной частью команды в первой половине сезона. По мнению немецкого СМИ, его могут вернуть в «Реал» или попытаться срочно пристроить в другой клуб.

Фото : TF-Images/TF-Images via Getty Images

В последние дни трансферного окна форвард «Челси» позволил себе высказывание, которое похоже на открытую атаку на тренера. Он сказал, что использование Азара в центре нападения вредило другим игрокам «Челси», а также что трансфер Игуаина серьёзно скажется на будущем Оливье. Он отметил, что получил предложение от китайского клуба, но хочет продолжить карьеру в Англии или Франции. Интересно, что из этого получится, ведь протест против Маурицио Сарри явный, а тренеру француз действительно не особо нужен. Но времени осталось совсем мало.

Сага с переходом в «Реал» вяло тянется уже два года. Азар хочет в «Реал», но не настолько сильно, чтобы вести себя как Куртуа. «Реал» не настолько сильно хочет его получить, чтобы выложить кучу денег. В итоге всё раз за разом остаётся на своих местах. Вот только контракт Азара истекает летом 2020 года, а новый он не подписывает. Так что «Челси» приходится задуматься о продаже, чтобы не потерять одного из лучших игроков Европы бесплатно. А недавнее интервью с Сарри, в котором он сказал: «Если Азар собирается уйти, ему лучше сделать это уже зимой» — говорит о том, что в клубе такой вариант как минимум рассматривают. И напомним, что тренер раскритиковал игрока в интервью около недели назад. На критику бельгиец ответил так: «Мне всё равно, что говорит тренер. Я просто играю в свой футбол».

Азар снова хочет в «Реал». На этот раз всё серьёзно Есть информация, что игрок и клуб уже договорились.

С одной стороны, и футболист, и президент «Спартака» Леонид Федун высказались однозначно. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Зе сменил команду. С другой стороны, от «Спартака» всегда можно ждать неожиданных ходов. «Нас должны убить деньгами, чтобы мы рассмотрели предложение», — объяснил Федун. Что ж, «Галатасарай» пока не принял вызов, но, может, руководство турецкого клуба просто готовит орудие убийства? В смысле, деньги.

После странной истории с дракой и полицейским расследованием в Китае Янник, кажется, захотел сменить клуб и страну. Сейчас самое время: в Китае межсезонье продлится ещё месяц, и вряд ли клуб станет удерживать игрока. Были слухи об «Интере», в частности об обмене на Антонио Кандреву, а также о предложении от «Арсенала», но пока Карраско по-прежнему игрок «Далянь Ифана».

Фото : Cees van Hoogdalem/Soccrates /Getty Images

Карраско сломал нос одноклубнику и хотел дать денег. Не получилось Кажется, теперь игрока сборной Бельгии не выпускают из Китая.

Финансовые проблемы «Рубина» таковы, что болезненные продажи назрели. Азмун – хороший актив, который может принести клубу примерно 10 млн евро. Среди западных клубов известно об интересе «Байера» и «Андерлехта». Также у «Рубина» есть предложение «Зенита». Азмуну всего 24 года, и он знаком с чемпионатом России, поэтому интерес «Зенита» вполне логичен. С другой стороны, игроки Курбана Бердыева – особая категория футболистов. Им не всегда удаётся повторить лучшую игру с другими тренерами. Плюс, у «Зенита» ещё будет время купить Азмуна, так как в России трансферное окно только открылось. Европейским клубам надо спешить.

Рабьо не играет, не тренируется с основой и не продлевает контракт. Всё максимально сложно. Одновременно он пытается выбрать новую команду. Причём у него высокие запросы. Мать, она же агент игрока, хочет 10 млн евро в год и 10 млн евро подъёмных. Рабьо уже отказал «Тоттенхэму», несмотря на личную попытку Маурисио Почеттино его убедить. А «Барселона» тем временем подписала Френки де Йонга, и это сужает его варианты. «ПСЖ» точно не откажется продать игрока сейчас: на него не рассчитывают, зато могут выручить хоть немного денег. Или летом он уйдёт бесплатно. Но нельзя исключать и того, что в «ПСЖ» пойдут на принцип и продержат полузащитника в дубле до конца контракта.

«ПСЖ» воюет с собственным игроком из-за контракта Будет сидеть в запасе до конца контракта.

Свежая печальная новость, которая может серьёзно изменить планы игрока на ближайшее время: на днях умер его отец, который был парализован больше 10 лет. Из-за болезни отца делами семьи давно занимается мать Адриена.

Фото: Julien Mattia/NurPhoto via Getty Images

Теперь уже экс-звезда сборной Германии переживает трудный период. К конфликту в национальной команде, который привёл к тому, что Озил ушёл из сборной, добавились проблемы в клубе. Озил и Унаи Эмери не обвиняют друг друга в СМИ, как это делают в «Челси», но отсутствие полузащитника даже в заявке команды в нескольких матчах «по тактическим причинам» говорит о ситуации лучше любых заявлений в прессе. Озилу нужна новая команда, вот только в аренду он уходить не хочет. Поэтому до сих пор не перешёл в «ПСЖ», хотя парижский клуб после травмы Неймара срочно сделал «Арсеналу» предложение об аренде до конца сезона.

Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

Последние полгода – худшие в карьере Озила Ушёл из сборной, потерялся в «Арсенале».

9. Жоау Миранда, «Интер»

Бывший капитан сборной Бразилии и бывший же незаменимый игрок обороны «Интера» в текущем сезоне практически не выходит в старте. Отсутствие игровой практики его не устраивает, и, по сообщению итальянских СМИ, Миранда попросил отпустить его в другой клуб уже зимой. Мирандой интересуются «Вест Хэм» и «Рома», но «Интер» не готов отпускать игрока, у которого летом заканчивается контракт, в аренду и ждёт предложения только о покупке.

Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

Путешествия бельгийца по арендам продолжаются. В «Валенсии» Батшуайи не прижился: забил в чемпионате Испании всего раз, в старте не появлялся с октября. «Валенсия» не против того, чтобы вернуть его в «Челси», но лондонцы в этом сезоне на него не рассчитывают. Тем не менее к Миши есть интерес у нескольких клубов АПЛ, включая «Эвертон». Вопрос лишь в том, успеют ли заинтересованные клубы договориться одновременно с «Валенсией» и «Челси», учитывая, что до конца трансферного окна совсем мало времени.