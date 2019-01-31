10 известных игроков, которые могут сменить клуб сегодня

Сегодня в большинстве стран Европы трансферное окно закрывается. Англия, Франция, Германия, Италия, Испания – клубы этих стран имеют последнюю возможность усилить состав. Слухов о возможных сделках очень много, мы сосредоточились на главных.
1. Хамес Родригес, «Бавария»
Колумбийцу всю карьеру приходится преодолевать непонимание тренеров. Сначала Рафы Бенитеса, потом Зинедина Зидана, теперь Нико Ковача. Как вчера сообщил Bild, игрок и тренер разругались на тренировке, и Хамес заявил, что хочет покинуть «Баварию» уже зимой, так как больше не намерен играть под руководством Ковача. Заявление какое-то слишком громкое: всё-таки у колумбийца действующий контракт, который надо исполнять. Другое дело, нужен ли он клубу в таком настроении. Он не был важной частью команды в первой половине сезона. По мнению немецкого СМИ, его могут вернуть в «Реал» или попытаться срочно пристроить в другой клуб.
2. Оливье Жиру, «Челси»
В последние дни трансферного окна форвард «Челси» позволил себе высказывание, которое похоже на открытую атаку на тренера. Он сказал, что использование Азара в центре нападения вредило другим игрокам «Челси», а также что трансфер Игуаина серьёзно скажется на будущем Оливье. Он отметил, что получил предложение от китайского клуба, но хочет продолжить карьеру в Англии или Франции. Интересно, что из этого получится, ведь протест против Маурицио Сарри явный, а тренеру француз действительно не особо нужен. Но времени осталось совсем мало.
3. Эден Азар, «Челси»
Сага с переходом в «Реал» вяло тянется уже два года. Азар хочет в «Реал», но не настолько сильно, чтобы вести себя как Куртуа. «Реал» не настолько сильно хочет его получить, чтобы выложить кучу денег. В итоге всё раз за разом остаётся на своих местах. Вот только контракт Азара истекает летом 2020 года, а новый он не подписывает. Так что «Челси» приходится задуматься о продаже, чтобы не потерять одного из лучших игроков Европы бесплатно. А недавнее интервью с Сарри, в котором он сказал: «Если Азар собирается уйти, ему лучше сделать это уже зимой» — говорит о том, что в клубе такой вариант как минимум рассматривают. И напомним, что тренер раскритиковал игрока в интервью около недели назад. На критику бельгиец ответил так: «Мне всё равно, что говорит тренер. Я просто играю в свой футбол».
4. Зе Луиш, «Спартак»
С одной стороны, и футболист, и президент «Спартака» Леонид Федун высказались однозначно. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Зе сменил команду. С другой стороны, от «Спартака» всегда можно ждать неожиданных ходов. «Нас должны убить деньгами, чтобы мы рассмотрели предложение», — объяснил Федун. Что ж, «Галатасарай» пока не принял вызов, но, может, руководство турецкого клуба просто готовит орудие убийства? В смысле, деньги.
5. Янник Феррейра Карраско, «Далянь Ифан»
После странной истории с дракой и полицейским расследованием в Китае Янник, кажется, захотел сменить клуб и страну. Сейчас самое время: в Китае межсезонье продлится ещё месяц, и вряд ли клуб станет удерживать игрока. Были слухи об «Интере», в частности об обмене на Антонио Кандреву, а также о предложении от «Арсенала», но пока Карраско по-прежнему игрок «Далянь Ифана».
6. Сердар Азмун, «Рубин»
Финансовые проблемы «Рубина» таковы, что болезненные продажи назрели. Азмун – хороший актив, который может принести клубу примерно 10 млн евро. Среди западных клубов известно об интересе «Байера» и «Андерлехта». Также у «Рубина» есть предложение «Зенита». Азмуну всего 24 года, и он знаком с чемпионатом России, поэтому интерес «Зенита» вполне логичен. С другой стороны, игроки Курбана Бердыева – особая категория футболистов. Им не всегда удаётся повторить лучшую игру с другими тренерами. Плюс, у «Зенита» ещё будет время купить Азмуна, так как в России трансферное окно только открылось. Европейским клубам надо спешить.
7. Адриен Рабьо, «ПСЖ»
Рабьо не играет, не тренируется с основой и не продлевает контракт. Всё максимально сложно. Одновременно он пытается выбрать новую команду. Причём у него высокие запросы. Мать, она же агент игрока, хочет 10 млн евро в год и 10 млн евро подъёмных. Рабьо уже отказал «Тоттенхэму», несмотря на личную попытку Маурисио Почеттино его убедить. А «Барселона» тем временем подписала Френки де Йонга, и это сужает его варианты. «ПСЖ» точно не откажется продать игрока сейчас: на него не рассчитывают, зато могут выручить хоть немного денег. Или летом он уйдёт бесплатно. Но нельзя исключать и того, что в «ПСЖ» пойдут на принцип и продержат полузащитника в дубле до конца контракта.
Свежая печальная новость, которая может серьёзно изменить планы игрока на ближайшее время: на днях умер его отец, который был парализован больше 10 лет. Из-за болезни отца делами семьи давно занимается мать Адриена.
8. Месут Озил, «Арсенал»
Теперь уже экс-звезда сборной Германии переживает трудный период. К конфликту в национальной команде, который привёл к тому, что Озил ушёл из сборной, добавились проблемы в клубе. Озил и Унаи Эмери не обвиняют друг друга в СМИ, как это делают в «Челси», но отсутствие полузащитника даже в заявке команды в нескольких матчах «по тактическим причинам» говорит о ситуации лучше любых заявлений в прессе. Озилу нужна новая команда, вот только в аренду он уходить не хочет. Поэтому до сих пор не перешёл в «ПСЖ», хотя парижский клуб после травмы Неймара срочно сделал «Арсеналу» предложение об аренде до конца сезона.
9. Жоау Миранда, «Интер»
Бывший капитан сборной Бразилии и бывший же незаменимый игрок обороны «Интера» в текущем сезоне практически не выходит в старте. Отсутствие игровой практики его не устраивает, и, по сообщению итальянских СМИ, Миранда попросил отпустить его в другой клуб уже зимой. Мирандой интересуются «Вест Хэм» и «Рома», но «Интер» не готов отпускать игрока, у которого летом заканчивается контракт, в аренду и ждёт предложения только о покупке.
10. Миши Батшуайи, «Валенсия»
Путешествия бельгийца по арендам продолжаются. В «Валенсии» Батшуайи не прижился: забил в чемпионате Испании всего раз, в старте не появлялся с октября. «Валенсия» не против того, чтобы вернуть его в «Челси», но лондонцы в этом сезоне на него не рассчитывают. Тем не менее к Миши есть интерес у нескольких клубов АПЛ, включая «Эвертон». Вопрос лишь в том, успеют ли заинтересованные клубы договориться одновременно с «Валенсией» и «Челси», учитывая, что до конца трансферного окна совсем мало времени.