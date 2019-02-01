Азмун переходит в «Зенит». Зачем этот трансфер Семаку и Бердыеву?

Как Азмун играет и сколько стоит?

Новичок «Зенита» только что завершил выступления на Кубке Азии, где стал одной из звезд турнира. Сборная Ирана дошла до полуфинала, а Сердар Азмун забил четыре мяча в шести матчах. Пожалуй, лучшей для 24-летнего нападающего была игра 1/4 финала с Китаем, в которой он сделал первые два гола: сперва «обокрал» защитника и отдал голевую передачу, а потом сам поразил ворота команды Марчелло Липпи.

За «Рубин» Азмун в нынешнем сезоне забил пять голов и сделал четыре голевых паса в 17 матчах РПЛ и Кубка России. Главный тренер казанской команды Курбан Бердыев говорил в конце прошлого года о готовности продать Сердара, если поступит предложение от 15 млн евро. По информации «Бизнес online», «Зенит» сперва сделал официальное предложение в размере 10 млн. После этого между клубами начался процесс переговоров. В мельчайших деталях обсуждалась сумма компенсации, различные бонусы (за итоговое место, успехи в еврокубках и так далее), процент с будущей продажи.

Помимо «Зенита» Азмуном интересовался «Вулверхэмптон». Как сообщал Sky Sports, английский клуб готов был взять иранца в аренду за 2 млн евро с правом выкупа ещё за 13 млн. Тем не менее Сердар остаётся в России.

Зачем этот трансфер «Рубину»?

У «Рубина» крайне сложное финансовое положение, кроме того, по большому счёту отсутствуют турнирные цели. Несмотря на то, что команда Бердыева занимает шестое место в РПЛ, находясь всего в пяти очках от зоны Лиги чемпионов, казанцы не имеют шансов попасть в еврокубки на будущий сезон из-за отстранения по решению УЕФА.

По словам генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, некоторые игроки не получают зарплату на протяжении шести месяцев.

«В «Ростове» тоже была сложная ситуация. По четыре-пять месяцев не платили, но там были премии. Выиграл – получил. И премии были неплохие. А здесь вообще ничего», – сказал в интервью «Бизнес Online» Бердыев.

Слова главного тренера подтверждают факты: сейчас из Казани бегут даже те, кто переходил в «Рубин» вслед за Бердыевым из «Ростова». В зимних сборах казанской команды не участвовал голкипер Сослан Джанаев, а защитник Фёдор Кудряшов уже разорвал контракт и перешёл в «Истанбул Башакшехир»..

Зачем этот трансфер «Зениту»?

На первый взгляд, у «Зенита» и без Азмуна достаточно нападающих. Это игроки сборной России Артём Дзюба и Антон Заболотный, аргентинец Себастьян Дриусси, а также находящийся по-прежнему на контракте Александр Кокорин.

Однако ситуация с арестованным Кокориным остаётся неопределённой, поэтому в «Зените», по-видимому, решили подстраховаться за счёт трансфера классного, талантливого и адаптированного к России форварда. Азмуна можно использовать в паре с Дзюбой или Дриусси, так что у Семака будет достаточно широкий выбор разноплановых футболистов для игры в два нападающих.

«Я смотрю матчи многих команд и считаю, что Азмун сильнее многих форвардов в Европе, – признался в том же интервью Бердыев. — Даже в Англии Азмун был бы сильнее многих центральных нападающих… Вижу, что он уже готов как минимум для игры в среднем европейском клубе, участвующем в еврокубках. Центральных нападающих такого уровня, как он, которые так уверенно играют головой, очень мало. И он при этом очень быстрый, уверенный в себе».

Трансферы игроков из команд Бердыева в «Зенит» стали уже привычным делом. Некоторые из них не оправдали себя. Но, кажется, у Азмуна действительно высокие шансы заиграть в петербургской команде.

Какова ситуация с новичками «Зенита»?

«Зенит» имеет право дозаявить трёх игроков на плей-офф Лиги Европы. Одним из них должен стать Азмун. Другим – первый зимний новичок сине-бело-голубых, центральный защитник Ярослав Ракицкий. Помимо иранца и украинца петербургский клуб внесёт в заявку на еврокубки колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса, который перешёл из «Боки Хуниорс».

«Российский чемпионат выше на голову или на две». «Зенит» представил Ракицкого «Зенит» презентовал Ярослава Ракицкого, а главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопросы про трансферы.

На этом зимняя селекционная кампания «Зенита» наверняка не закончится, ведь по-прежнему не выполнена главная трансферная задача – приобретение нового левого защитника. В РПЛ период дозаявок ещё открыт.

Возвращение в строй пропустившего полгода Юрия Жиркова отчасти решает проблему, но в случае рецидива травмы ахилла у экс-игрока сборной России Семак останется с одним Эльмиром Набиуллиным на левом фланге. Похоже, переговоры с Маркосом Акуньей из «Спортинга» зашли в тупик. Значит, вскоре появится какое-то новое имя.